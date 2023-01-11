Samsung’un 1 Şubat 2023 tarihinde Galaxy S23 ailesini tanıtacağını açıklamasının ardından bugün ilginç bir bilgi ortaya atıldı. The Elec‘in son raporuna göre Samsung, Galaxy S serisi amiral gemilerinin sayısını sadece 2’ye indirecek. Galaxy S24 serisinden başlayarak Plus modeli tarih olacak. Sadece ana ve Ultra modeli göreceğiz.

Yayınlanan rapor, Galaxy S24 projesinin dahili olarak DM olarak adlandırıldığını ve yalnızca DM1 ve DM3’e sahip olduğunu ve DM2’nin eksik olduğunu, böylece Samsung’un Galaxy S24+ modelini gelecek yıldan kaldırabileceğini söylüyor. Lansmana bir yıl kala olduğu için DM2 veya Galaxy S24+ modelinin Samsung’un 2024 yol haritasına eklenip eklenmeyeceği belli değil.

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Samsung, 2017’de Galaxy S8+‘ın piyasaya sürülmesinden bu yana, 2016’da Galaxy S7 edge serisinden bir geçişten bu yana telefonları için her zaman bir Plus modeline sahipti. Hatta Samsung geçtiğimiz yıllarda Galaxy S10e modelini tanıtmıştı.

Ortaya çıkan yakın tarihli bir rapor, Galaxy A74’ün durdurulacağını, Galaxy S22 FE’nin yerini alacağını ve şirketin de gelecek yıl FE serisini durduracağı söyleniyor. Bu nedenle Galaxy S23 FE piyasaya sürülmeyecek. Uzun lafın kısası bu yıl Samsung’dan son üçleme göreceğiz. Ana ve Plus modelleri arasında farkın azalması ile Samsung’un Plus modeli ortadan kaldırması oldukça mantıklı bir hamle gibi görünüyor. Bakalım Apple bu yıl yoluna yine dörtlü iPhone serisi ile devam edecek mi? Yoksa Apple da bir aksiyon alacak mı?