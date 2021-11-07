Akıllı Telefonlar
IMEI Kayıt Parasına Alınabilecek 17 Telefon!
1 Ocak 2022 itibariyle birkaç vergiye %36.2 oranında zam geliyor. Bu vergilerden birisi de yurt dışından satın aldığınız telefonu Türkiye’de kullanabilmeniz için gerekli olan Pasaport’a kayıt ettirilmesi gereken IMEI harcı. Bu harç 1 Ocak 2021 itibari ile 2006₺ olmuştu. Şimdi ise açıklanan yeni vergi zam oranınını hesap ettiğimizde 1 Ocak 2022 itibariyle bu harcın tutarı 2732₺ olarak gözüküyor. Biz de bu kayıt ücretine alabileceğiniz ve ayrıca 2 yıl Türkiye Garantili olan 17 telefonu listeledik. Peki siz yeni vergi zammıyla beraber oluşan yeni harç tutarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim listemizdeki telefonlardan birisini almayı düşünüyor musunuz? Ya da hali hazırda bu modellerden birini kullanıyor musunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler…
Bizim listemizdeki akıllı telefonlar ise sırasıyla şu şekilde:
HTC Desire 20 Pro ~ 2724 TL
Samsung Galaxy M21 ~2800 TL
Huawei Mate 20 Lite ~2350 TL
Omix X500 ~2750 TL
Redmi 9T ~2700 TL
Tecno Pova ~2650 TL
OPPO A54 ~2750 TL
Infinix Hot 10T ~2500 TL
Tecno Camon 16 ~2600 TL
Xiaomi Redmi Note 9 ~2400 TL
Realme C25 ~2300 TL
TCL 20 SE ~2200 TL
Vivo Y20s ~2700 TL
POCO M3 Pro ~2879TL
General Mobile GM21 Pro ~2541TL
Realme C21 ~1970 TL
Infinix Note 10 ~2500 TL
Bizim oluşturduğumuz listeye Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/6a7962a5
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