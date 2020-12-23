Oyun Konsolu
KFC, tavukları sıcak tutabilen KFConsole adlı oyun konsolunu duyurdu
KFC, Huawei işbirliğiyle piyasaya sürdüğü akıllı telefon, müşterilerin yüz ifadelerine göre menü öneren bilgisayar ve fotoğraf baskısı yapabilen kovadan sonra şimdide en az diğerleri kadar ilginç bir ürünle adından bahsettiriyor. Sipariş ettiğiniz tavukları sıcak tutabilme özelliğine de sahip olan KFConsole adındaki oyun konsolunu duyurdu.
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KFConsole, ilk ortaya çıktığında şaka sanılmıştı
PlayStation 5 ortaya çıktıktan bir gün sonra KFC, konsolu KFConsole’ı gösteren bir videoyu sosyal medyada yayınlamıştı. Bu videoda cihazın lezzetli tavuklar hazırlamak için bir de ızgaraya sahip olacağını duyurmuştu. Tabi ki o zamanlar bunun bir şaka olduğu düşünüldü. Ancak firma konsolun gerçek olduğunu açıkladı. Konsol, bir ızgaraya sahip olmayacak sadece önceden pişirilmiş tavukları ısıtabilen bir hazneyle gelecek. KFConsole, Intel Nuc 9 mini bilgisayar ve ekran kartını değiştirmeye olanak sağlayan bir GPU yuvasına sahip olacak.
Intel halkla ilişkiler temsilcisi Mark Walton, tavukları sıcak tutma özelliğine sahip yeni konsolu Twitter üzerinden açıklayarak oyuncuların kafalarındaki soru işaretlerini giderdi. Açıklamasında, Cooler Master’ın da bu ilginç konsol projesine dahil olduğunu belirtti. Cihaz Cooler Mater’ın NC100 isimli kasasında barındırılacak. Cooler Master ise kendi web sitesi üzerinden konsolun 4K’da 240 fps’ye kadar verebileceğini, VR cihazları destekleyeceğini ve Ray Tracing teknolojisini barındıracağını açıkladı. KFC’nin Twitter’daki resmi gaming hesabı ise konsoldaki ısıtma odasını gösteren bir video yayınladı.
KFC, konsola nereden ulaşılabileceği ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Firma, geçmişte özellikle Japonya’da tavuk baget şeklinde mouse, tuşlarında sadece K,F,C harfleri ve kızarmış tavuk parçaları içeren klavye gibi ilginç ürünleri piyasaya sürmüştü. Bakalım ünlü fast food zinciri, KFConsole adlı bu cihazıyla yeni oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X‘e rakip olabilecek mi?
Genel
PlayStation 5, oyunların PS4 versiyonları oynanırken hatırlatma yapacak!
Hepimizin bildiği üzere Sony’nin en yeni oyun konsolu PlayStation 5, 19 Kasım tarihinde dünya genelinde çıkış yaptı. Cihazın çıkışının ardından yaklaşık 1 ay sonra bugün de PlayStation 5 oyun konsolu sahibi bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı tweet’inde PS5’in yazılımsal olan ve konsola yeni eklenmiş olan yeni bir özelliği açığa çıkarmış oldu.
Aşağıda yer alan tweet’ten de görebileceğiniz üzere oyuncunun karşısına bir uyarı ekranı çıkmış ve bu ekranda, o esnada oynamakta olduğu Assassin’s Creed Valhalla oyununun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynamak istediği sorulmuş.
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PlayStation 5’e yeni eklenen bu özelliğin oldukça faydalı göründüğünü söyleyebiliriz. Zira geçtiğimiz ay, yani PS5 ilk çıktığında oyuncular, oynadıkları oyunun PS4 versiyonunu mu yoksa PS5 versiyonunu mu oynadıklarını ayırt edemiyorlardı. Çünkü bu versiyon değiştirme işlemi için PS5’in ana ekranından oyunun menüsüne giriş yapmak gerekiyordu.
New? #PS5Share pic.twitter.com/JEY2BU37H4
— Tidux (@Tidux) December 22, 2020
PlayStation 4 versiyondan PlayStation 5 versiyonuna geçiş yapılabilecek oyunlar arasında ise Assassin’s Creed Valhalla’ya ek olarak Call of Duty: Black Ops Cold War, Spider-Man: Miles Morales gibi çeşitli diğer bazı oyunlar da yer alıyor. Ayrıca tüm bunlara ek olarak, PlayStation 5’in piyasaya çıkışının üzerinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen stokların hâlâ yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum konsola çok yoğun talep olmasından kaynaklı olarak hem dünya genelinde hem de ülkemizde geçerli.
Oyun
PS5 ve PS4 arasında veri transferi nasıl yapılır?
PS5, PS4 oyunları için sağladığı geriye dönük uyumluluk sayesinde yüzleri güldürdü. Bu PS4’te oynadığınız oyunlara yeni PS5’inizde devam edebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak ne yazık ki, oyun verisi aktarımı Xbox cihazlarında olduğu kadar kolay değil. PS4’ünüzden oyun verilerinizi yeni konsolunuza hangi yollarla aktarabileceğinizi sizler için derledik.
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PS5 oyun verisi aktarma yolları
Seçenek #1 – Kurulum sırasında veri transferi
Öncelikle PS4’ünüzün sisteminin güncel olup olmadığını kontrol edin; veri transferi için en yeni sürüme sahip olmalısınız. Bunun yanında, veri transferinin gerçekleşebilmesi için iki konsola da aynı hesapla giriş yapmalısınız. Son olarak, iki konsolun da aynı WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun. Transferi hızlandırmak için PS4 ve PS5’i birbirine Ethernet kablosuyla bağlayabilirsiniz.
İki konsolu kabloyla bağladığınız zaman karşınıza çıkan ekrandaki adımları takip ederek verilerinizi aktarabilirsiniz. Bu işlem arka planda tamamlanacağı için bu süreçte PS5’izini kullanmaya devam edebilirsiniz.
Seçenek #2 – PS4 verilerini PS Plus Cloud ile aktarma
Eğer PS Plus üyesiyseniz, verileriniz büyük ihtimalle otomatik olarak cloud’a kaydedilmektedir. Eğer değilse, bunu Ayarlar > Uygulama Kayıtlı Verilerinin Yönetimi > Sistem Depolama Alanında Kayıtlı Veriler > Çevrimiçi Depolama Alanına Yükle seçeneğini aktive ederek, yüklemek istediğiniz dosyayı seçip “Evet” diyerek yapabilirsiniz.
Bu verileri PS5’e indirmek için ise, PS5’te Ayarlar > Kayıtlı Veriler ve Oyun/Uygulama Ayarları öğesine gidip Kayıtlı Veriler (PS4) > Çevrimiçi Depolama Alanı’nı seçin. Burada, “Sistem Depolama Alanına” indirmek için uygun dosyaları görüntüleyip dilediğinizi seçerek indirebilirsiniz.
Not: Maalesef bütün kayıtlı veriler PS5’e indirmek için uygun değil.
Seçenek #3 – USB ile veri transferi
Bu seçeneğimiz belki de en bütçe dostu olan, çünkü oyun verilerini taşıma işlemini büyük ihtimalle zaten sahip olduğunuz basit bir USB (Flash) Bellek ile de yapmanız mümkün.
Belleğinizi PS4’ünüze taktıktan sonra Ayarlar > Uygulama Kayıtlı Verilerinin Yönetimi > Sistem Depolama Alanında Kayıtlı Veriler > USB Depolama Cihazına Kopyala seçeneğine gidin. Kopyalamak istediğiniz kayıtlı veri dosyasını seçerek USB cihazınıza kopyalayın.
Son olarak yapmanız gereken ise USB belleğinizi PS5’e takın. PS5 üzerinde Ayarlar > Kayıtlı Veriler ve Oyun/Uygulama Ayarları’na giderek Kayıtlı Veriler (PS4) > USB Depolama Cihazı’nı seçtikten sonra “Konsol Depolama Alanına Kopyala” dedikten sonra seçtiğiniz veri dosyasını PS5’inize aktarmış olacaksınız.
Şimdi PS4 oyunlarınıza kaldığınız yerden devam etmek için her şey hazır. Keyifli oyunlar!
Kaynak: TechRadar
Haber
Spelunky oyunları önümüzdeki yaz Nintendo Switch’e gelecek
Roguelike hayranları için sevindirici bir haber var. Spelunky ve numaralandırılmış devam oyunları önümüzdeki yaz Nintendo Switch’e geliyor. Orijinal oyun çok oyunculu olacakken, Spelunky 2 hem yerel hem de çevrimiçi oyunu destekleyecek. ‘Orijinal’ Spelunky, 2012’de Xbox 360‘ta piyasaya sürüldü.
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Spelunky Nintendo Switch’e geliyor
Oyun aslında, 2008’de PC’de piyasaya sürülen görsel açıdan ilkel bir oyunun yeniden yapılmış hali olarak güncellenmiş haliydi. Oyuna,giderek daha tehlikeli hale gelen mağaralar eklenmişti. Oyunun içindeki dünya prosedürel olarak oluşturulur, bu nedenle her yaşam veya ‘koşma’ özelliği birbirinden farklı olabilir. Oyun büyük bir hit oldu ve bu yılın başlarında uzun zamandır beklenen bir devam oyunu nihayet PlayStation 4 ve PC için de yayınlandı.
Video oyunu endüstrisi, orijinal Spelunky’nin piyasaya sürülmesinden bu yana büyük ölçüde değişti. The Binding of Isaac ve Rogue Legacy dahil olmak üzere haydut benzeri unsurlara sahip bir dizi oyun var. Orijinal Spelunky ise hala fazlasıyla oynanıyor ve numaralandırılmış devam oyunu, daha çeşitli bir dünya, dallanan yollar ve düşmanlarla etkileşime girmenin yeni yollarıyla tartışmasız orihinalden daha iyi. Oyunun populerliği nereden geliyor diye merak ediyorsanız, video oyunu belgesel dizisi NoClip’in arkasındaki yaratıcı zeka olan Danny O’Dwyer’ın 40 dakikalık açıklayıcı videosuna buradan ulaşabilirsiniz. Ardından, orijinal oyunun yaratılışıyla ilgili bir saatlik derin incelemeye ise buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.
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