Kirin 990 yonga setinin Geekbench puanı belli oldu

Kirin 990 işlemcisini kullanan bir Huawei akıllı telefon performans testinde ortaya çıktı. Geekbench puanına bakılırsa Huawei’nin amiral gemileri için geliştirdiği yeni üst seviye işlemcisi Kirin 990 oldukça iddialı geliyor.

Çinli teknoloji devi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen IFA 2019 etkinlikleri kapsamında şirketin hem en yeni hem de bugüne kadarki en güçlü işlemcisi olan Kirin 990’ı tanıtmıştı. 7 nm mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kirin 990, tanıtım sırasında ilgi odağı olmuştu.

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Söz konusu cihazın piyasaya çıkmaya hazırlanan Mate 30 veya Mate 30 Pro olduğu düşünülüyor. Ayrıca şirketin 5G destekli telefonu Honor V30’a ait olma ihtimalinin bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Skor sayfasında listelenen model numarası hakkında herhangi bir ipucu yok.

Paylaşılan görsele göre cihaz, Android 10 işletim sistemi ve 8GB RAM bellek ile geliyor. Bu özelliklere bakılırsa muhtemelen amiral gemisi bir akıllı telefon bizleri bekliyor. Mate 30 ya da Mate 30 Pro olma ihtimali güçleniyor.

Kirin 990 bu sonuçlarla Snapdragon 855+‘ın üzerinde bir puan almış durumda. Ancak hala Apple’ın iPhone 11‘lerde kullandığı A13 Bionic‘lerden yavaş olduğunu söylemek gerekiyor. Geekbench 4.4.0 sürümü ile gerçekleştirilen tek çekirdekli işlemlerde 3.842 puan, çok çekirdekli işlemlerdeyse 11.644 puan aldığını görüyoruz.

Kirin 990’nın içerisinde özel bir güç yönetim bölümünü, sensör kontrol ünitesini, uygulama işlemcisini, RAM, Bluetooth ve DSP birimlerini barındırıyor.