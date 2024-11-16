Kale Kilit, güvenlik ve konforu bir arada sunan geniş ürün gamı ile dikkatleri üzerine çekerken, fuarda özellikle Kale Aksu Kaldırmalı Sürme Sistemleri ve Kale Devrimeli Sürme Sistemleri gibi yüksek performanslı ürünlerini öne çıkaracak. Üstün yalıtım özellikleri, kullanım kolaylığı ve uzun ömürlü performans gibi avantajlarla donatılmış bu sistemler, yaşam alanlarında konfor ve güvenliği bir arada sunmak isteyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sağlıyor.

İnovatif Ürünler: K-Tech, KalePass, ve 252 EM Sahne Alıyor

Kale Kilit’in standında ayrıca K-Tech, KalePass, 252 EM gibi yeni nesil ürünleri de sergilenecek. İleri teknolojisi ile fark yaratan K-Tech, kullanıcılarına güvenlikte en yüksek seviyeyi sunarken, KalePass Anahtarsız Geçiş Sistemi konfor ve pratiklik sağlıyor. 252 EM modeli ise estetik ve güvenliği bir arada sunarak sektöre yenilikçi bir bakış açısı kazandırıyor. Kale Kilit’in uzman kadrosu, ziyaretçilere bu yenilikçi ürünlerin özelliklerini ve kullanım avantajlarını detaylı bir şekilde sunarak, sektördeki yeni iş birliklerine de kapı aralamayı hedefliyor.

Kale Kilit ile Güvenli Yaşam Alanlarına Adım Atın

Kale Kilit Yurt İçi Satış ve Pazarlama Direktörü Semih Teker, Kale Kilit’in sektöre kattığı yenilikler hakkında “Güvenli ve konforlu yaşam alanları sağlamak için sürekli yenilik peşindeyiz. Avrasya Pencere Fuarı, geliştirdiğimiz çözümleri ve sektörün en son trendlerini paylaşmak adına önemli bir platform. Kale Kilit olarak bu yenilikçi ürünlerimizi burada sergilemekten büyük mutluluk duyuyoruz,” dedi.

Kale Kilit’in Avrasya Pencere Fuarı’ndaki standı, 19 Kasım’a kadar sektördeki yeniliklere ilgi duyan tüm ziyaretçileri bekliyor.