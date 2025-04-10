Apple’ın katlanabilir iPhone planları hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Şirket yalnızca katlanabilir iPhone değil, aynı zamanda katlanabilir iPad modeliyle de büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Özellikle Türkiye’deki teknoloji severler, katlanabilir iPhone ile Apple’ın nasıl bir yenilik sunacağını merakla bekliyor.

Katlanabilir iPhone ve katlanabilir iPad geliyor!

Analist Jeff Pu’nun paylaştığı bilgilere göre katlanabilir iPhone ve katlanabilir iPad çıkış tarihi 2026 yılı olacak ve piyasaya sürülecek. Özellikle iPhone modeli için Apple, dayanıklılığı artırmak ve kat izini minimuma indirmek amacıyla özel ekran teknolojileri geliştiriyor.

Bu durum, iPhone Fold için de büyük avantaj sağlıyor. Apple’ın, katlanabilir cihazlarda yaşanan en büyük sorunlardan biri olan ekran deformasyonunu ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Özellikle katlanabilir iPad için konuşulan 18.8 inç büyüklüğündeki ekran ise tablet deneyimini başka bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor. Türkiye’de sık sık gündeme gelen bu iddialar, iPhone ile birlikte Apple kullanıcılarına yepyeni bir mobil deneyim vadediyor.

Üstelik, Apple’ın bu modellerde esnek ekran teknolojisine ciddi yatırım yapması, cihazların taşınabilirliğini artırırken dayanıklılığı da korumayı amaçlıyor.

Katlanabilir iPhone hakkında gelen sızıntılar, Apple’ın bu alanda acele etmediğini ancak rakiplerinden daha üstün bir ürün ortaya koymak için titizlikle çalıştığını gösteriyor.

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Bu strateji, özellikle Samsung gibi firmaların sunduğu katlanabilir modellerle rekabet açısından kritik öneme sahip. Türkiye’de de yeni iPhone modeli, mobil oyunculardan profesyonel kullanıcılara kadar geniş bir kitle tarafından merakla bekleniyor.

iPhone Fold ve katlanabilir iPad Apple’ın mobil dünyada devrim yapma hedefini bir adım daha ileri taşıyacak gibi duruyor.

Peki siz iPhone Fold ve katlanabilir iPad modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple’ın bu hamlesi mobil cihaz pazarında yeni bir dönem başlatır mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!