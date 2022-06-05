Birçok yayıncı özellikle canlı yayınlar için web kamerası kullanmak yerine kendi kullandıkları DSLR ya da diğer kameraları kullanmak ister. Bunun için ise capture card dediğimiz ürünlere ihtiyaç oluyor. Bu ürünler de ya anakart’a entegre ya da taşınabilir olmak üzere iki farklı sistem olarak sunuluyor. Son dönemlerde taşınabilir olanlar revaçta fakat Razer Ripsaw X bunu tam manasıyla cebinize sığacak forma getirmiş durumda.

Sadece kamera görüntüsü için

Uzaktan bakıldığında sanki HDMI bağlantısını USB Tip A’ya dönüştürücü gibi görünen bu kart, HDMI 2.0 desteğine sahip. Yani 4K 30 fps görüntüyü sorunsuzca bilgisayarınıza aktarabiliyor. Bu sayede 4K yayın yapmak isteyenler ya da yayınlarında 4K olarak daha kaliteli görüntü kullanmak isteyenler için oldukça başarılı bir kart olarak dikkat çekiyor.

Tek girişli olduğu için popüler kartlar gibi görüntüyü PC’den alıp monitöre aktarma aşamasında kullanamıyorsunuz. Yani hem yayın hem oyun bilgisayarına sahip olanlar bu aktarım için Ripsaw X kullanamazlar. Fakat amacınız sadece kameradaki görüntüyü bilgisayarda kullanmak ise aradığınız ürün kesinlikle Ripsaw X olmalı. Ama fazlasını isteyenler iki HDMI, iki 3,5 mm ses jakı ve USB bağlantısı desteği olan Ripsaw HD’yi tercih edebilirler.

Her kamera, her uygulama için kolay kullanım

Hemen hemen her fotoğraf makinesi ve kameraya destek veren Ripsaw X, Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Fujifilm, ve GoPro ile kolayca kullanılmasını da sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey ise kameranız ile Ripsaw X arasında HDMI bağlantısı kurarak USB bağlantısını da bilgisayarınızdaki USB 3.0 bağlantısına takmak. Bu nokta önemli, eğer 2.0 arayüzüne takarsanız görüntü alamazsınız. Gerekli hızları desteklemesi için USB 3.0 bağlantısı şart.

Uygulama desteği noktasında Razer Synapse kullanabilirsiniz fakat şart değil. OBS Studio, XSplit Broadcaster, Streamlabs OBS ya da StreamYard başta olmak üzere tüm yayın ve kamera arayüz uygulamaları üzerinden kamerayı Razer Ripsaw X seçerek bağladığınız görüntü yakalama aygıtını kolayca kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak bir yakalama kartı aradığınızda amacınız sadece kameradaki görüntüyü aktarmak ise Ripsaw X bulabileceğiniz en kompakt ve en kaliteli ürünlerin başında geliyor.HWP olarak yaptığımız lansman canlı yayınlarında Sony markalı kameramızı Ripsaw X vasıtasıyla PC’ye aktararak StreamYard üzerinden sorunsuz, gecikme olmadan ve bilgisayar tanıma derdi olmadan gerçekleştiriyoruz.

İnceleme Ripsaw X 8.3 Puan Ufak boyutlu capture card arayanlar için Razer Ripsaw X tam aradığınız formül olabilir. ARTILARI Ufak Boyut

Ufak Boyut Kolay Kullanım

Kolay Kullanım 4K Desteği EKSİLERİ Sadece Kamera Aktarımı Editörün Kararı Tasarım 0

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