Güle güle Alfa Romeo Giulietta, merhaba Alfa Romeo Tonale!

Alfa Romeo bu yılın sonunda Giulietta‘nın üretimini tamamen bitiriyor. Yerine ise yeni bir hatchback değil, pazarda satış oranları daha yüksek olduğu için SUV tipi bir araç getirilecek.

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Markanın, ürün pazarlama patronu Fabio Migliavacca‘nın Autocar‘a verdiği bir röportajda, Stelvio‘nun GTA versiyonunun gelmeyeceğini ve Giulietta‘nın üretimini 2020’nin sonuna doğru aşamalı olarak tamamen bitirmeyi düşündüklerini söyledi.

“Pazarda C segmenti SUV’lere büyük ilgi var. Bu yüzden Tonale SUV modeli Giulietta’nın yerini alacak. Hatchback modellere göre kıyasla yerden daha yüksek olmasına rağmen, uygun bir sürücü arabası (Tonale’den bahsediyor) olacağını düşünüyoruz. Ayrıca sürüş dinamiklerinin, Tonale için zayıf bir nokta olmasını beklemiyoruz.” şeklinde ekledi Migliavacca.

Alfa Romeo Tonale Alfa Romeo Tonale Alfa Romeo Tonale

2010 yılından beri İtalya‘nın Lazio bölgesinde yer alan “Piedimonte San Germano” fabrikasında üretilen Giulietta’nın rakiplerini VW Golf, Ford Focus, Renault Megane gibi modeller olarak sayabiliriz. Araç, 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzıman ile benzinli ve dizel ünitelerle satılıyor.

Car Sales Base sitesine göre satışları 2011‘de, 78 bin 911 adet ile zirvedeydi. Ancak Giulietta, sadece geçen yıl içerisinde 15 bin 690 adet satışa sahipken, Golf’ün satışları 2011‘de 493 bin 899 ve 2019‘da 410 bin 779 adet, Focus‘un satışları 2011‘de 292 bin 427 ve 2019‘da 224 bin 401 adetlik satışa sahipti.

Alfa Romeo Giulietta Alfa Romeo Giulietta Alfa Romeo Giulietta Alfa Romeo Giulietta

2019 Tonale konseptinin sızan birkaç fotoğrafında aracın sportif tarzı göze çarpıyordu. Aracın seri üretime hazır hali muhtemelen 2021’in ilk yarısında tanıtılacak ve Alfa’nın hibrit güç aktarma organlarını kullanan ilk modeli olacak. Aracın, yeni Jeep Renegade ve Compass 4xe‘nin paylaştığı 1.3 litrelik 4 silindirli turbolu motora sahip, 237 beygirlik hibrit ünite ile gelmesi bekleniyor.