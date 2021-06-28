Genel
Karne Hediyeleri MediaMarkt’ta
Oyun konsolu…Pek iyi! Tablet…Pek iyi! Scooter…Pek iyi! MediaMarkt teknolojilerinin hepsi pek iyi! Hooverboard’dan kulaklığa, akıllı saatten drone’a çocukları çok mutlu edecek karne hediyeleri MediaMarkt’ta!
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Karne hediyesi olarak hala bir hediye almadıysanız sizin için oluşturduğumuz listeye göz atabilirsiniz. Sizin için oluşturduğumuz liste:
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Samsung Tabletlerde Büyük Fırsatlar! Üstelik bonus ve paraf karta peşin fiyatına 6 taksit!
Karne hediyesi denilince teknolojik aletler her zaman tercih edilen hediyelerden birisi haline geldi. Bu konuda da tabletler özellikle öğrenciler için önemli bir yer arz ediyor. Tablet konusunda geçmiş yıllardan beri kendisini geliştiren Samsung, birçok modelleriyle sizleri bekliyor. Eğer sizde karne hediyesi olarak bir tablet almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Haziran olduğunu unutmayın!
Seçili dizüstü bilgisayarlarda %10 indirim! Üstelik bonus ve paraf karta peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla!
Okullar bittikten sonra her öğrencinin yapacağı şeylerden birisi de bilgisayarda vakit geçirmek. Genellikle oyun oynamak, film ve dizi izlemek gibi aktivitelere ağırlık verilince bilgisayarda artık bir ihtiyaç haline geliyor. Eğer sizde karne hediyesi olarak seçili dizüstü bilgisayarlardan bir tanesine göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Haziran olduğunu unutmayın!
SAMSUNG Galaxy A52 128GB
Samsung’un 2021 yılı içerisinde çıkardığı orta seviye telefonlarından bir tanesi olan Galaxy A52 karne hediyelerinden birtanesi olabilir. Bununla birlikte sunduğu AMOLED 90Hz ekranı, dörtlü kamera sistemi ve stereo hoparlörü ile dikkat çekiyor. Eğer sizde karne hediyesi olarak Samsung Galaxy A52 akıllı telefona göz atmak ve satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz. Son günün 28 Haziran olduğunu unutmayın!
Genel kampanya listesine buradaki linkten bakabilirsiniz.
Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.
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Genel
OPPO, CVPR 2021’den 12 Ödülle Döndü
İnsanları daha iyi anlayabilecek ve onlara yardımcı olabilecek yapay zeka teknolojilerini araştıran OPPO, CVPR 2021’de 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü ile dikkate değer başarılar elde etti.
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Computer Vision and Pattern Recognition Conference-CVPR 2021’e katılan OPPO, yapay zeka alanındaki başarılı çalışmalarıyla 7 farklı yarışmadan toplam 12 ödülle döndü. Bunlar arasında şirketin teknolojik güçlerini ve yapay zekadaki yenilikçi atılımlarını gösteren 1 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük ödülü yer aldı. OPPO’yu yarışmada, geçtiğimiz yıl, Araştırma Enstitüsü dâhilinde en yeni yapay zeka teknolojilerini keşfetmek üzere kurulan Akıllı Algılama ve Etkileşim Departmanı temsil etti. Yapay zeka algoritmalarının optimizasyonu ve eğitimi yoluyla, ekiplerin çalışmaları OPPO’nun yapay zeka yeteneklerini ve bu teknolojinin insanlara daha iyi hizmet verme yeteneğini güçlendirmeye devam ediyor.
OPPO Akıllı Algılama Birimi Baş Mühendisi Eric Guo, yarışma ile ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl yarışmanın Perceptual Extreme Super-Resolution kategorisinde bulanık görüntülerin görünümünü keskinleştirebilen teknolojimizle birincilik ödülü almıştık. Bu yıl da yarışmada olağanüstü sonuçlar elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Ödül kazandığımız Multi-Agent Behavior, AVA-Kinetics ve 2D Görüntülerden 3D Yüz Tanımlama teknolojileri, davranış algılama, uzay ve zaman içinde insan eylemlerinin lokalizasyonu ve yüz algılama dahil olmak üzere bilgisayarla görmenin daha karmaşık ve gelişmiş alanlarını kapsıyor. Tüm bu teknolojiler üretim, ev, ofis, fotoğrafçılık, sağlık ve mobilite gibi çok çeşitli senaryolarda kullanılabiliyor. OPPO olarak, yapay zekanın insanlara daha iyi hizmet vermesini sağlamayı, beraberinde kullanıcılara daha akıllı ve kullanışlı deneyimler sunmayı amaçlıyoruz.”
OPPO, bir yapay zeka modelinin hayvanlar ve insanlar arasındaki karmaşık etkileşimleri anlama, tanımlama ve tahmin etme yeteneğini değerlendiren, yarışmanın Multi-Agent Behavior kategorisinde 11 ödülün arasında 3 ödülün sahibi oldu. Learning New Behavior kategorisinde birincilik, Classical Classification’da ikincilik ve Annotation Style Transfer’de üçüncülük ödülünü kazandı.
İçindekiler
OPPO yapay zekanın insanları anlama yeteneğini geliştiriyor
‘İnsanlık için Teknoloji, Dünya için İyilik’ misyonuyla insan odaklı yapay zeka alanında yetenekler geliştiren OPPO, 2D Görüntülerden 3D Yüz Tanımlama teknolojisinde kendi geliştirdiği yapay zeka algoritmasıyla, 3D yüz şekillerini yaklaşık 1 mm’lik bir hatayla yeniden oluşturmayı başardı ve ana endeks puanı sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. OPPO’nun yüz tanımlama algoritması, saniyede 30 kez 635 temel özellik noktasını tanımlayabiliyor. Gelecekte bu algoritma, güzelleştirme filtrelerinin daha gerçekçi ve kişiselleştirilmiş görünmesini sağlayan 3D özellik tanıma ile portre video teknolojisinin gelişimini destekleyecek ve sosyal platformlarda daha zengin ve daha artırılmış gerçeklik filtrelerine izin verecek.
Uzay ve zamanı anlayan yapay zeka
Yarışmanın SoccerNet kategorisinde OPPO, hem Action Spotting hem de Replay Grounding görevlerinde ikinci sırada yer aldı. Görevin amacı, bir futbol maçı videosunda kuralların karmaşıklığı nedeniyle anlaşılması zor olan ofsayt ve kırmızı kart ihlali gibi bir düzineden fazla eylemi tanımlayabilmek için algoritmaların yeteneklerini değerlendirebilmekti. Gelecekte bu yapay zeka yetenekleri, futbolseverler için teknik maç analizleri yapmak ve akıllı telefonlarındaki videoları analiz ederek bir kullanıcının hayatından önemli anları, haftalık öne çıkan klipler gibi otomatik olarak oluşturmak için de kullanılabilir.
MMact Challenge’da hem Cross-Modal Action Recognition hem de Cross-Model Action Temporal Localization görevlerinde ikinci sırada yer alan OPPO’nun güçlü yapay zeka algoritması, yalnızca görsel verileri kullanarak bir videodaki konuşma, çömelme ve yürüme gibi ondan fazla eylem türünü doğru bir şekilde tanıyabiliyor. Bu teknoloji gelecekte akıllı evlerde çocuklara, evcil hayvanlara veya yaşlılara daha iyi bakma yeteneği de dahil olmak üzere pek çok fayda sağlayabilir. Örneğin bir bebek veya bir çocuk, potansiyel olarak tehlikeli olabilecek eylemler sergilediği anda başka bir odadaki ebeveynleri uyarabilir.
OPPO ayrıca, endüstrinin hem uzay hem de zaman bilgilerini içeren ilk veri setini kullanan AVA-Kinetics Challenge’da üçüncülük elde etti. AVA-Kinetics algoritması, yalnızca videodaki kişilerin çeşitli davranışlarını doğru bir şekilde belirlemekle kalmıyor, aynı zamanda zamanlarını ve konumlarını da not ediyor. Sonuç olarak, OPPO’nun yapay zeka teknolojisi sadece ne yaptığınızı değil, aynı zamanda nerede ve ne zaman yaptığınızı da anlıyor.
OPPO, yapay zeka teknolojisinin sınırlarını keşfetmeye devam ediyor
Bu yılki CVPR’de OPPO, yarışmanın LOVEU (Long-form Video Understanding) kategorisinde 2 üçüncülük ödülü alarak daha ileri akademik zorluklarda yeni bir başarı elde etti. LOVEU yarışması, içeriği anlamak için yapay zeka teknolojisini gerektiriyor. Çeşitli içerikler göz önüne alındığında yarışmanın bu kategorisi, yapay zeka algoritmalarının daha genelleştirilmiş durumlara uygulanabilmesi için büyük önem teşkil ediyor. Gelecekte, bu teknoloji, video işlemede yüz algılama ve davranış tanıma gibi diğer yapay zeka görevlerinde yaygın olarak kullanılma potansiyeline sahip olacak.
2D görüntüye dayalı olarak 3D derinlik üretebildiği teknolojisini gösteren OPPO ABD Araştırma Merkezi, Dense Depth for Autonomous Driving Yarışması’na katılarak ikinci oldu ve Yenilik Ödülü’nü evine götürdü. Orijinal görüntülerden derinlik bilgisi almak için derin öğrenme modellerini kullanan bu teknoloji, gelecekte daha iyi iç ve dış mekan navigasyon deneyimleri sunmak için ToF gibi derinlik sensörlerinin yerini alabilir.
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Genel
Sosyal Medya Uzmanı Nedir? Alaattin Çağıl’ın Kaleminden
Alaattin Çağıl’ın kaleminden olan ‘Sosyal Medya Uzmanı Nedir? Nasıl Olunur?’ kitabı, özellikle dijital kanallarda kariyerine yön vermek isteyen, püf noktalara sahip olmak isteyen okurların dikkatini çekecek cinsten!
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Alaattin Çağıl Kimdir?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen Alaattin Çağıl, küçük yaşlardan itibaren bilgisayar teknolojileri ile iç içe büyüdü. Sosyal medya reklam içeriği üretme ye başladıktan sonra Sosyal Medya Uzmanlığı ve Danışmanlığı kariyerine ilk adımı atmış oldu. Bu alanda ilerlemeler kaydettikten sonra Dijital Medya Ajansını açtı. Ayrıca Dijital Strateji ve Yazarlık da yapmakta olan Çağıl; daha önce Turkcell, Hardware Plus Dergisi gibi ve çeşitli dergi/gazetelerde yazarlık yaptı. Temmuz 2017’de Uluslararası Sosyal Medya Derneği Ege Bölge başkanı seçildi. 2017-2018 yıllında alanı nin en iyisi seçilerek Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. İşinde aktif olarak ve bir şeyler yapmayı seven birisi olarak kariyerini başarıyla ve ödüllerle sürdürmeye devam ediyor.
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Genel
Kaydedilmeden Kapanan Word Dosyası Kurtarma
Hemen hemen hepimiz, Word belgesinde hazırladığımız yazıları hata yaparak, unutarak ve ya yanlışlıkla hatta bazen de elimizde olmayan nedenler yüzünden (elektrik kesintisi gibi) kaydetmeden kapatabiliyoruz. Uzun zaman ayırdığınız çalışmalarda kaydetmeden kapadığımız dökümanlar oldukça can sıkıcı olabiliyor. Öyleyse güzel haberi paylaşalım. Kaydetmeden kapattığınız Word dosyasını kurtarmanın bir yolu var.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Bu yaz itibariyle Android’e yeni özellikler geliyor
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