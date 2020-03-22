Haber
Kirin 820 5G, Geekbench skorlarında Kirin 980’i geride bıraktı!
Huawei‘in orta sınıf modellerinde kullanmayı planladığı 5G destekli Kirin 820 işlemci seti, amiral modellerde kullanılan Kirin 980 işlemcisini Geekbench testlerinde geride bırakmayı başardı! 30 Mart‘ta tanıtılacak olan Honor 30s modelinin, ilk Kirin 820‘li akıllı telefon olması bekleniyor.
İlginizi çekebilir: Samsung kullanıcıları Exynos işlemci istemiyor!
Geçtiğimiz günlerde Kirin 820 işlemci seti ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmıştı. Huawei‘in orta sınıf akıllı telefonlarında kullanmayı planladığı işlemci, bu sefer de Geekbench testlerinde görüldü. Yapılan sentetik testlerde Kirin 820 5G, Kirin 980 ve Snapdragon 855 işlemcilerinin performansları ve puanları kıyaslandı.
Kirin 820 5G, tek çekirdekte 3.490 puan, çok çekirdekli testte ise 11.200 puan almayı başardı!
Huawei‘in P30 ve Mate 20 ailesi gibi amiral modellerinde kullandığı Kirin 980, tek çekirdekte 3.360 puan, çok çekirdekli testte ise 10.200 puan alarak Kirin 820‘nin gerisinde kaldı. Snapdragon 855 ise tek çekirdekte aldığı 3450 puanla ikinci sırada olurken, çok çekirdekli testte aldığı 11.200 puanla Kirin 820 ile aynı seviyede kaldı. Orta sınıf akıllı telefonlar için düşünülen Kirin 820‘nin, Snapdragon 855 gibi hala iyi işler yapan bir işlemciyi testlerde geçmiş olması ilginç gözüküyor.
Kirin 820‘nin 7 nm sürecinde üretilmesi ve Mali-G77 GPU grafik arabirimine sahip olması bekleniyor. Mali-G77 GPU, aynı zamanda Samsung‘un S20 ailesine de güç veren bir grafik arabirimi. Yeni işlemci ile ilgili en iyi sonuçları, bir akıllı telefon üzerinde gördüğümüzde daha net anlayacağız. Bunun için en uygun adayın ise yakın zamanda tanıtılacak olan Honor 30s olduğunu söyleyelim.
Oyun
Half Life: Alyx yarın (23 Mart) çıkıyor ama VR başlığı!?
Takip edenlerinin bildiği gibi Valve tarafından geliştirilen Half Life serisinin yeni oyunu Half Life: Alyx yarın (23 Mart pazartesi) sevenleriyle buluşuyor. Fakat oyunu deneyimleyebilmeniz için sadece güçlü bir bilgisayar sahibi olmak yeterli değil. Ek olarak bir VR (virtual reality) başlığına da sahip olmanız gerekiyor. Henüz ülkemizde rağbet gördüğünü söyleyemeyiz fakat özellikle Facebook tarafından üretilen Oculus adlı başlıkların fiyatları (yutdışı için) makul seviyelere gelince bu başlıklar yoğun ilgi gördü. Ülkemiz de ise hem kur ve vergiler hem de resmi satışının olmaması ( HTC Vive markası hariç) nedeniyle geniş kesimlere ulaşabilecek seviyenin çok uzağında görünüyor. Fakat yine de Half Life tutkunları için bazı VR başlıklarını içeren mini bir tablo hazırladık. VR başlığı alma kararı veren ve araştırmaya başlayanlar için araştırmalarının ilk durağı olması amacı güderek oluşturuldu. Fakat elbetteki çok daha fazla VR başlığı üreten marka var, araştırmalarınızda hem aşağıdaki başlıklara hem de diğer marka başlıklara daha detaylı bakmak yararınıza olacaktır.
Bir dizi VR başlığına dair veri tablosu
Oculus Quest başlığı ‘All in One’ kategorisinde yani kendi başına bilgisayara bağlanmadan çalışabilen bir başlık fakat Half-Life: Alyx oynamak için güçlü bir bilgisayara bağlamak zorunda olduğunuzu hatırlatalım. Bu bağlantı için gerekli kablo – Oculus Link – 79 dolar fiyatıyla ayrıca satılıyor. Vive Cosmos’un da ek bir donanım satın alınmasıyla bilgisayar bağlantısı olmadan çalışabileceğini ekleyelim.
Ayrıca almaya karar verenler, sahip olduğunuz bilgisayarın yetkinlikleriyle seçtikleri başlığın sistem gereksinimlerini muhakkak karşılaştırmalılar.
İlginizi çekebilir: Half-Life: Alyx ilk bölüm videosu
Fiyatları yüksek bulan da bulmayan da olabilir, bazı telefonlarla aynı hatta ucuz başlıklar bulmak mümkün gözüküyor. Fakat insanların ihtiyaç kategorisine koydukları ve koymadıkları ürünler için pahalılık-ucuzluk değerlendirmesi farklılaşıyor. Telefon elbette de günümüzde gereksinim haline geldi, fakat telefon piyasasını yönetenlerin onu bir prestij ve özellikle -aşırı pahalılar için dahi- adeta temel ihtiyaç haline sokabilmeleri yada daha doğrusu öyle gösterebilmeleri etkili oldu. O nedenle telefon ile kıyaslamak yerine ürünleri kendi dünyaları içinde değerlendirmek daha doğru olabilir.
Son olarak tavsiye olarak söyleyeyem -çünkü daha derinlemesine araştırma yapmak gerekir- ama fiyatı başta olmak üzere, bilgisayara ihtiyaç duymadan çalışabilmesi, bir kablo yardımıyla bilgisayara ihtiyaç duyan oyunlar için de kullanılabilmesi, teknolojinin her ne kadar ilerlese ve potansiyeli yüksek olsa da henüz ticari ürün anlamında emeklemesi nedeniyle büyük bir yatırımdan kaçınılması gerekliliği düşünüldüğünde Oculus Quest önde gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung kullanıcıları Exynos işlemci istemiyor!
Geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan bir video, Samsung Exynos 990 işlemcinin Qualcomm Snapdragon 865’e kıyasla dezavantajlı olduğunu ortaya koyuyordu. Görünüşe göre bu durumdan memnun olmayan kullanıcılar, Exynos işlemcilerin üst seviye cihazlarda kullanılmaması için harekete geçti!
İlginizi çekebilir: Motorola Moto G8 Power Lite görselleriyle birlikte sızdırıldı!
Samsung kullanıcıları, amiral gemisi modellerde Exynos işlemcilere karşı!
Üst seviye akıllı telefonlar için özelleştirilmiş donanım politikası izleyen Samsung, Qualcomm işlemciye sahip Galaxy serisi modellerini yalnızca Amerika’daki kullanıcılara sunuyor. Avrupa ve Türkiye’deki kullanıcılar ise şirketin kendi üretimi olan Exynos serisi işlemciye sahip cihazları satın alabiliyor.
Samsung, performans tarafında kendi üretimi işlemcilerin denk bir performans sergilediğini iddia etse de ortaya çıkan veriler durumun böyle olmadığını gösteriyor. Teknoloji yayıncısı Arun Maini, son videosunda buna değinerek Galaxy S20 Ultra’da kullanılan iki işlemciyi kıyasladı. Özellikle termal verimlilik alanında rakibi Snapdragon 865’e karşı geride kalan Exynos 990, ısındıkça sahip olduğu performansı kaybediyor. Günlük kullanımda gözle görülebilen performans kaybı, AnTuTu Benchmark testinde ise sayısal olarak %20’ye kadar ulaşıyor.
Samsung kullanıcıları ise Galaxy S6 serisinden bu yana izlenen stratejiden hoşnut değil. İşlemci farkından dolayı daha düşük performans aldıklarını ifade eden kullanıcılar, Snapdragon serisi Samsung cihazlarına kıyasla daha fazla para ödediklerini belirtiyor. Bunun üzerine Change.org platformunda harekete geçen bir grup kullanıcı, Samsung’dan üst seviye cihazlarında Exynos serisi işlemci kullanmamasını talep etti.
3 gün önce başlatılan kampanyada 12.000’den fazla imza toplanması, kullanıcıların ciddiyetini ortaya koyuyor. Markanın uzun süredir izlediği stratejiyi değiştirip değiştirmeyeceği ise merakla bekleniyor.
Haber
Nissan logosunu değiştiriyor!
Nissan, son dönemde logo değiştiren otomobil üreticileri arasına katılıyor. Şirket, hem ana logosunu hem de Z modellerinde kullandığı logoyu değiştirmeye hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Kısa vadede teknoloji trendleri – 3 ve 4: Kuantum bilgisayarlar ve robotlar
Japon otomobil üreticisinin, Büyük Britanya, Peru, Uruguay, Şili ve Arjantin‘de yeni logolarını patentlediği ortaya çıktı. Nissan’ın yeni logosu minimalist ve oldukça şık yeni bir tasarım ile pek çok otomobil tutkununun beğenisini şimdiden topladı. Ayrıca şirket, tasarım noktasında eski logodaki klasik dairesel görünümü korumaya devam etti.
Nissan‘a ait bir tasarım tescili başvurusunun ortaya çıkmasının ardından markanın, yakın bir gelecekte logosunu değiştirebileceği iddiası ortaya atıldı. Başvurusu yapılan yeni logoda, eski tasarımın krom kaplaması ve üç boyutlu görünümünün ortadan kaldırılmış olması dikkat çekti. Ortaya çıkan görsele göre yeni logo, iki boyutlu ve tek renkli olacak.
Nissan buna ek olarak Z serisi otomobillerinin logosunu da güncelliyor. Şirketin spor araba modellerine ilişkin başvurusu da Kanada ve Yeni Zelanda’da yapıldı. Bu tasarımın ise yeni Nissan logosunun aksine daha retro bir görünüme sahip olması dikkat çekti. Öyle ki yeni logo 1971‘de hayatımıza giren 240Z‘deki tasarımı oldukça anımsatıyor.
Volkswagen, KIA ve BMW gibi pek çok otomobil üreticileri de yakın zamanda logo değişikliğine gitti. Son dönemde yenilenen logolar genellikle daha minimalist ve sadelikten yana oldu. Bu değişimin otomobil kullanıcılarının beğenisini nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.