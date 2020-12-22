Genel
Kanada’da bulunan 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili araştırmacıları şaşırttı
Kanada‘da bulunan bu fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğu bildirildi.
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Tam 57 bin yıllık yavru kurt!
Kanada’nın Yukon eyaletinde, madencilerin çalıştıkları altın madeninde buldukları 57 bin yıllık kurt yavrusu fosili, araştırmacıları şaşırttı.
Yukon‘daki maden ocağında 2016 yılında bulunan fosile dair bazı bulguları ilk kez paylaşan bilim ekibi, fosilin nadir bir tür ve mükemmel şekilde korunmuş bir kurt yavrusuna ait olduğunu ifade etti.
Current Biology isimli bilimsel derginin son sayısında yayımlanan araştırmanın başyazarı paleontolog Julie Meachen, 57 bin yıl yaşındaki hayvan fosili için “Bu çağın şimdiye kadar bulunan en eksiksiz mumyalanmış gri kurdu. O kadar eksiksiz ve o kadar sağlam ki kürkü bile var. Her şeyi yerinde. İç organları bile sağlam. Derisi, kürkü ve organları olan bir hayvandan, kemiklerden öğrenebileceğimizden çok daha fazlasını öğrenebiliriz. Ondan tüm bu ayrıntıları alabilmemiz inanılmaz.” ifadelerini kullandı.
Buz çağında yaşadığı belirlenen hayvanın fosiline, Yukon bölgesi yerlilerinin kullandığı Han dilinde “kurt” anlamına gelen “Zhur” adı verildi.
Araştırma ekibi, çeşitli testler ve analizler yoluyla kurt yavrusunun ininde öldüğünde sadece yedi haftalık olduğunu belirleyebildi. Bilim ekibi, genetik testler sonucunda da kurdun bugün Kuzey Amerika‘da bulunan kurtlarla benzerliğinin olmadığını saptadı.
Araştırma ekibinden paleontolog Grant Zazula, ” Zhur‘un Avrupa’daki buzul çağı kurtlarıyla çok yakın akraba olduğunu gördük. Bu gerçekten ilginç çünkü bu bize Kuzey Amerika‘da buzul çağının sonunda gri kurtlarla birlikte büyük bir nüfus değişikliği olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesini yaptı.
Bilim ekibi, küçük kurdun son yemeğinin beklenilenin aksine bir bizon veya geyik değil balık olduğunu kaydetti.
Zhur, Yukon eyaletinin başkenti Whitehorse’daki Beringia Müzesi’nde sergileniyor.
Genel
Steam 2020 ödülleri aday listesi açıklandı
Steam, 2020 “Yılın Oyunları” için aday listesini açıkladı. Oyunlar kategori halinde kullanıcıların oylarına sunuldu. Aday gösterilen bazı oyunlar şaşkınlık yarattı.
Valve, Steam Ödülleri 2020’nin adaylarını nihayet tamamıyla açıkladı. 10 farklı kategoride 5 yapımı ödül için aday gösterdi. Düzenlenen yarışmada kazananlar Steam kullanıcılarının oylarıyla belirlenecek.
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Steam 2020 Yılın Oyunları adayları
YILIN OYUNU
Sizi etkileyen şey sürükleyici oynanışı, saran hikâyesi, oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı ya da bağımlılık yaratan çok oyunculu moduydu. Gerekçeniz ne olursa olsun 2020’un En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun tamamen harika bir oyun olacak.
- Red Dead Redemption 2
- Hades
- DOOM Eternal
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- DEATH STRANDING
YILIN VR OYUNU
Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.
- Half-Life: Alyx
- Phasmophobia
- The Room VR: A Dark Matter
- Thief Simulator VR
- STAR WARS: Squadrons
AŞK İLE DEVAM ETTİRİLEN
Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.
- Counter-Strike: Global Offensive
- Among Us
- Terraria
- The Witcher 3: Wild Hunt
- No Man’s Sky
ARKADAŞLARLA DAHA ZEVKLİ
Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki de birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.
- Fall Guys: Ultimate Knockout
- Sea of Thieves
- Borderlands 3
- Deep Rock Galactic
- Risk of Rain 2
EN YENİLİKÇİ OYNANIŞ
Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.
- DEATH STRANDING
- Control Ultimate Edition
- Superliminal
- Noita
- Teardown
Steam 2020 ödülleri oylaması saat 21:00’da başlayacak
Steam 2020 Yılın Oyunları ödüllerini kazananları oyuncuların oylarıyla belirlenecek. Oylama 22 Aralık itibariyle TSİ 21.00’da Kış İndirimleri’yle birlikte başlayacak. 3 Ocak 20.00’e kadar sürecek. İki hafta sürecek oylama sonucunda kazananlar belli olacak. Steam sayfasına giderek oylarınızı kullanabilirsiniz.
ZENGİN HİKÂYEYE SAHİP ÜSTÜN OYUN
Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. İzlediğiniz en etkileyici diziler kadar sizi içine çekecek ve çığır açıcı diziler kadar da cesur bir hikâyeye sahip. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!
- Red Dead Redemption 2
- Detroit: Become Human
- Mafia: Definitive Edition
- Metro Exodus
- Horizon Zero Dawn Complete Edition
KÖTÜ OLDUĞUNUZ EN İYİ OYUN
Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.
- Apex Legends
- Crusader Kings III
- Ghostrunner
- EA SPORTS FIFA 21
- GTFO
ÜSTÜN GÖRSEL STİL
Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)… Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.
- Ori and the Will of the Wisps
- Battlefield V
- There Is No Game: Jam Edition 2015
- Marvel’s Avengers
- Black Mesa
EN İYİ ALBÜM
Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!
- DOOM Eternal
- Halo: The Master Chief Collection
- Helltaker
- Need for Speed Heat
- Persona 4 Golden
ARKANIZA YASLANIN VE RAHATLAYIN
Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.
- The Sims 4
- Microsoft Flight Simulator
- Satisfactory
- Untitled Goose Game
- Factorio
Genel
Instagram Reels için kişi etiketleme özelliği geliyor
Dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, Reels hizmeti için yeni bir özellik üstünde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Reels videolarına insanları etiketleyebilecekler.
Instagram, Çinli kısa video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok’a rakip olarak kullanıma sunduğu kısa video özelliği Reels’a her geçen gün daha kullanışlı hale gelmesini sağlayacak yeni özellikler ekleniyor.
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Akış içerisinde Reels videolarına yer veren Instagram, bundan sonra çok önemli bir karar daha aldı. Buna göre isteyen herkes Reels videoları paylaşırken herhangi birisini istediği gibi etiketleyebilecek.
Bir uygulama araştırmacısı olan Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan görsele göre kullanıcılar, Reels videolarına farklı kişileri etiketleyebilecekler. Böylece Reels videosu çeken bir kişi, bu videoyu profilindeki Reels sekmesine ek olarak akış kısmında da paylaşabilecek. Ayrıca akışta paylaş seçeneğinin hemen altında da kişi etiketleme seçeneği bulunuyor.
Instagram, bugüne kadar Reels paylaşımlarına, videoda bulunan veya videoyu görmesini istedikleri kullanıcıları etiketlenmesine izin vermiyordu. Kullanıcılar artık Reels paylaşımlarına videodaki kişileri veya videoyu görmesini istedikleri kişileri etiketleyebilecekler.
Ünlü sosyal medya yorumcusu Matt Navarra‘ya göre Instagram, rakibi TikTok ile yarışabilmek için yeni özellikleri oldukça hızlı bir şekilde platformuna eklemeye devam ediyor. Matt Navarra’nın takipçileri de Instagram Reels’e gelecek olan bu özellik konusunda oldukça mutlu olduklarını dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde pek çok yeni özellik ekleyen Instagram’ın şu an test aşamasında olan kişi etiketleme özelliğinin kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı veya sunulacaksa bunun ne zaman olacağı henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Realme X7 Pro, Tayvan’a geliyor
Eylül’de Çin için tanıtılan Realme X7 Pro, geçen hafta Tayland başta olmak üzere dünya çapında piyasalarda yerini almaya başlamıştı. Bugün ise Tayvan’da çıkışını yapacak olan telefonun hızlı şarj kapasitesi ise 50W’a kadar indirilmiş.
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Kendi resmi Tayvan Facebook hesabında telefonun gelişini duyuran Realme, akıllı telefon hakkında bazı bilgileri de kullanıcılarla paylaştı. Verilen bilgilere göre ise; Çin ve Tayland’da çıkan modellerinde 65W SuperDart şarj desteğiyle gelen telefon, Tayvan versiyonuyla 50W’a kadar şarj desteği verecek. Bu da yüzde sıfırdan tam şarjı 40 dakikada yapabileceği anlamına geliyor. Her ne kadar şarj hızı desteği böylelikle biraz daha azaltılmış olsa da cihazın hala oldukça hızlı bir şarj kapasitesi var.
Telefonun başka değişiklikler barındırıp barındırmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak şirketin bildirdiklerine göre telefon 120Hz AMOLED ekran ile gelecek ve 184 gram ağırlığında olacak. İşlemci alanında ise Dimensity 1000+ SoC yonga setinden gücünü alacak. Diğer özellikleri ise Çin’deki modeliyle aynı olursa; 6.55inç FullHD+ ekran, 64MP dörtlü kamera, 32MP ön kamera, ekran üzerinde parmak izi okuyucusu, ve 4500mAh’lik bir batarya bizleri bekliyor olacak.
Tayvan’da bugün yapılacak olan tanıtımdan sonra telefon hakkında daha net bilgilere ulaşabileceğiz. Yani Tayvan modelinin diğer Çin ve Tayland modellerinden ayırıcı ve benzer özelliklerini öğrenebilmek için çok da fazla beklememiz gerekmeyecek gibi.
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