Audi de yarışa dahil oldu: Karşınızda E-tron

Audi, dün San Francisco’da düzenlediği bir etkinlikle ilk elektrikli aracı olan E-tron adındaki SUV modelini tanıttı. E-tron, Önümüzdeki yıllar içinde lüks elektrikli araçlar segmentinde en çok beklenen modellerden biriydi. Araç yalnızca Tesla Model X’e değil, pazardaki diğer pek çok otomobile karşılık yüksek donanımlı bir alternatif olacakmış gibi görünüyor.

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İlk olarak 2016’da ortaya çıkan E-tron, aynı zamanda Audi’nin bağlı olduğu Volkswagen Grup’un 2030 yılına kadar tüm araçlarının elektrik gücüne geçiş açıklamasının ardından atılan ilk somut adım olmuştu. Bu geçiş kararının ise Volkswagen Grup’un emisyon değerlerini manipule etmek amacıyla dizel araçlarına yüklediği illegal yazılımların ortaya çıkmasından sonra verildiğinin altını çizmek gerek.

Haberler ortaya çıktığı 2015 yılından beri Volkswagen Grup rekor satış rakamlarına ulaşmış bile olsa dizel otomobil pazarındaki düşüşü ve mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz yazın başında, Audi CEO’su Rupert Stadler bu skandala dahil olduğu iddiasıyla tutuklandı. Yaşanan bu gelişme de Audi’nin E-tron’un Brüksel’de yapılması gereken tanıtımını iptal etmesine neden olmuştu, ki aracın üretimi günde 200 adet ile sınırlı olmak üzere başlamıştı bile.

Aylarca aracın protopinin turuncu-siyah bir kamuflaj ile testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, Audi etkinliğe kısa bir süre kala nihayet E-tron hakkında en göze çarpan özellikleri açıklamıştı. Pazartesi günü ise bu özelliklere ek olarak E-tron modelinin nasıl bir deneyim sunacağına dair yeni bilgiler açıklandı.

Audi E-tron modelinin fiyatı ve özellikleri neler?

2019’un ortalarında satışa sunulacak olan 5 koltuklu E-tron’un başlangıç fiyatı $74,800 olarak belirlenmiş. Havalı süspansiyon, 20 inç boyutunda jantlar, LED aydınlatma, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, panoramik cam tavan, kablosuz telefon şarj desteği ve daha pek çok özellik araçta standart olarak sunuluyor. Tüm opsiyonları almak istediğinizde ise fiyat $81,800 seviyesine yükseliyor. Bu opsiyonların içinde Audi’nin sürüş asistan paketi, masajlı koltuklar, sanal gösterge paneli (HUD) gibi birçok seçenek mevcut. Audi’nin yaptığı açıklamaya göre de ilk üretilen 999 araç “first edition” adıyla $86,700 fiyat etiketiyle satılacak ve 21 inç jantlar, gri renk teması, parlak turuncu fren kaliperleri, siyah deri iç döşeme ve konsolda gece görüş kamerası gibi farklı özelliklere sahip olacak.

Pazartesi günü Audi’nin açıklamadığı bazı özellikler oldu, bunlardan en önemlisi ise aracın menzili. Tek şarjla aracın kaç kilometre yol gidebileceği resmi olarak açıklanmadı fakat araştırmacıların açıklamaları E-tron modelinin ortalama 400 kilometrelik bir menzili olacağı yönünde.

Otomobilin performansı nasıl?

Yine de E-tron’un 95kWh kapasiteli bataryalarının Tesla Model X 100D’nin en donanımlı modeli hariç piyasadaki tüm araçların bataryalarından daha büyük olduğu bir gerçek. Audi’den bu konuda gelen başka bir bilgi ise şarj istasyonlarında 30 dakika içinde bataryanın %80’lik bölümünün şarj edilebildiği.

E-tron her aksında bir elektrik motoru barındırıyor, yani buradan hareketle aracın AWD performansı sunacağını söylemek mümkün. Öndeki motor 125kW güç üretirken arkadaki motor 140kW güç üretebiliyor, bu da toplamda 265kW, yani 350 HP güç anlamına geliyor. 0’dan 100 kilometreye neredeyse 6 saniyede çıkabilen E-tron, boost modu sayesinde bu süreyi 5.5 saniye seviyelerine indirebiliyor. Ancak boost modu uzun süreli kullanımlardan ziyade kısa süreli performans artışı sunması için geliştirilmiş bir özellik.

Bu değerler E-tron’un doğrudan doğruya rakibi olduğu bazı modellerden biraz daha yavaş. Örneğin Jaguar I-Pace, 100 kilometre hıza yaklaşık bir saniye daha önce ulaşabiliyor. Giriş seviyesi Tesla Model X E-tron’dan yarım saniye daha hızlıyken, Tesla’nın en uygun fiyatlı modeli Model 3 ise E-tron ile aynı değerlere sahip.

Audi Amerika’nın yönetim ekibinden olan Filip Brabec’in konuyla ilgili açıklaması bu şekilde:

Biz daha çok aracın günlük kullanılabilirliği ve içten yanmalı motorlardan elektrik gücüne geçişi çok daha ulaşılabilir kılmak üzerinde çalışmalarımızı yürüttük. Bu sebeple alışılmadık bir araçtan ziyade bilindik, günlük bir araç tasarlamak istedik.

Audi E-tron teknoloji açısından neler sunuyor?

Bunlara ek olarak, E-tron’un özellikle koltuğuna oturulduğunda fark edilen oldukça teknolojik bir yapısı var. Direksiyonun arkasında anlık hızdan pil seviyesine ve navigasyona kadar istediğiniz gibi kişiselleştirebileceğiniz 720p çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Ayrıca orta konsolda iki adet dokunmatik ekran bulunuyor. Bunlardan üstteki ve büyük olanı, 10.1 inç boyutunda ve aracın tüm bilgi-eğlence fonksiyonlarını kolayca yönetebileceğiniz şekilde tasarlanmış. Ayrıca E-tron’un şarj arayüzüne de yine bu ekranda yer verilmiş. Daha altta konumlandırılmış 8.6 inç boyutundaki ikinci ekranın görevi ise klima ve diğer konfor elemanlarının çeşitli ayarlarının yapılmasına olanak tanımak.

E-tron’un iç diyaznı Tesla Model 3 kadar minimalist değil, direksiyonun üzerinde ve çevresinde çeşitli noktalarda fiziksel tuşlar görmek mümkün. Ancak yine de aracın kontrollerinin çoğu orta konsoldaki iki dokunmatik ekrana atanmış durumda. Ek olarak, son model bazı Audi araçlarında olduğu gibi E-tron da Amazon’un Alexa sesli asistanına sahip.

Bu iki ekran araca ait tek ekranlar değil, en azından Avrupa modellerinde E-tron yan aynaların bulunduğu yerlerde kameralara ev sahipliği yapacak. Sürücüler ayna yerine OLED ekranlara bakacaklar ve ekranların çevrelerinde farklı renklerde yanabilen ışıklar sayesinde aracın kör noktalarına başka bir araç yaklaştığında sürücüye bunu bildirecek. Audi, bu özelliği ABD ve Çin’e de taşımak istese de ülkelerin bazı kısıtlamaları sebebiyle E-tron bu ülkelerde şimdilik bildiğimiz yan aynalarla satışa sunulacak.