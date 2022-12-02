Cuma Raporu #235 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İçindekiler
Cuma Raporu #235: Elon Musk, Facebook’a ceza ve dahası
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #235 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, hayat pahalılığı ve üç harfliler
31:55 Huawei’nin Çin’deki protestoları otomatik sildiği iddiası
38:57 OnePlus güncelleme desteğini 4 yıla çıkardı
42:49 Xiaomi 13 ve 13 Pro özellikleri kesinleşti, lansman ertelendi
50:31 Facebook veri sızıntısına 265 milyon Avro ceza
55:01 Elon Musk, Tim Cook ile görüştü
01:00:06 Elektrikli Tır Tesla Semi, ilk gerçek yol koşullarında teslimatını yaptı
01:04:20 Neuralink’i ilk kullanan Musk olacak
01:07:44 LastPass bir kez daha hacklendi
01:19:39 Ekim ayında Çin’de satılan 4 telefondan 1’i Apple
01:12:54 Telefonda “Sinyal kanunu” kabul edildi
01:27:52 İstanbul’da scooterların hız limiti düşürüldü ve 2 bin yeni taksi ekleniyor
01:42:50 Geleneksel Spotify Wrapped zamanı geldi