IMEI Kayıt Parasına Alınabilecek 17 Telefon!

1 Ocak 2022 itibariyle birkaç vergiye %36.2 oranında zam geliyor. Bu vergilerden birisi de yurt dışından satın aldığınız telefonu Türkiye’de kullanabilmeniz için gerekli olan Pasaport’a kayıt ettirilmesi gereken IMEI harcı. Bu harç 1 Ocak 2021 itibari ile 2006₺ olmuştu. Şimdi ise açıklanan yeni vergi zam oranınını hesap ettiğimizde 1 Ocak 2022 itibariyle bu harcın tutarı 2732₺ olarak gözüküyor. Biz de bu kayıt ücretine alabileceğiniz ve ayrıca 2 yıl Türkiye Garantili olan 17 telefonu listeledik. Peki siz yeni vergi zammıyla beraber oluşan yeni harç tutarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim listemizdeki telefonlardan birisini almayı düşünüyor musunuz? Ya da hali hazırda bu modellerden birini kullanıyor musunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler…

Bizim listemizdeki akıllı telefonlar ise sırasıyla şu şekilde:

HTC Desire 20 Pro ~ 2724 TL

Samsung Galaxy M21 ~2800 TL

Huawei Mate 20 Lite ~2350 TL

Omix X500 ~2750 TL

Redmi 9T ~2700 TL

Tecno Pova ~2650 TL

OPPO A54 ~2750 TL

Infinix Hot 10T ~2500 TL

Tecno Camon 16 ~2600 TL

Xiaomi Redmi Note 9 ~2400 TL

Realme C25 ~2300 TL

TCL 20 SE ~2200 TL

Vivo Y20s ~2700 TL

POCO M3 Pro ~2879TL

General Mobile GM21 Pro ~2541TL

Realme C21 ~1970 TL

Infinix Note 10 ~2500 TL

Bizim oluşturduğumuz listeye Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/6a7962a5