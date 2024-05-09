Monster MARKUT M7 modelini kullanmak ister misiniz? Monster’ın profesyonel kullanıcılarına yönelik ürün ailesi MARKUT serisine ait M7 v6.1.4 versiyonunu deneyimlemek ve HWP ekranlarında aktarmak isteyenleri bekliyoruz.
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İçindekiler
Kim Monster MARKUT M7 V6.1.4 Kullanmak İster?
Katılım formu: https://forms.gle/4AKrtcD7aTKWpEzA8
Not: Bu video Monster Bilgisayar desteği ile hazırlanmıştır.
Not 2: Seçilen arkadaşlara ürün teslimi HWP ofisinde, deneyim sonrası çekim ise seçilen arkadaşın ev/iş adresinde gerçekleştirilecektir.
Kim Kullanmak İster Serisi Şartları;
– Kim Kullanmak İster serisinde Katılım Formu’nu dolduran kişiler arasında Monster Notebook ve Hardware Plus yetkilileri tarafından bu deneyime talip olanlar seçilecektir.
– Seçilen kişilere formda verdikleri irtibat numaraları üzerinden iletişime geçilecektir. Eğer sizin ile iletişime geçilmediyse seçilmediniz anlamına gelir.
– Seçilen kişi HWP ofisine davet edilerek Monster Markut M7 v6.1.4 modeli dizüstü bilgisayar bir haftalık kulllanım için teslim edilir.
– Bir haftanın sonunda HWP ile kullanıcı arasında belirlenen bir tarihte kullanıcının ev ya da ofisindeki uygun bir yerde deneyim için çekim yapılır.
– Yapılan çekim Hardware Plus ekranlarında yayınlanacaktır.
Monster MARKUT M7 V6.1.4 inceleme videosu; https://youtu.be/T0eiCIj4UJY
Monster Markut M7 V6.1.4 Özellikleri
- Boyutlar: 397 x 330 x 23 mm
- Ağırlık: 3,3 kg
- Malzeme: Güçlendirilmiş Plastik ve Alüminyum
- Koruma: MIL-STD-810G
- Klavye: Beyaz Arka Aydınlatmalı Klavye (Türkçe Q)
- Güvenlik: Parmak İzi Okuyucu / Windows Hello
- Ekran: 17,3 inç 4K (3840 x 2160 piksel) MiniLED 144 Hz Ekran, %100 DCI-P3, %100 sRGB, 1000 Nit
- İşlemci: Intel Core i9-13980HX
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3500 Ada
- VRAM: 12 GB
- Güç Tüketimi: 115 Watt (+25 Watt Dynamic Boost 2.0) + 75 Watt CPU = 215 Watt
- Bellek: 128 GB (4x 32 GB) DDR5 3600 MHz
- Depolama: 2x 2 TB SOLIDIGM P41 PLUS M.2 SSD PCIe 4.0×4
- Modlar: Performans, Dengeli, Sessiz, Düşük Güç (Feature Manager)
- Soğutma: 4 Fan + 8 Isı Borusu
- Kamera: FHD IR – Windows Hello
- Kablosuz Bağlantı: Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690 + Bluetooth 5.3
- Ses: 2x 2W Hoparlör
- İşletim Sistemi: Windows 11 Pro
- Batarya: 99 Wh
- Şarj: 330 Watt Adaptör