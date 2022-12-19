Geçtiğimiz günlerde Tecno, Tecno Phantom X2 serisini Çin pazarında tanıttı. Cihazlar oldukça beğenildi. Tecno Phantom X2 serisine detaylı olarak bakmak isterseniz haberin sonundaki videoyu izleyebilirsiniz. Lansmanın sıcağı henüz soğumamışken Tecno’nun yeni bir proje üzerinde çalıştığı söyleniyor.

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Tecno’nun katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Cihaz geçtiğimiz günlerde Bluetooth SIG sertifikasını aldı. Bluetooth SIG sertifikasyon sitesinde AD10 model numarası ile listelenen cihaz Tecno Phantom V Fold olarak adlandırılıyor.

Tecno Phantom V Fold şirketin ilk katlanabilir cihazı olacak. Bunun yanı sıra Tecno Phantom V Fold’un piyasadaki en uygun fiyatlı katlanabilir cihaz olacağı da tahmin ediliyor. Tecno Phantom V Fold hakkında tüm bildiklerimiz şimdilik bu kadar. İlerleyen günlerde elimizde daha fazla bilgi olacağını umut ediyoruz.