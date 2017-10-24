Kaspersky, Kaybettiği Saygınlığını Yeniden Kazanmaya Çalışıyor

Ünlü güvenlik firması Kaspersky’ın Rusya hükümetine yardımda bulunduğu ve kullanıcıları gözetlemesinde aktif bir şekilde rol aldığı söyleniyordu.

Bu süreç içerisinde Amerikan hükümeti Kaspersky’ın yazılımlarını kamu kuruluşlarında yasakladı. Ayrıca Best Buy da bu yazılımları artık satmayacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde İsrail gizli servisi de şirketin siber saldırılarda Rusya hükümetine destekte bulunduğunu duyurdu.

Bunun üzerine şirket büyük bir saygınlık kaybetti. Şimdi de bunu geri kazanmak için çalışamalara başladı. Bugün yapılan bir açıklamaya göre 2018 yılından itibaren şirketin yazılımlarında kullandığı kaynak kodunu bağımsız üçüncü parti kuruluşlar denetleyecek.

Şirket ayrıca yaptığı duyuruda 2020 yılına kadar üç adet şeffaflık merkezi açacağını ve bunun ilkinin önümüzdeki yıl açılacağını duyurdu. Hata avı ödüllerini de 5000$’dan 100.000$’a çıkardı. Şirketin CEO’su Eugene Kaspersky yaptığı açıklamada saklayacak hiçbir şeyleri olmadığını ve izleyecekleri bu yeni politika ile yanlış anlaşılmaların önüne geçeceklerini belirtti.