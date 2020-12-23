KFC, tavukları sıcak tutabilen KFConsole adlı oyun konsolunu duyurdu

KFC, Huawei işbirliğiyle piyasaya sürdüğü akıllı telefon, müşterilerin yüz ifadelerine göre menü öneren bilgisayar ve fotoğraf baskısı yapabilen kovadan sonra şimdide en az diğerleri kadar ilginç bir ürünle adından bahsettiriyor. Sipariş ettiğiniz tavukları sıcak tutabilme özelliğine de sahip olan KFConsole adındaki oyun konsolunu duyurdu.

İlginizi çekebilir: KFC, Çin’de İlginç Bir Teknolojiyi Test Etmeye Başladı

reklam

KFConsole, ilk ortaya çıktığında şaka sanılmıştı

PlayStation 5 ortaya çıktıktan bir gün sonra KFC, konsolu KFConsole’ı gösteren bir videoyu sosyal medyada yayınlamıştı. Bu videoda cihazın lezzetli tavuklar hazırlamak için bir de ızgaraya sahip olacağını duyurmuştu. Tabi ki o zamanlar bunun bir şaka olduğu düşünüldü. Ancak firma konsolun gerçek olduğunu açıkladı. Konsol, bir ızgaraya sahip olmayacak sadece önceden pişirilmiş tavukları ısıtabilen bir hazneyle gelecek. KFConsole, Intel Nuc 9 mini bilgisayar ve ekran kartını değiştirmeye olanak sağlayan bir GPU yuvasına sahip olacak.

Intel halkla ilişkiler temsilcisi Mark Walton, tavukları sıcak tutma özelliğine sahip yeni konsolu Twitter üzerinden açıklayarak oyuncuların kafalarındaki soru işaretlerini giderdi. Açıklamasında, Cooler Master’ın da bu ilginç konsol projesine dahil olduğunu belirtti. Cihaz Cooler Mater’ın NC100 isimli kasasında barındırılacak. Cooler Master ise kendi web sitesi üzerinden konsolun 4K’da 240 fps’ye kadar verebileceğini, VR cihazları destekleyeceğini ve Ray Tracing teknolojisini barındıracağını açıkladı. KFC’nin Twitter’daki resmi gaming hesabı ise konsoldaki ısıtma odasını gösteren bir video yayınladı.

KFC, konsola nereden ulaşılabileceği ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Firma, geçmişte özellikle Japonya’da tavuk baget şeklinde mouse, tuşlarında sadece K,F,C harfleri ve kızarmış tavuk parçaları içeren klavye gibi ilginç ürünleri piyasaya sürmüştü. Bakalım ünlü fast food zinciri, KFConsole adlı bu cihazıyla yeni oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X‘e rakip olabilecek mi?