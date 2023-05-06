Honor, şimdiye kadar iki akıllı telefonun piyasaya sürülmesiyle katlanabilir kategorideki varlığını kanıtladı. Markanın serisine en son eklenen Magic Vs, dişlisiz menteşe, dayanıklı bir yapı ve güçlü bir işlemci gibi birçok kayda değer özellik sunuyor. Ayrıca Honor, Magic V2 olarak bilinen bu cihazın halefini aktif olarak geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde, önemli bir duyumcu yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı telefonun ekranı hakkında ilginç detaylar paylaştı.

İçindekiler Ayrıca Güçlü Bir İşlemci ve Bataryaya Sahip Olabilir

Ayrıca Güçlü Bir İşlemci ve Bataryaya Sahip Olabilir

Digital Chat Station’a göre, yaklaşmakta olan Honor Magic V2, yüksek frekanslı karartmaya sahip özel yapım yeni bir alt tabaka 2K LTPO panel kullanacak. Bu, OLED panel kullanan Magic Vs’ye göre önemli bir yükseltmedir. Ayrıca, yeni telefonun Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformu ile donatılacağı belirtiliyor.

2840mAh+2060mAh yüksek yoğunluklu çift hücreli bataryaya sahip olabilir ki bu da katlanabilir bir cihazda görmek için iyi bir özellik. Ayrıca, cihaz 66W kablolu hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek.

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Lansman tarihi de dahil olmak üzere katlanabilir cihazla ilgili diğer ayrıntılar hala herkesin tahminidir. Bununla birlikte, yaklaşan telefonun gelişmiş bir ekran ve işlemciye sahip olacağı düşünüldüğünde, selefine göre önemli bir yükseltme gibi görünüyor. Karşılaştırmak gerekirse, orijinal Honor Magic V, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 çip ile donatıldı.

Dahili olarak 7,9 inç OLED katlanabilir ekrana ve harici olarak 2560×1080 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,45 inç OLED ekrana sahip. Ayrıca, Honor Magic V dahili 4750mAh pil ile çalışıyor ve 66W kablolu şarjı destekliyor. Yeni cihazın kamera ve tasarım departmanında da bazı iyileştirmeler getirip getirmeyeceğini göreceğiz.