Telefon pazarına daha fazla katlanabilir telefon çıktıkça segmentteki rekabet giderek artıyor. IDC, 2023 yılına kadar, katlanabilir akıllı telefonların küresel satışlarının 2023’tekinden %21,4 daha fazla olacağını tahmin ediyor. Bu, 2022’de sevk edilen 14,2 milyon adede göre %50’den fazla bir artışı temsil ediyor.

Ayrıca IDC, 2022’den 2027’ye %27,6 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile 2027’de sevkiyatların 48,1 milyon adede ulaşmasını bekliyor. oldukça umut verici görünüyor ve azalan akıllı telefon pazarının toparlanmasına yardımcı olmalı.

Normal akıllı telefonların ise 2022’den 2027’ye %2,1’lik bir artış ile 2027’de 1.322,9 milyon adede ulaşması bekleniyor. Şirket ayrıca akıllı telefon ortalama satış fiyatlarında %6,8’lik bir düşüş bekliyor.

Bu iyimser tahmin, katlanabilir ürünlerin dayanıklılığı ve yapı kalitesindeki önemli gelişmelerin yanı sıra tüm satıcılarda yazılım ve donanımdaki iyileştirmelerden kaynaklanıyor.

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Tahminle ilgili olarak, IDC Cep Telefonları Araştırma Müdürü Anthony Scarsella; “Katlanabilir telefon pazarı, tüketiciler yeni form faktörünü benimsemeye başladıkça önceki tahminden biraz daha yüksek bir performans sergiledi. Bu %10’luk düşüş, pazarın 2022’de %75,5 büyümesine yardımcı oldu çünkü katlanabilir cihazlar birçok pazarda daha uygun fiyatlı hale geldi. Bu yıl yarışa katılan yeni bayi ve modellerle, 2023’te %50,5 büyüme ile katlanabilir pazarın tek parlak nokta olmasını, toplam akıllı telefon pazarının ise %1,1 daralmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.