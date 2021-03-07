Kaliforniya, Disneyland ve diğer eğlence parkları kısıtlamalarla açılıyor

Kaliforniya, Disneyland ve birçok eğlence merkezinin 1 Nisan‘da kısıtlamalar dahilinde açılacağı belli oldu. Açılacak olan eğlence merkezleri kısıtlamalar dahilinde halka sunulacak. Kapasiteler sınırlı olacak ve maske takma zorunluluğu da olacak.

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Kaliforniya Halk Sağlığı Departmanı Cuma günü yaptığı açıklamada, Kaliforniya’daki Disneyland’in açılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Eğlence parklarının açılma tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi. Bununla birlikte, açılan eğlence mekanlarında kısıtlamalar önemli ölçüde yer alacak. Sağlık departmanı, devam eden salgın nedeniyle ziyaretçilerin önemli ölçüde sınırlı olması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda zorunlu maske kuralını da vurgulayarak belirtti. Parklardaki kapasite, bulundukları illerin COVID-19 vakalarının sayılarına bağlı.

Kaliforniya, Disneyland 1 Nisan’da açılıyor

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Kaliforniya’daki eğlence parkları için dört kademeli yeniden açılma risk sistemi uygulanacak. Kırmızı kademesindeki ilçeler- kırmızı, ikinci en yüksek kategoridir- yüzde 15 kapasite katılımıyla sınırlı olacak. Turuncu kademede bu sınır yüzde 25 ve sarı kademe yüzde 35 olarak devam edecek. Parklara olan katılım, eyalet içi ziyaretçilerle sınırlı olacak. Disneyland, şu an en yüksek kademeli renk olan mor bölgede, Orange County‘de yer alıyor. Ancak yerel haber raporları yakında kırmızı kademeye geçeceğini gösteriyor.

Kaliforniya’daki açık hava sporları ve canlı performans mekanları, farklı bir yeniden açılış kriterine sahiptir. İlçeler, en yüksek riskli mor katmanında olsa bile, kapasite kısıtlamasıyla yeniden açılabilir.

Kaliforniya Sağlık ve İnsan Hizmetleri Ajansı sekreteri Dr. Mark Galyh yaptığı açıklamada, kısıtlamalarla Kaliforniya’daki eğlence yerlerinin açılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Çünkü aşılama ve hasta sayısının azalması durumun iyi yönde gittiğinin habercisi. Özellikle açık hava eğlence yerleri bu durum için oldukça ideal olduğunu da ekledi.

14 Mart 2020‘de Disneyland koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatmıştı. Bununla birlikte Disneyland, birçok çalışanını işten çıkartmıştı. Aynı zamanda kapatmaların sonucunda önemli bir mali darbe aldı. Şirketin son mali çeyreğinde, Disney’in parklar bölümü gelirinin geliri yüzde 53 düşüşle 3,6 milyar dolar geriledi. . Şirket, yatırımcılarla Şubat ayında yaptığı bir görüşmede, “COVID-19’un bu çeyrekte segment işletme geliri üzerindeki toplam net olumsuz etkisinin yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Florida’daki Disneyland, Temmuz ayından beri kısıtlamalar dahilinde açık. Disney yöneticileri, Kaliforniya yetkililerini eğlence parklarının ve diğer mekanların yeniden açılmasına izin vermeye zorluyor. Ancak Kaliforniya bu konuda Filorida‘ya nazaran daha dikkatli yaklaşıyor.

Disneyland Resort’un başkanı Ken Potrock Twitter’a yaptığı açıklamada, yeni yeniden açılış tarihiyle Disneyland’ın “binlerce insanı işe geri getireceğini ve komşu işletmelere ve tüm topluluğumuza büyük ölçüde yardımcı olacağını” söyledi.