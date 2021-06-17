Kaydedilmeden Kapanan Word Dosyası Kurtarma

Sektöre girdiği günden bu yana hızla büyüme sağlamayı sürdüren Xiaomi yine bir ilke imza attığını duyurarak yeni tanıttığı amiral gemisi Mi 11 modeli için Bağdat Caddesi Erenköy mevkiindeki bir billboard’da ünlü mural sanatçısı Kien ile bir çizim çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 gün süren çizim ve renklendirme çalışmaları 12 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Halkın dikaktini çekmeyi başaran bu çalışma Haziran sonuna kadar Bağdat Caddesi’nde sergilenmeye devam edecek.

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Ana teması tamamen sürrealist olan bu çalışmada birbirinden farklı renkli öğeler kullanılarak hem Xiaomi’nin dinamik yapısına vurgu yapıldı hem de kreatif bir görsel şölen ortaya çıkarıldı. Çizimin ortasında büyük bir astrranotun elinde Mi 11, hemen yanında ise uzay gemisinden süzülen bir ışığın yarattığı bir sanal podyum yer alıyor. Ayrıca sağ ve sol taraflarda ise gezegen, roket ve dondurma gibi öğeler de kullanılarak hem yaz teması hem de uzay ve teknoloji teması işlendi.

Billboard’ın sağ tarafında sokağın içine bakan cephede ise Mi 11 görseli ve sloganı kullanılması gözlerden kaçmadı. Video ve fotoğraf özellikleriyle birçok kullanıcının ilgisini çekmeyi başaran Mi 11, kullanıcılara “Sahne Senin” sloganı ile modelin bu alanda iddiasını vurguladığını gösteriyor.

Projeye dair ünlü mural sanatçısı Kien: ” Xiaomi markası için tasarladığım mural genel hatlarıyla eğlence, yaz ve teknoloji temaları üzerine kurulu. Kien olarak kendi görsel kodlarım arasında en sevdiğim öğelerden biri olan astronotu, bu çalışmada hero olarak kullandım. Renkli bir fonda gördüğümüz astronotun elinde Mi 11 var. Astronot bizim teknoloji algımızı pekiştiriyor. Ayrıca insanların fotoğraf çekilirken güzel anlar yakalamaları için, duvarın çeşitli bölgelerine uzayda bulunan çeşitli obje ve grafik metaforlar yerleştirdim. Yukarıda bulunan küçük uçan dairemizden yayılan ışık hüzmesiyle insanların sahnede duracağı alanı işaretlemiş ve interaksiyona geçebilecekleri bir alan yaratmış oluyoruz” diyerek açıklama yaptı.

Havaların da güzelleşmesi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte kalabalıklaşan Bağdat Caddesi’nin merkezinde bu dev kreatif çalışma, insanların yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Önünde fotoğraf çektiren birçok kişi ile, Xiaomi burada bir kez daha genç ve dinamik yapısını son kullanıcı ile buluşturmayı başarmış görünüyor.

Xiaomi Corporation Hakkında

Xiaomi Corporation, Nisan 2010’da kuruldu ve 9 Temmuz 2018’de Hong Kong Borsası’nın Ana Piyasası’nda yer aldı (1810.HK). Xiaomi, temelinde bir IoT (Nesnelerin İnterneti) platformuna bağlı akıllı telefonlar ve akıllı donanımlara sahip bir internet şirketidir. İnovasyona ve kaliteye eşit derecede önem veren şirket, kullanıcılara en iyi kaliteyi sunan ürünler sunmak ve en iyi operasyonel verimliliği elde etmek için uğraş vermektedir. En son yenilikçi teknolojilerde herkesin daha iyi bir yaşam sürmesi için adil fiyatlara sahip mükemmel ürünler geliştirmektedir. Şu anda dünyanın en büyük üçüncü telefon markası olan Xiaomi, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç 324,8 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan platformuyla dünyanın önde gelen tüketici IoT (AI+IoT) platformunun sahibidir. Xiaomi ürünleri şu anda dünya genelinde 100’ün üzerinde ülkede ve bölgede satılıyor. Şirket, 2020 yılının Ağustos ayında geçtiğimiz yıla kıyasla 46 sıra yükselerek Fortune Global 500 listesine 422’nci sıradan ikinci kez girdi. Xiaomi, aynı zamanda İnternet şirketleri arasında 7’inci sırada yer aldı. Xiaomi, Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index ve Hang Seng TECH Index ve Hang Seng China 50 Index’te yer almaktadır.

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