Kirin 980 işlemcisinin özellikleri sızdırıldı!

Kirin 980 işlemcisinin pek çok özelliği sızdırıldı. İşlemcinin, Berlin‘deki IFA fuarında duyurulması bekleniyor.

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Kirin 980 işlemcisinin özellikleri

Çin‘deki kaynaklara göre; maksimum saat hızı 2.8 GHz‘e kadar çıkabilen dört Cortex A77 çekirdeği performans gerektiren işleri yaparken, daha düşük performanslı dört Cortex A55 çekirdeği ise gündelik işleri halledecek.

Yeni üst seviye Kirin işlemcisinin, 7 nm FinFet teknolojisiyle üretilmesi bekleniyor. Dedikodulara göre; HiSilicon tarafından tasarlanan işlemcide Cambricorn‘un geliştirdiği yapay zeka işlemcisi de kullanılacak. İşlemcinin grafik birimi ise Snapdragon 845‘de kullanılan Adreno 630‘a göre bir buçuk kat daha performanslı olacak.

Kirin 980 işlemcisini kullanan ilk modellerin, yılın son çeyreğinde satışa sunulacak Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro olması bekleniyor.