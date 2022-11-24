Karbon fiber kaplamasıyla dikkat çeken Lenovo YOGA Slim 7 Carbon, çok hafif ve çok kullanışlı haliyle gerçekten seveceğimiz bir model oldu. Intel Evo platformu ile hızlıca açılan ve güvenli olan cihazın detaylarını Aydoğan aktarıyor.
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KARBON FİBER LAPTOP! | Lenovo YOGA Slim 7 Carbon İncelemesi
Not: Bu videodaki Lenovo Yoga Slim 7 Carbon modeli inceleme için Lenovo Türkiye tarafından temin edilmiştir.
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