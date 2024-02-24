Araştırma firması TrendForce’un yayınladığı rapora göre, küresel katlanabilir telefon pazarındaki büyümenin bu yıl önemli ölçüde yavaşlayacağı öngörülüyor. Geçen yıl yaşanan yıllık %25’lik sevkiyat artışına kıyasla, bu yılki büyüme oranının %11’e düşmesi bekleniyor. Yani aslında büyüme var, ancak büyüme hızı ciddi oranda yavaşlamış durumda.

Katlanabilir Telefon Satışları Yavaşlama Döneminde Girdi, İşte Son Raporlar

TrendForce’un raporuna göre, 2023 yılında 15,9 milyon katlanabilir telefonun teslim edilmesiyle bu sektör, dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatlarının %1,4’ünü oluşturdu. Bu oldukça düşük bir oran. 2024 yılında satışlardaki artış hızının düşmesiyle beraber katlanabilir telefonların toplam sevkiyatlara oranı pek değişmeyecek gibi görünüyor.

Öyle ki, 2024 yılına gelindiğinde, TrendForce katlanabilir telefon sevkiyatlarının 17,7 milyon adede çıkacağını ve bu rakamın katlanabilir telefonların toplam pazar içindeki payını %1,5’e yükselteceğini öngörüyor. 2025 yılında ise katlanabilir telefonların sektördeki toplam sevkiyatların yalnızca %2’sini oluşturması bekleniyor.

Rapor, katlanabilir cihaz sevkiyatlarındaki yavaşlamanın iki ana nedenine işaret ediyor. İlk neden, bu cihazlara ilk kez sahip olan kullanıcıların yaşadığı bakım sorunları ve dolayısıyla tüketici güveninin azalması. Bu durum, tüketicilerin ikinci bir katlanabilir cihaz satın almaktan kaçınarak Galaxy S24, iPhone 15 Pro gibi standart amiral gemisi telefonlara yönelmesine neden oluyor.

İkinci neden ise katlanabilir telefonların fiyatlarıyla ilgili. TrendForce, fiyatlandırmanın henüz tüketiciler için cazip olmadığını belirtiyor. Ancak, Ultra İnce Cam ve menteşeler gibi temel bileşenlerin seri üretiminin fiyatların düşmesine yardımcı olabileceğini ve bu durumun tüketicilere daha düşük maliyetler sunabileceğini vurguluyor. Yine de yakın zamanda ciddi bir fiyat düşüşü beklenmiyor.

Samsung, 2023 yılında %80 olan pazar payını %70’e düşürse de katlanabilir cihaz satışlarında lider olmaya devam ediyor. Diğer yandan, Huawei geçen yıl %12 olan pazar payıyla önemli bir yer edindi. Huawei, Samsung’un yanı sıra Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi rakiplerini geride bırakarak katlanabilir pazarda rekabetin önemli bir aktörü haline geldi.

TrendForce’un beklentilerine göre, Samsung’un pazar liderliği devam ederken, Huawei’nin agresif sevkiyat stratejisiyle pazar payını artırması bekleniyor. Huawei’nin dört kameralı Pocket 2 kapaklı cihazının piyasaya sürülmesiyle katlanabilir cihaz pazarında yeni bir ivme kazanması bekleniyor. Bu gelişmeler, telefon pazarının geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon satışları gelecekte nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!