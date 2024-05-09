Monster MARKUT M7 modelini kullanmak ister misiniz? Monster’ın profesyonel kullanıcılarına yönelik ürün ailesi MARKUT serisine ait M7 v6.1.4 versiyonunu deneyimlemek ve HWP ekranlarında aktarmak isteyenleri bekliyoruz.

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Katılım formu: https://forms.gle/4AKrtcD7aTKWpEzA8

Not: Bu video Monster Bilgisayar desteği ile hazırlanmıştır.

Not 2: Seçilen arkadaşlara ürün teslimi HWP ofisinde, deneyim sonrası çekim ise seçilen arkadaşın ev/iş adresinde gerçekleştirilecektir.

Kim Kullanmak İster Serisi Şartları;

– Kim Kullanmak İster serisinde Katılım Formu’nu dolduran kişiler arasında Monster Notebook ve Hardware Plus yetkilileri tarafından bu deneyime talip olanlar seçilecektir.

– Seçilen kişilere formda verdikleri irtibat numaraları üzerinden iletişime geçilecektir. Eğer sizin ile iletişime geçilmediyse seçilmediniz anlamına gelir.

– Seçilen kişi HWP ofisine davet edilerek Monster Markut M7 v6.1.4 modeli dizüstü bilgisayar bir haftalık kulllanım için teslim edilir.

– Bir haftanın sonunda HWP ile kullanıcı arasında belirlenen bir tarihte kullanıcının ev ya da ofisindeki uygun bir yerde deneyim için çekim yapılır.

– Yapılan çekim Hardware Plus ekranlarında yayınlanacaktır.

Monster MARKUT M7 V6.1.4 inceleme videosu; https://youtu.be/T0eiCIj4UJY

Monster Markut M7 V6.1.4 Özellikleri