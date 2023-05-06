Katlanabilir akıllı telefonlar her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor. Samsung ve Huawei’nin başını çektiği pazara sürekli başka oyuncular da dahil oluyor. Son olarak OnePlus, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi 2023’te katlanabilir akıllı telefon üreteceği haberlerini doğrulamıştı. Şirket bu açıklamasında kesin bir tarih vermemişti. Son gelen sızıntılar, OnePlus’ın ilk katlanabilir telefonlarının çıkış tarihini ortaya koydu! Pazar karışacak!



OnePlus Kuzey Amerika Pazarında Samsung’a Rakip Olacak!

OnePlus’ın bu haberi, Samsung için oldukça önemli. Zira Samsung, en büyük pazarlardan biri olan Kuzey Amerika pazarında, katlanabilir telefonlar konusunda tam tabiriyle tek başına at koşturuyor. OPPO, Vivo, Xiaomi gibi markaların katlanabilir telefonları da dahil olmak üzere hiçbir telefonu bu pazarda satılamıyor.

Kuzey Amerika pazarı, yeni ve pahalı teknolojilere fazlaca ilgi duyan bir pazar olduğu için, firmalar bu pazarda varlığını güçlendirmek istiyor. Geleneksel akıllı telefonlarıyla bu pazarda yer alan OnePlus, sonunda katlanabilir telefon pazarına dahil olacak. Firmanın ilk katlanabilir telefonları ise Ağustos ayında bizleri karşılayabilir.

OnePlus’ın ilk katlanabilir telefonunun OnePlus’ın felsefesine uyum sağlayacağını söylemek mümkün. Öyle ki, yeni katlanabilir telefonundan yüksek beklentileri olan firma, bu cihaz hakkında ciddi bir çalışma yapıldığını söylemişti.

Şirket, bir katlanabilir telefon üreteceğini doğruladığı etkinlikte “İlk katlanabilir telefonumuz OnePlus’ın imzası olan hızlı ve sorunsuz bir deneyime sahip olacak. Yalnızca katlanabilir olmasıyla öne çıkmayacak; tasarımıyla, barındırdığı teknolojilerle ve diğer özellikleriyle öne çıkacak. Katlanabilir telefonların tepe noktası olan bir cihaz yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullanarak oldukça iddialı konuşmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Çin Ulusal Fikir Mülkiyeti İdaresi aracılığıyla yapılan bir ticari marka başvurusu, OnePlus’ın katlanabilir ürünlerine ne ad vereceğini gözler önüne sermişti. Buna göre, firma ilk katlanabilir telefonlarına OnePlus V Fold ve OnePlus V Flip adını verecek.

Bunun Samsung’un adlandırmasına oldukça benzer olduğunu söylemek mümkün. Samsung katlanabilir telefon serisine Galaxy Z Fold ve Z Flip adını veriyor. OnePlus da rakibine benzer bir adlandırma yaparak Samsung’un satış yaptığı pazarlardaki kullanıcılara tanıdıklık hissi vermek istiyor.

Henüz OnePlus’ın katlanabilir telefonları hakkında elimizde daha fazla bilgi yok. Ancak cihazların isimlerine bakılırsa bir geniş ekranlı katlanabilir telefon bir de geleneksel boyutlu katlanabilir telefon modeli tanıtılacak. OnePlus’ın artık Vivo ve Huawei gibi devlerle katlanabilir telefon pazarında rekabet edeceği söylenebilir. Bakalım pazarın ağır topları OnePlus’ın bu hamlesine nasıl karşılık verecek.

İlginizi Çekebilir: Honor Magic V2 İddialı Bir Ekranla Gelecek

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir OnePlus telefonlar Samsung’un katlanabilir telefonlarına rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!