Cuma Raporu #235 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #235 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, hayat pahalılığı ve üç harfliler

31:55 Huawei’nin Çin’deki protestoları otomatik sildiği iddiası

38:57 OnePlus güncelleme desteğini 4 yıla çıkardı

42:49 Xiaomi 13 ve 13 Pro özellikleri kesinleşti, lansman ertelendi

50:31 Facebook veri sızıntısına 265 milyon Avro ceza

55:01 Elon Musk, Tim Cook ile görüştü

01:00:06 Elektrikli Tır Tesla Semi, ilk gerçek yol koşullarında teslimatını yaptı

01:04:20 Neuralink’i ilk kullanan Musk olacak

01:07:44 LastPass bir kez daha hacklendi

01:19:39 Ekim ayında Çin’de satılan 4 telefondan 1’i Apple

01:12:54 Telefonda “Sinyal kanunu” kabul edildi

01:27:52 İstanbul’da scooterların hız limiti düşürüldü ve 2 bin yeni taksi ekleniyor

01:42:50 Geleneksel Spotify Wrapped zamanı geldi