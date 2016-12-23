KFC, Çin’de İlginç Bir Teknolojiyi Test Etmeye Başladı

KFC’nin tavuklarını satabilmek için ilginç yollara başvurması her zaman alışık olduğumuz bir şey ve bu sefer de şaşırtmadılar.

KFC’nin Çin departmanı şubelerinde gelen müşterilerin yüzlerine bakarak menü öneren bir sistem test ediyor. Çin’in internet devi Baidu ile beraber çalışan şirket akıllı restorantlar kurarak gelen kararsız müşterilere yardımcı olmayı amaçlıyor. Şubenin sipariş kioskunda Baidu’nun bilgisayar görüş sistemleri yer alıyor. Bu sistem müşterinin yaşını, cinsiyetini ve yüz ifadelerini baz alarak bir değerlendirme yapıyor ve ona göre menü öneriyor.

Sistem sabah saat 8’de gelen 75 yaşındaki bayanla 20’li yaşlarındaki bir erkeğe farklı şeyler öneriyor. Gençlere genellikle büyük menüler ve büyük boy içecekler öneriliyor. Ayrıca eğer şubeden sık sık yemek yiyorsanız kioskta yer alan bilgisayar sizi tanıyor ve daha önceki siparişlerinizi aklında tutuyor. Bu sayede size öneride bulunurken sürekli aynı şeyleri tavsiye etmiyor.