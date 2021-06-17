Genel
Kaydedilmeden Kapanan Word Dosyası Kurtarma
Hemen hemen hepimiz, Word belgesinde hazırladığımız yazıları hata yaparak, unutarak ve ya yanlışlıkla hatta bazen de elimizde olmayan nedenler yüzünden (elektrik kesintisi gibi) kaydetmeden kapatabiliyoruz. Uzun zaman ayırdığınız çalışmalarda kaydetmeden kapadığımız dökümanlar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Öyleyse güzel haberi paylaşalım. Kaydetmeden kapattığınız Word dosyasını kurtarmanın bir yolu var.
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Genel
Xiaomi’den dikkat çeken “Sahne Senin” Projesi.
Sektöre girdiği günden bu yana hızla büyüme sağlamayı sürdüren Xiaomi yine bir ilke imza attığını duyurarak yeni tanıttığı amiral gemisi Mi 11 modeli için Bağdat Caddesi Erenköy mevkiindeki bir billboard’da ünlü mural sanatçısı Kien ile bir çizim çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 gün süren çizim ve renklendirme çalışmaları 12 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Halkın dikaktini çekmeyi başaran bu çalışma Haziran sonuna kadar Bağdat Caddesi’nde sergilenmeye devam edecek.
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Ana teması tamamen sürrealist olan bu çalışmada birbirinden farklı renkli öğeler kullanılarak hem Xiaomi’nin dinamik yapısına vurgu yapıldı hem de kreatif bir görsel şölen ortaya çıkarıldı. Çizimin ortasında büyük bir astrranotun elinde Mi 11, hemen yanında ise uzay gemisinden süzülen bir ışığın yarattığı bir sanal podyum yer alıyor. Ayrıca sağ ve sol taraflarda ise gezegen, roket ve dondurma gibi öğeler de kullanılarak hem yaz teması hem de uzay ve teknoloji teması işlendi.
Billboard’ın sağ tarafında sokağın içine bakan cephede ise Mi 11 görseli ve sloganı kullanılması gözlerden kaçmadı. Video ve fotoğraf özellikleriyle birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başaran Mi 11, kullanıcılara “Sahne Senin” sloganı ile modelin bu alanda iddiasını vurguladığını gösteriyor.
Projeye dair ünlü mural sanatçısı Kien: ” Xiaomi markası için tasarladığım mural genel hatlarıyla eğlence, yaz ve teknoloji temaları üzerine kurulu. Kien olarak kendi görsel kodlarım arasında en sevdiğim öğelerden biri olan astronotu, bu çalışmada hero olarak kullandım. Renkli bir fonda gördüğümüz astronotun elinde Mi 11 var. Astronot bizim teknoloji algımızı pekiştiriyor. Ayrıca insanların fotoğraf çekilirken güzel anlar yakalamaları için, duvarın çeşitli bölgelerine uzayda bulunan çeşitli obje ve grafik metaforlar yerleştirdim. Yukarıda bulunan küçük uçan dairemizden yayılan ışık hüzmesiyle insanların sahnede duracağı alanı işaretlemiş ve interaksiyona geçebilecekleri bir alan yaratmış oluyoruz” diyerek açıklama yaptı.
Havaların da güzelleşmesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte kalabalıklaşan Bağdat Caddesi’nin merkezinde bu dev kreatif çalışma, insanların yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Önünde fotoğraf çektiren birçok kişi ile, Xiaomi burada bir kez daha genç ve dinamik yapısını son kullanıcı ile buluşturmayı başarmış görünüyor.
Xiaomi Corporation Hakkında
Xiaomi Corporation, Nisan 2010’da kuruldu ve 9 Temmuz 2018’de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası’nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. İnovasyona ve kaliteye eşit derecede önem veren şirket, kullanıcılara en iyi kaliteyi sunan ürünler sunmak ve en iyi operasyonel verimliliği elde etmek için uğraş vermektedir. En son yenilikçi teknolojilerde herkesin daha iyi bir yaşam sürmesi için adil fiyatlara sahip mükemmel ürünler geliştirmektedir. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 324,8 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici IoT (AI+IoT) platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri şu anda dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede ve bölgede satılıyor. Şirket, 2020 yılının Ağustos ayında geçtiğimiz yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422’nci sıradan ikinci kez girdi. Xiaomi, aynı zamanda İnternet şirketleri arasında 7’inci sırada yer aldı. Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index ve Hang Seng TECH Index ve Hang Seng China 50 Index’te yer almaktadır.
Xiaomi hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayın.
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Genel
4. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi 17 Haziran’da Ankara’da Gerçekleştirilecek
Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 17 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenecek. Olabilecek siber tehditlere karşı önlem detaylarının belirlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu binasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte; Covid-19 pandemi koşullarının devam edeceği dikkate alınarak hibrit olarak yapılacak. Zirveyi takip etmek isteyenler, e-Safe’in Resmi YouTube kanalından canlı takip edebilecekler.
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İçindekiler
4. e-Safe zirvesinin amacı
4. kez düzenlenecek olan e-Safe zirvesi, Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılan ve yapılması gerekenlerin konuşulacağı bir zirve. Alanında uzman 20 konuşmacı, 4. e-Safe zirvesinde yarın (17 Haziran 2021 Perşembe günü) hibrit olarak yapılacak toplantılara, konferanslara ve münazaralara liderlik edecek. Zirveye katılım sağlayacak kişiler ise CEO, CTO, CSO, IT Profesyonelleri, Hukukçular, Bilişim Uzmanları, Bilişim Sistemleri Yöneticileri, Kamu Kurumları ve ilgili birim yetkilileri, Silahlı Kuvvetler, Kişisel Veri Uzmanları, Adli Bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversiteler ve siber güvenlik alanında çalışan profesyoneller olmak üzere geniş bir skalaya sahip.
Zirvede kimler konuşacak ve program ne şekilde ilerleyecek
09:00-09:30
09:30-10:40
Protokol ve Açılış
- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
- Açılış Konuşması – Musa SAVAŞ – e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı
- Açılış Konuşması – Uğur Nabi YALÇIN – Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı
- Açılış Konuşması – Prof. Dr. Dursun KAYA – Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı
- Açılış Konuşması – Taha YÜCEL – Radyo Televizyon Üst Kurulu Üyesi ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı
- Açılış Konuşması – Prof. Dr. Faruk BİLİR – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
- Plaket Töreni
10:40-11:00
11:00-12:20
Birinci Bölüm:
İdari Tedbirlere İlişkin Konular
11:20-11:40 Çerez Politikalarının Belirlenmesi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar – Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY – Bilkent Üniversitesi
11:40-12:00 Çocuk Verilerinin işlenmesinde Açık Rızanın Alınması – Cennet ALAS ŞEKERBAY – KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı
12:00-12:20 İşe Alım ve Diğer İş Süreçlerinde Yapay Zekanın Kullanımı – Av. Özge EVCİ ERALP – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
İkinci Bölüm:
İdari Tedbirlere İlişkin Konular
13:50-14:10 Verilerin Bulutta Depolanmasında KVKK Açısından Yükümlülükler – Ersin Can – Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı
14:10-14:30 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde “Yeterli Önlemler” Alınması Hakkında Kurul Kararları – Dr. Öğr.Üyesi Çiçek ERSOY – İstanbul Teknik Üni.
14:30-14:50 Sosyal Medya Şirketlerinin KVKK Yükümlülükleri – Doç. Dr. Süleyman YILMAZ – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Üçüncü Bölüm:
Teknik Tedbirlere İlişkin Konular
15:30-15:50 Veri Güvenliğinde “İzin Verilmedikçe Herşey Yasaktır” Prensibi – Minhaç ÇELİK – Araştırmacı, Siberbulten.com
15:50-16:10 Görsel İşitsel Kayıtlar ile Biyometrik Verilerin Teknik ve Hukuki Ayrımı / 6698 Sayılı Kanunu Çerçevesinde Biyometrik İmza Verisinin Kullanılması – Göksu Hazar ERDİNÇ – KVK Uzman Yardımcısı
16:10-16:30 Blok Zincir ve Quantum Bilgisayarlarında Şifreleme – Hamza Aytaç DOĞANAY – Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı
16:30-16:35 Kapanış
Zirve nerede gerçekleştirilecek
Zirveye Ankara Çankaya’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu binası ev sahipliği yapacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun açık adresi ise şu şekilde: Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara.
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Genel
POCO F3 için çok özel bir kampanyayla geliyor!
Türkiye’de satışa çıkması merakla beklenen ve satışa çıktıktan sonra kazandığı ilgiyi koruyan POCO F3 için bir kampanya hazırlandığı duyuruldu. Hazırlanan kampanya kapsamında 14-21 Haziran arasında mi.com, N11, Hepsiburada, Trendyol ve Xiaomi Store’lardan satın alınacak ürünlerin yanında Mi Watch Lite hediye edilecek şeklinde açıklama yapıldı. Güçlü performansı ve sunduğu özellikler ile birçok kullanıcının radarına giren POCO F3’ü 5.399 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz.
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Gerçek bir Performans Cihazı: POCO F3!
Snapdragon 870 5G* işlemciyle ile desteklenen ve POCO’nun şu ana kadarki en güçlü cihazı olma özelliğini koruyan POCO F3, sektördeki en yüksek saat hızlarından biri olan 3.2 GHz’ye kadar hız sunan Qualcomm® Kryo™ 585 ana çekirdeğe sahip ve ultra hızlı Qualcomm® Adreno™ 650 GPU ile birlikte mükemmel bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor. 120Hz ekran yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örneklem oranına sahip olan model, 6,67 inç E4 AMOLED Nokta Ekran ve Dolby Atmos® ses** özellikleriyle donatılarak zenginleştirildi. Yapay zeka destekli üçlü kamera kurulumu ve yeni kamera özellikleriyle kullanıcıların fotoğrafçılıkla ilgili kreatif işler ortaya çıkarmasına yardımcı olan cihaz 4.520 mAh (typ) pili ve Middle Middle Tab (MMT) teknolojisi sayesinde oldukça hızlı şarj oluyor. Kutudan çıkan 33W hızlı şarj aleti ile POCO F3 sadece 52 dakika ortalama süreyle %100 şarj olma özelliğine sahip.
Mi Watch Lite Özellikleri
Saat kasası için 3 renk seçeneği, kordon için 5 renk seçeneği, 120’den fazla temalı saat arayüzü ve saat arayüzü işlev özelleştirmesi ile hem estetik görmeyi hem de hayatı kolaylaştırmayı sağlayan Mi Watch Lite, 1.4″ TFT renkli dokunmatik ekrana sahip. 11 farklı egzersiz moduyla özel hedefler belirlemeyi sağlayan cihaz 50 metre derinliğe kadar su geçirmez özelliğe sahip. GPS+GLONASS konumlandırma ve birden fazla akıllı sensör ile saat, yörünge, hız, mesafe ve yakılan kaloriler doğrudan gözlemlenebiliyor.
10-17 Haziran arası devam edecek POCO F3 özelinde hazırlanan kampanyaya mi.com, N11, Hepsiburada ve Trendyol’dan 5.399 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabilirsiniz.
POCO F3’ü Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayın!
POCO F3’ü Trendyol üzerinden satın almak için tıklayın!
* Kampanya stoklarla sınırlıdır.
POCO Hakkında
POCO, Xiaomi Corporation’dan doğan bağımsız bir markadır. POCO, üç yıl içinde dünya genelinde 35’in üzerinde pazara giriş yapmıştır. POCO, toplamda dünya genelinde 6 milyonun üzerinde telefon satışı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında lansmanı yapılan şirketin ilk akıllı telefon modeli POCO F1, inanılmaz performansı sayesinde teknoloji meraklıları arasında ve medyada hızlı bir şekilde popüler bir hale gelerek toplamda 2,2 milyon satışa ulaştı. POCO, şu anda bağımsız bir ürün, satış ve pazarlama ekibine sahiptir. Üretim ve satış sonrasında Xiaomi’nin kaynaklarını paylaşmaktadır. POCO, tamamen hayranlarının ihtiyaçlarına odaklanan ve “İhtiyacınız olan her şey, ihtiyacınız olmayan hiçbir şey” felsefesine sahip bir tüketici teknolojisi markasıdır. Hayranlarının gerçekten ihtiyaç duyduğu durmak bilmeyen teknoloji arayışı üzerine inşa edilen şirket, en üst düzey alaka düzeyini elde etmek için demokratik karar verme süreçlerine sahiptir ve ürünlerini sürekli güncellemektedir.
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