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Kaya gibi akıllı saat! KOSPET ROCK İNCELEMESİ | (HEDİYELİ!)
Herkese Merhabalar!
Kospet Rock Akıllı saat incelemesiyle karşısındayız. Özellikle ekstrem olmasının yanı sıra sağlamlığıyla öne çıkan saatimizin iki farklı renk seçeneği var, siyah ve haki yeşil. Pekala kullanıcılara nasıl avantajlar sunuyor. Ayrıca hangi özelliklerde karşılıyor kullanıcıları videomuz da sizlere anlattık. İyi Seyirler.. Bu akıllı saati sizlere hediye ediyoruz!
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Çekiliş Şartları;
1.dilsahilan ve hwptr instagram hesaplarını takip etmek.
2.dilsahilan hesabında yapılan Kospet Rock incelemesi beğenmek ve yoruma iki arkadaşını etiketlemek.
3.Çekiliş 31 Mart Çarşamba günü dilsahilan Instagram hesabından canlı yayınlanacak.
Not: Her katılımcının 1 çekiliş hakkı olacaktır.
Diğer tüm Kospet akıllı saatlere göz atmak için; Hepsiburada
Ayrıca, Kospet Rock akıllı saati BGTKROCK kodu ile indirimli satın almak için; Banggood
Kospet Rock Özellikleri:
- 350 mAh Batarya
- 1.69 inç Ekran
- Bluetooth Sürümü: 5.0
- Android 5.1 veya üstü,
- iOS 10.0 veya üstü uyumlu
- Uygulama: Da Fit
- 3 ATM Su Geçirmez
- 20 Çeşit Spor Modu
- G-sensörü,
- Kalp Atış Hızı Sensörü
- Ayrıca Uyku Takibi
- Müzik ve Kamera Kontrol
Test
YENİLİKÇİ TELEFON MU? AMİRAL GEMİSİ Mİ? | LG Wing vs. Mate 40 Pro
LG Wing tasarımsal özellikleri ve katlanabilen telefon akımına “dönebilen telefon” ekleyen yenilikçi bir fikir ile geldi. Fiyatına denk olan ise tüm özellikleriyle saf bir “amiral gemisi” Mate 40 Pro var. Peki, 15.000 TL gibi ciddi bir bütçe ile yeni şeyler denemiş bir model mi yoksa amiral gemi almak mı mantıklı? Bu videoda cevabını arıyoruz.
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YENİLİKÇİ TELEFON MU? AMİRAL GEMİSİ Mİ? | LG Wing vs. Mate 40 Pro
LG Wing özellikleri
Tasarımsal olarak daha mantıklı ve şık olan LG Wing, diğer katlanabilir telefonlara nazaran normal bir telefon gibi kullanım imkanı da sunuyor. 260 gram ağırlığında ve neredeyse 11 mm kalınlığında olan cihaz, formu gereği bu duruma göre iyi bir ağırlık ve kalınlık değeri sunuyor.
Ana ekranında 6,8 inç FHD+ P-OLED panel kullanan LG Wing, bunu oldukça ince tutmayı da başarmış. Alttaki ikinci ekran ise 39 inç FHD bir G-OLED ekran sunuyor. Her iki ekran çözünürlük ve kalite olarak oldukça iyi seviyede. Aynı zamanda alt ekranın çizilme ve darbelere karşı korunması için özel bir POM malzemesi mevcut.
Döndürme hareketi için de özel bir sistem kullanan LG mühendisleri, cihazın 200.000’den fazla döndürmeye karşı dayanıklı olduğunu da belirtiyor. Aynı zamanda bu formdaki cihazda MIL-STD-810G ve IP54 sertifikalarını sunuyor olması da önemli bir detay.
Mate 40 Pro özellikleri
Huawei Mate 40 Pro, 6,76 inç kavisli bir OLED ekran ile geliyor. 88 derece eğimli ekranı şık bir görünüm sunarken, tek elle kullanım için uygun hale getirilmiş. Avucunuzdan gelen ekran temasları yapay zeka ile fark edilerek telefonda takılma gibi sorunların önüne geçiyor. Yüksek tazeleme hızı konusunda 90 Hz sunabilen bu ekran, HDR10 desteği de sağlıyor.
Telefonda üç arka ve tek ön kamera yer alırken, arkada dördüncü sensör olarak lazer bir sensör, önde de yardımcı bir 3D TOF sensörü konumlandırılmış. 50 MP ana kamerada 1/1,28 inç boyutunda bir lens kullanılıyor. RYYB renk filtesi, otomatik odak ve lazer AF desteği mevcut. 20 MP değerindeki ultra geniş açılı kamera özellikle video odaklı bir lens. Bu lens ile gerçekten oldukça iyi video çekimleri HDR destekli çekimler de yapabiliyorsunuz. 13 MP telefoto lens ise 5x optik, 10x hibrit ve 50 kata kadar da dijital hakınlaştırma desteği ve OIS barındırıyor.
Ön kamera 13 MP çözünürlüğünde ve yardımcı 3D TOF sensör ile gerçekten inanılmaz bir hızda odaklama yapabiliyor. Hem ön hem arkada 4K 60 fps video desteği sunuyor olması güzel. Ancak 10 dk sınır koyulmasını anlayamadık. Yaptığımız testlerde ise aşırı ısınma da görmedik.
Huawei’nin 5nm sürecinden geçen, 15 milyardan fazla transistör barındıran yeni nesil yonga seti Kirin 9000 birçok konuda bir hayli iddialı. Benchmark skorlarında zirveye farkla oturan bu yonga seti, NPU kanadında da yapay zeka için muhteşem işler yapabiliyor. Telefonda yer alan Mali-G78 MP24 grafik işlem birimi ise oyun noktasında her türlü desteği vererek en yüksek ayarlarda oyun deneyimini sorunsuz karşılıyor.
Telefonda 8 GB bellek ve 256 GB UFS 3.1 depolama da mevcut. Dilerseniz Huawei Nano Memory ile depolama alanını artırabilirsiniz. Ancak bu zor bulunan ve pahalı bir kart. Bu nedenle 256 GB da yeterli olacaktır gibi.
5G desteği, Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC ve kızılötesi gibi bağlantı teknolojileri destekleyen Huawei Mate 40 Pro, eksikleri tamamen kapatmış. Artık oldukça iyi video çekerken, aynı zamanda 66 Watt değerinde süper hızlı bir şarj da sağlıyor. Dilerseniz 4.400 mAh bataryayı 50 Watt kablosuz şarj cihazı ile de doldurmak mümkün.
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Kutusundan Bozuk Çıkan GM 9 Pro’nun İade Süreci | Kullanıcı Deneyimi (Ergün Çakmak)
29 Mayıs 2020’de hepsiburada.com’dan bir General Mobile GM 9 Pro satın alan Ergün Çakmak, jelatinini kendisi açtığı kutudan çıkan bozuk telefonu iade etmek için sekiz ay uğraştı.
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Kutusundan Bozuk Çıkan GM 9 Pro’nun İade Süreci | Kullanıcı Deneyimi (Ergün Çakmak)
Sonunda Tüketici Hakem Heyeti kararı ile haklılığı tescillenen Ergün’e Hepsi Burada Ocak 2021’de para iadesi yaptı. Bu arada iki kere servise giden Ergün bu videoda yaşadığı süreci anlatıyor. Son kullanıcı olarak haklarımızı bilmemiz sonuca ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.
Tüketici haklarına saygı göstermeyen markalardan alışveriş yapmayı kesersek, piyasada temiz ticaret yapan markalara daha çok yer açılmasını sağlarız.
Paranızla rezil olmamak için haklarınızı korumalısınız.
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Özel bir yeteneğe sahip olsaydık? | Sorun Söyleyelim #16
Sorun Söyleyelim #16 videosuyla karşınızdayız. Yeni konseptimizle beraber Dilşah’ın herkese tek bir soru soracak. Özellikle kahkahanın bol olduğu serimizde sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanması için, sosyal medyada yapılan Sorun Söyleyelim konsepti paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Göz atmak isteyebilirsiniz; ZAMAN MAKİNESİNE SAHİP OLSAYDIK ? | Sorun Söyleyelim #15
Dilşah’ın sunduğu serimizde bu hafta Aydoğan, Yıldıray, Eren ve Ersin sizlerden gelen soruları cevaplıyor. Ayrıca Instagram, Twitter ve Facebook üzerinde yapılan paylaşımın altına verdiğiniz cevaplardan biri seçiliyor. Her hafta cumartesi günü Hardware Plus ekranlarında cevaplanacak. Sizler de bu konsepte sorularınızın yanıtlanmasını istiyorsanız sosyal medyada yapılan konsept paylaşımlarına sorularınızı iletebilirsiniz.
Haftanın Sorusu?
Özel bir yeteneğe sahip olsaydınız bu ne olurdu?
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Yazan: butiksevda, 6 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
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Yazan: indirimkuponu, 1 ay önce
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