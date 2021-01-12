Kingston SSD diskini duyurdu, 7000MB/s hızına kadar çıkabiliyor

Kingston firması CES 2021 platformunda gelecek NVMe SSD diski için yol haritasını kullanıcılarla paylaştı. Bunların içerisinde dördüncü nesil ilk PCIe NVMe SSD diski ve USB 3.2 SSD de var.

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Kingston SSD ürün mühendisliği yöneticisi Louis Kaneshiro bir basın gösteriminde; şirketin bu senenin tamamen dijital olan CES platformundan yeni SSD cihazlarını göstererek yararlandıklarını söyledi. CES platformunun online olmasıyla yeni ve mevcut teknoloji çevreleriyle iletişim için daha büyük imkanlara sahip olduklarını sözlerine ekleyen Kaneshiro; dördüncü nesil ilk NVMe SSD cihazlarını ve bir de harici disk cihazlarını bu sene çıkaracaklarını bildirdi.

Kingston firmasının yeni SSD diskinin ismi Ghost Tree

CES platformunda duyurulan yeni SSD disklerin içerisinde Kingston’ın Ghost Tree adı verilen bu cihazı kullanıcılar için oldukça heyecan verici duruyor. Bunun sebeplerinden birisi de şirketin bu cihazla 7000MB/s okuma ve yazma hızını hedeflemesi. Diskin kapasitesi ise 1TB ile 4TB arasında değişiyor.

Ghost Tree tahmin edilebileceği gibi daha çok profesyonel kullanıcılara hitap edecek olsa da, Kingston daha dengeli bir yaklaşım izlemeyi de bilmiş ve daha alt segmentleri unutmamış. Şirketin NV serisinden yeni üçüncü nesil 2TB’a kadar kapasiteye sahip cihazları ilk defa NVMe kullanacaklar için iyi seçenekler oluşturabilirler. Bu tip geliştirmelerin daha önceden de belirttiğimiz gibi SSD seçilirken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Firmanın duyurdukları arasında aynı zamanda yeni bir USB 3.2 destekli harici disk de var. XS2000 isimli disk 500GB ile 2TB arasında kapasiteye sahip. Aynı zamanda Type-C USB ara yüzü olan cihaz 2000MB/s kadar hızlı bilgi transferine imkan sağlıyor.

Son olarak ise Kingston Bilgi Merkezi 1500M cihazı önceki DC1000M cihazın üstüne de bazı geliştirmelerle geliyor. Yeni U.2 NVMe SSD ise bulut bilgi işlem, ağ sunuculuğu ve sanal yapılar gibi daha geniş bir iş yükü yelpazesine imkan sağlıyor.