Bu yaz itibariyle Android’e yeni özellikler geliyor

Google, Eylül ayının başlarında çıkacak olan Android 12 güncellemesinden önce bu yaz Android’e gelecek yeni özellikleri duyurdu. Bunlardan biri, bir deprem olmadan önce size bir uyarı saniyesi verebilen (umarız güvenli bir yer bulmanız için yeterli zaman yaratabilir) Android Deprem Uyarıları Sisteminin hayata geçmesi. Google, “Deprem riskinin daha yüksek olduğu ülkelerde Deprem Uyarıları vermeye öncelik veriyoruz ve önümüzdeki yıl içinde daha fazla ülkede hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

reklam

Bakmakta fayda var: 4. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi 17 Haziran’da Ankara’da Gerçekleştirilecek

Google tarafında lansman Yeni Zelanda ve Yunanistan’da yapıldı. Dün (Salı günü), Android Deprem Uyarı Sistemi Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da yayınlandı. Ülkemizinde bir deprem bölegisi kuşağında olması ve Google tarafında böyle bir hizmetin faaliyete girmesi de önemli noktalardan birisi oldu.

Google ayrıca, Mesajlar uygulamasına hatırlamak istediğiniz önemli mesajlara yıldız eklemenizi sağlayan bir özellik ekleyecek. Yıldızlı bir şekilde tutmak istediğiniz mesaja dokunun ve yıldıza basın. Örneğin bir arkadaşınızın ev adresi veya banka hesap numarası ya da Wi-Fi şifrenizi mesajlar uygulamasında yıldızlı bir şekilde tutabilirsiniz. Ve bu mesajlardan birini bulmak istediğinizde binlerce eski mesajınız arasında gezinmek yerine yıldızlı kategoriye dokunacaksınız.

Yine bu yaz gelecek olan özelliklerden bir tanesi de İçeriğe Dayalı Emoji Mutfağı. Bir mesaj yazdıktan sonra Emoji Mutfağındaki emoji için yazdığınız içerikle bağlantılı önerilerde bulunacak bir güncelleme yayınlayacak. İçeriğe Dayalı Emoji Mutfağı önerileri şu anda Gboard beta sürümünde ve bu yaz Android 6.0 ve sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda İngilizce, İspanyolca ve Portekizce kullanan tüm Gboard kullanıcıları için kullanılabilecek. Çok yakında ise belirli uygulamaları açmak ve belirli görevleri gerçekleştirmelerini sağlamak için sesinizi kullanabileceksiniz. Örneğin, “Ok Google, mobil üyelik faturamı öde” veya “Ok Google, Gmail’e gelen maillerimi kontrol et” diyebileceksiniz. “Ok Google, kısayollar” diyerek Google Asistan aracılığıyla hangi uygulamalara erişebileceğinizi de öğrenebileceksiniz

Engellilerin telefonlarında gezinmelerine yardımcı olmak için Voice Access, seslerini kullanarak bunu yapmalarına olanak tanıyacak. Şu anda beta sürümünde olan Bakış Algılama ve Sesli Erişimin yalnızca kullanıcı ekrana bakarken çalışmasına izin verecek.

Son olarak, Android Auto’ya artık Karanlık Mod geliyor ve “başa dön” seçeneğiyle birlikte kaydırma çubuğundaki A’dan Z’ye düğmesi dahil olmak üzere daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Ve Android Auto’yu ilk kez kullanıyorsanız, birkaç hızlı dokunuş başlamanıza yardımcı olacak