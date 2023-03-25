Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39’da, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

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Geçmiş Olsun Kahramanmaraş

Yapılan açıklamaların ardından sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Etkilenen illerde yaşayan vatandaşlarımız arasında kısa süreli paniğe neden olan deprem, yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

6 Şubat tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin merkez üssü de Kahramanmaraş ilimiz olmuştu. Bu nedenle bölgedeki vatandaşların tedirgin olduğunu söylemek mümkün. Bununla beraber, bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği için önceki depremlerde hasar alan binalardan uzak durulması gerektiğini de hatırlatalım.

Hardware Plus ailesi olan depremden etkilenen illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.