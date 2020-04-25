Haber
Kaçınılmaz son: Whatsapp reklamları, yeniden Facebook gündeminde
Facebook geçen yıldan bu yana, Whatsapp üzerinde reklam göstermenin yollarını arıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde ise, Facebook’un bu kararından vazgeçtiğini ve Whatsapp’a reklam eklemek konusunda çalışan ekibi dağıttığını duymuştuk ve akabinde bu konuda geliştirilen kod platformdan kaldırılmıştı.
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Ancak yeni raporlara göre, firma reklamları yeniden şirket gündemine getirdi. Ek olarak özelliğinin, kullanıcıların Facebook veritabanına göre kişiselleştirilmiş reklamlar sunacağı iddia edildi. Mevcut reklam haberleri çıkmadan önce, Facebook’un, Whatsapp ve Messenger’la ortak tek bir uygulamada birleşmesi planlanıyordu. Düşünüldüğünde, bu ortak uygulama söz konusu olmasa bile Facebook, insanları eşleştirmek için telefon numaralarını kullanacak gibi görünüyor.
Ortak bilgi havuzuna bağlı olarak firma, size üç platformda da ilgi alanlarını hedefleyen reklamlar gösterecek. İlk aşamada reklamların, hikayeler kısmına entegre edileceği ve çok zaman geçmeden sohbet aralarına dahil edileceği iddia ediliyor. Bu aşamada Facebook ve Messenger kullanmayan bireyler için reklamların hangi verilere dayanarak sağlanacağı ise belirsizliğini koruyor.
Her şeye rağmen özellik, Whatsapp için yakın zamanda duyurulacak gibi görünmüyor ve firma kesin bir tarih sunmuyor. The Information’a göre, bu üç platformun birleşmesi ve altyapı entegresi için ciddi süreler gerekiyor, yani Facebook böyle bir adım atmaya karar verirse entegre aylar sürebilir. Hatta Whatsapp’ın uçtan uca şifreleme kullandığını da düşünürsek, Facebook bu yüzden kararından vazgeçebilir.
Türk Telekom
Türk Telekom Ventures ortağı MentalUP 5.5 milyon kullanıcıya ulaştı!
Türk Telekom kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor. Bu dönemde 500 bin yeni abone edinerek 5,5 milyon kullanıcıya kavuştu. MentalUP, üyelik ücretlerinde de yüzde 30 indirim yaptı.
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Türk Telekom Ventures ortağı MentalUP, Türkiye’nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olma özelliği ile yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda, MentalUP’ın kullanıcı sayısı, uzaktan eğitim sürecinde 500 bin artarak 5,5 milyona ulaştı.
MentalUP, uzman doktorlar, akademisyenler ve oyun tasarımcıları tarafından geliştirilen keyifli egzersizlerle çocukların dikkat, hafıza, problem çözebilme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesini amaçlıyor. Uzaktan eğitim döneminde de çocukların yanında olan MentalUP, yüzde 30 fiyat avantajı sağlayarak tam sürüm üyelik ücretlerini 179 TL yerine 125 TL’ye sunuyor.
4-13 yaş arası çocuklara özel içerikler
İnovasyon ve girişimciliğin ekonominin itici gücü olduğunu belirten Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, 2016 yılında Türk Telekom Girişim Hızlandırma Programı Pilot’a dâhil ettikleri MentalUP’a, girişimciliği desteklemek amacıyla TT Ventures aracılığıyla ortak olduklarını ifade etti. Karakullukçu, “MentalUP, eğitici zekâ oyunlarıyla 4-13 yaş arası çocuklarımızın zihinsel gelişimini, dikkat ve motivasyonlarını artıran son derece faydalı içeriklere sahip. MentalUP, ders içeriklerinin ötesinde, çocukların problem çözme, dikkat, hafıza, görsel ve sözel yetenekler gibi alanlarda da gelişimlerine katkı sağlıyor” dedi.
4 farklı dilde, 102 ülkede
MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, MentalUP’ın, 200’den fazla okulda kullanılan, 4 farklı dilde, 102 ülkede satışı yapılan bir uygulama hâline geldiğini belirtti. Özgündüz, “Ana kategorisinde 100’den fazla oyun bulunan MentalUP’ta; dikkat, mantık, hafıza, görsel ve sözel ögelerin yer aldığı içeriklerle çocukların anlık gelişiminin takip edildiği analizler bulunuyor.
Ayrıca çocuklara, kişisel becerilerini kendi yaş grubuyla kıyaslayabilme olanağı da sunuyoruz. Onların kişisel özelliklerine uygun bir egzersiz planı oluşturuyoruz. MentalUP’ta günlük çalışma planını 20 dakika süre ile sınırlandırdık ve çocukların belirlenen süreyi aşmasını engelliyoruz. Bu sayede çocukların ekran karşısında uzun saatler geçirmemesi ve teknolojiyi faydalı yönde kullanabilmesini amaçlıyoruz” dedi.
Dizüstü bilgisayarlardan ve akıllı cihazlardan rahatlıkla ulaşılabilen MentalUP hakkında detaylı bilgiye www.mentalup.net adresinden ulaşılabilir.
Apple
Apple, TikTok üzerinde resmi hesap açtı
Apple, kullanıcıların kısa videolar paylaşmasına izin vermek için tasarlanmış TikTok üzerinde resmi hesap oluşturdu. Şirketin resmi TikTok hesabında henüz bir içerik bulunmuyor.
Popüler sosyal medya uygulaması, artık sadece kısa eğlence videolarının paylaşıldığı sosyal bir platform olmanın ötesine geçti. Büyük çaplı şirketler, kullanıcılar ile iletişime geçmek için TikTok hesabı açıp platforma katılıyor.
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Amerikalı teknoloji devi, özellikle son yıllarda sosyal ağlarda daha aktif hale geldi. Instagram üzerinde görseller paylaşıp, Twitter üzerinden de Apple desteği ve hizmetleri için hesaplar açtı. Şirket ayrıca YouTube üzerinde de dijital lansmanlarını gerçekleştirmeye başladı.
Apple’ın açmış olduğu hesap, doğrulama rozeti veya diğer adıyla mavi tik olması bu hesabın gerçekten Apple’a ait olduğunu gösteriyor. Ancak açılan TikTok hesabından şu ana kadar herhangi bir paylaşım yapılmadı. Şirket, önümüzdeki günlerde bu platform üzerinden de paylaşımlarına başlayacak ve ürün tanıtımlarını, TikTok üzerinden de paylaşacağı tahmin ediliyor.
TikTok, öncelikli olarak eğlenceli videolara odaklanırken, Apple büyük olasılıkla iPhone ile çekilen ve düzenlenen içerikleri paylaşması bekleniyor. Şirketin global pazarda 1 milyarın üzerinde indirme başarısı yakalayan TikTok’a dahil olması ticari anlamda oldukça mantıklı bir hamle olmuş.
Apple, TikTok’ta paylaşım yapmaya başladıktan sonra bu hesabın popülaritesinin yükselmesi ve daha çok kullanıcı tarafından takip edilmesi bekleniyor. Ayrıca Apple Music‘in de hali hazırda TikTok hesabının olduğunu söylemek gerekiyor. 204 bin takipçili hesapta 34 adet video bulunuyor.
Yazılım
WhatsApp, 8 katılımcılı görüşme desteği kazanıyor!
Geçtiğimiz günlerde çıkan dedikoduları doğrular şekilde Facebook’un sahip olduğu WhatsApp, 8 kişiye kadar anlık sesli ve görüntülü görüşme desteğine kavuşacak.
WhatsApp görüşmelerinde şu an için 4 kişi ile sınırlı olan anlık katılımcı sayısı, içinde bulunduğumuz karantina halinden doğan ihtiyacı karşılamak amacıyla 8 kişiye çıkacak. Söz konusu yenilik uygulamanın Beta sürümüne dahil edilmiş durumda. Uygulama 8 kişilik görüşmelerde de uçtan uca şifreleme özelliğini koruyor. Uçtan uca şifreleme özelliği görüşmelere firmanın kendisinin dahi erişemeyeceğini söylediği bir şifreleme türü. Facebook’un sahip olduğu bir diğer mesajlaşma servisi olan Messenger, görüşmelerinde uçtan uca şifreleme sunmuyor. Fakat bu servis ile 50 katılımcıya kadar görüşmeler yapmanın mümkün olduğunu belirtelim.
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WhatsApp’ın Beta sürümünde bulunan 8 katılımcı desteğinin uygulamanın kararlı sürümüne ne zaman geleceği ile ilgili bir tarih bilgisi bulunmuyor. Fakat firma içinde bulunduğumuz durum dolayısı ile söz konusu desteği kullanıcılara bir an önce ulaştırmak isteyecektir. Özellik kararlı sürüme eklendiğinde 8 kişilik görüşmede bulunacak tüm katılımcıların uygulamalarını son sürüme güncellemiş olması gerekeceğini de belirtmiş olalım.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!