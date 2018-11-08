Kirin 980’in iç tasarımı ortaya çıktı

Huawei Mate 20 serisi, Honor Magic 2 gibi amiral gemisi telefonlara güç veren Kirin 980 yonga setinin iç tasarım detayları ortaya çıktı. 7 nm boyutundaki bu yonga setinin iç kısmını merak edenler için araştırdık.

İlginizi çekebilir: Samsung katlanabilir telefonunu ortaya çıkardı!

Kirin 980 İşte karşınızda 7 nm işlemcinin iç yapısı

Huawei’nin bundan önceki yonga seti olan Kirin 970 10 nm boyutuna sahip bir yonga setiydi. Kirin 980 ise 7 nm boyutuna sahip yani eskiye oranla yüzde 30 daha küçük. Kart üzerindeki bileşenlere gelecek olursak, sol üst köşede Mali G76MP10 grafik birimi bulunuyor. Sağ tarafta ise iki çift olarak yerleştirilmiş dört çekirdekli Cortex A76 CPU birimleri bulunuyor. Bu CPU’lar 2,6 GHz ile 1,92 GHz aralığında işlem hızları sunuyor bizlere. Her iki çekirdeğinde L2 ön belleği 512 KB’lık yapıya sahiptir.

DSU’nun her iki tarafında 1,8 GHz’e kadar çıkabilen dört çekirdekli Cortex A55 bulunuyor. Ayrıca DSU’nun L3 önbelleği 4 MB’lık yapıya sahip. Bunların yanında 4 köşede de LPDDR4X RAM’ler bulunuyor. Bu RAM’ler 2,133 MHz çalışma frekansına sahip, ayrıca işlemci bu frekansa sahip ilk işlemcidir. Dikkat çeken olay ise yapay zekâ görevlerini yönetmek için çift çekirdekli NPU birimlerinin kart üzerinde görülmemesidir.