Amazfit Band 5 Türkiye’de Satışa Çıktı!

Amazfit Band 5, sağlık yönetimi seçenekleriyle akıllı sağlık bilekliklerinde beklentiyi yeni bir seviyeye taşıyor. Amazfit Band 5, şu anda piyasada benzer fiyata sunulan popüler giyilebilir bantlar arasında rekabetçi donanım, yazılım ve işlevleriyle öne çıkan çok yönlü bir akıllı sağlık bandı olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

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Amazfit, giyilebilir ürünler serisinin yeni ürünü Amazfit Band 5 akıllı bilekliğini Türkiye’de satışa sundu. Ayrıca Amazfit Band 5, evde veya spor salonunda yapacağınız egzersiz gruplarının hemen hepsini desteklemenin yanı sıra; Amazon Alexa akıllı asistan işlevlerine erişimi destekliyor. Böylece kullanıcılar eksiksiz ve akıllı bir sağlıklı yaşam deneyimine sahip oluyor. Aynı zamanda Amazfit Band 5, zengin özellikleri ve uygun fiyatıyla sağlık bilincine sahip olan veya zindeliğini geliştirmek isteyen herkes için seçenek ortaya koyuyor.

Bilimsel Verilere Dayalı Kapsamlı Sağlık Yönetimi

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Amazfit Band 5, bilimsel verilere dayalı kişisel sağlık yönetim sistemiyle bileklik kategorisini yeni bir seviyeye taşıyor. Amazfit Band 5’in sahip olduğu bazı özellikler şöyle:

BioTracker 2: Amazfit Band 5, tıbbi bir cihaz olmamasına rağmen yeni nesil PPG optik sensör BioTracker™ ile geliyor. Böylece Zepp tarafından şimdiye kadar geliştirilen en zengin ve hassas biyosensör olan BioTracker™, dinlenme kalp atış hızı, kalp atış hızı bölgeleri ve yüksek kalp atış hızı uyarısı gibi fonksiyonlarıyla kalp sağlığınızı izlemenize ve dengede tutmanıza yardımcı oluyor.

Gelişmiş OxygenBeats ise Zepp’in kendi geliştirdiği yapay zeka motoru yardımıyla kan oksijen doygunluğunu izlemeye alıyor. OxygenBeats™, profesyonel oksijen ölçüm cihazlarının sonuçlarıyla karşılaştırıldığında yalnızca %1,67 hata oranına sahip.

PAI Skoru, bu sistem basit etkinlik izleme metriklerini kullanarak, günlük kalp atış hızı verilerinizi ve sağlıklı kalmak için ne kadar etkinliğe ihtiyacınız olduğunu kişisel PAI skoru biçiminde görüntülüyor. Dolayısıyla bilimsel araştırmalar PAI skorunuzun 100’ün üzerinde olmasının, ömrünüze 5 yıl eklediğini ve kardiyovasküler hastalıklara dayalı ölüm riskini ortalama %25 oranında azalttığını gösteriyor.

Uyku Kalitesi İzleme, uyku düzeninizi anlamak için toplam uykunuzu, hafif uykunuzu, derin uykunuzu ve hızlı göz hareketi safhasını (REM) ölçebiliyor. Amazfit Band 5, 20 dakikayı geçen gündüz uykularında bile uyku düzeninizi takip ediyor.

Adet Döngüsü İzleme, kadınların adet dönemlerini ve yumurtlamayı takip etmeye yardımcı oluyor ve faydalı hatırlatıcılar sunuyor.

Stres İzleme, rahat, normal, orta ve yüksek olmak üzere kalp atış hızı değişkenliğiniz aracılığıyla 4 seviyede stres seviyenizi hesaplıyor.

Nefes Egzersizleri, derin nefes alma ve gevşeme egzersizleriyle stresi azaltmaya yardımcı olmak üzere kullanıcısına rehberlik ediyor.

Amazfit Band 5: Çok Yönlü Akıllı Bileklik

Amazfit Band 5, 126 x 294 çözünürlüğe sahip 1,1 inç AMOLED renkli ekranla donatılan bandın 2.5D temperli camı parmak izi bırakmayan kaplamaya sahip. Ayrıca cihaz kayış hariç sadece 12 gram ağırlığa sahip. 125 mAh pili, Bluetooth 5.0 bağlantısı ve kullandığı güç tasarrufu teknolojileri sayesinde normal kullanım senaryosunda pili 15 güne kadar dayanması mümkün. Ek olarak güç tasarrufu senaryosunda bu süre 25 güne, bekleme modunda 3 aya ulaşıyor. Üç renkte sunulan cilt dostu TPU kayışla birlikte geliyor. 5ATM su direnci sayesinde yüzme dahil 11 spor modu destekliyor. Cihazı kişiselleştirmek için uygulama üzerinden indirilebilen 45’ten fazla saat yüzü arasından seçim yapılabiliyor. Ayrıca bazı saat arayüzlerinde düzenleme olanağı sunan widgetler destekliyor.

Alexa ile Amazfit Band 5 Daha da Akıllı

Amazfit Band 5, desteklenen bölgelerde Amazon Alexa desteğiyle birlikte geliyor. Alexa ile bilek bandına soru sorup cevabını alabiliyor, çeviri yaptırabiliyor, alışveriş listeleri oluşturabiliyor, alarmlar, zamanlayıcılar ve hatırlatıcılar kurabiliyor, hava durumunu öğrenebiliyor, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Ek olarak yerleşik Alexa yetenekleri, mevcut pazarlarda ücretsiz OTA güncellemeleriyle etkinleştiriliyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Amazfit Band 5, 329,90 TL’ye Hepsiburada.com ve çok sayıda saygın online satış platformundan ve 26 Mart tarihinden itibaren BİM mağazalarından satışta olacak.