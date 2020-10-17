Aksesuar
Kablosuz şarj teknolojisinde 100W gücü destekleyen telefonlar yolda
Kablosuz şarj ve kablolu şarj konusunda, bu yıl, hızlı şarj teknolojisinin sınırları zorlandı. Mi 10 Ultra ve IQOO 5 telefonlar 120W kablolu şarjı destekliyor ve Qualcomm’un birçok cihaza 100W+ hızlı kablolu şarj sağlayan Quick Charge, 5.0 ‘ı duyurmasının ardından listeye yeni cihazların eklenmesi de an meselesi.
Ayrıca ,kablolu şarj, bu yıl hızlanan tek şey değil. Kablosuz şarj, 50W hızlı kablosuz şarjı destekleyen Mi 10 Ultra gibi telefonlarda da önemli bir değeri gördü. Şimdi ise aldığımız sızıntılara göre, önümüzdeki sene çıkacak telefonların 100W hızlı kablosuz şarjı destekleyeceğini öğrendik. Eğer bu gerçekleşirse kablo ile telefonu şarj etme alışkanlığı tarih olabilir.
İlginizi çekebilir: HomePod Mini akıllı hoparlörü tanıtıldı!
Kablosuz şarj nedir ve avantajları nelerdir?
Kablosuz şarj teknolojisi, aslında, cihazların kendilerine özel hazırlanmış şarj cihazlarına bir tür indüksiyon yöntemi ile kablolu ya da kablosuz bir şekilde bağlanması ve bu şekilde şarj olmasıdır.
Kablosuz şarj aleti, cihazın türüne ve modeline göre kablolu ya da kablosuz olabilmektedir. Küçük ev aletlerinde ve telefonlarda kullanılan kablosuz şarj modelleri çalışma prensibinde şarj eden cihaz kablo ile elektriğe bağlanırken; şarj olacak cihaz kablosuz bir şekilde sistemden şarj olabilmektedir. Fakat cihazın şarj olacağı apart elektrikten güç alır.
Kablosuz şarj özelliğinin avantajları arasında en önemli olanı cihazınızı istediğiniz yerde şarj edebilme imkanıdır. Aynı zamanda şarj etme işlemi tamamlandığında otomatik olarak işlemi durdurma özelliğine sahiptir. Bu özellik de hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de cihazınızın gereğinden fazla manyetik alana maruz kalmasını engeller.Ayrıca, kablosuz şarjın 100 watt gibi bir değere çıkması ortalama bir telefonu yaklaşık yarım saat gibi bir sürede şarj olması demek ve bu inanılmaz .
100W hızlı kablosuz şarjı destekleyen telefonların çıkacağı bilgisi ise Digital Chat Station’dan Çinli bir kişinin araştırma laborotuvarlarından aldığı bilgilerlen diyebiliriz Şu anda hangi üreticilerin 100W hızlı kablosuz şarjı geliştirdiği hakkında bilgi yok ancak kendimize ait birkaç tahminimiz var. Xiaomi, hızlı kablosuz şarj teknolojisinde şu anki lider olduğu için bu markanın 100 W değerine ulaşması pek mantıklı görünmüyor. Çünkü Xiaomi markasının 55W hızlı kablosuz şarj cihazını halihazırda satışta ve sektörde liderler. Ayrıca, Xiaomi Mi 10 Ultra 50W değerinde hızlı şarjı destekliyor. Bu sebepten dolayı Xiaomi’den böyle bir girişim beklemiyoruz.
OPPO ise kablosuz şekilde cihazları şarj etme teknolojisinde değeri 100W’a çıkarmaya çalışan bir üreticiilerden birisi diyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz temmuz ayında , Çinli telefon şirketi, 4000 mAh’lik bir pili boştan dolana kadar sadece 30 dakikada şarj edebilen 65W AirVOOC Kablosuz Şarj teknolojisini duyurdu. Ancak henüz ticari lansmanı yapılmadı. Ticari lansman yapılmasını heyecanla bekliyoruz
Bu yıl şarj teknolojisindeki gelişmeler açısından telefon endüstrisi için ilginç bir ilginç bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl bu teknolojiyi kesinlikle görmek istiyoruz.
Akıllı Ev
HomePod Mini akıllı hoparlörü tanıtıldı!
HomePod Mini akıllı hoparlörü, Apple ‘ın düzenlediği “Hi, Speed” etkinliğinde tanıtıldı. Salı günü iPhone 12 serisiyle beraber tanıtılan bu akıllı hoparlör, 99 dolar fiyatıyla alıcısını bekliyor.
Ek olarak, normal HomePod 299 dolara satılıyordu, benzer özelliklere sahip HomePod Mini 99 dolara satılacak ve bütçe dostu olduğu için daha çok insanın evinde göreceğiz gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: MagSafe, iPhone 12 aksesuarlarıyla geri döndü!
HomePod Mini akıllı hoparlörünün özellikleri neler?
HomePod Mini, standart HomePod’a benzer bir tasarımı paylaşıyor, ancak Homepod gibi silindirik değil küresel bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazımızın üstünde, ses seçeneklerini ve oynatma listesini kontrol edebiliceğiniz arkadan aydınlatmalı dokunmatik bir yüzey bulunuyor. Bu yüzey, Siriye seslendiğinizde da parlıyor. Ürünün lansmanında, daha küçük olmasına rağmen, yeni ”computational audio” özelliği ve ses donanımı ile yüksek kaliteli ses deneyimi sağlayacağı söylendi. Cihazımız, HomePod ile tamamen aynı malzemelere sahip değil, ancak yine de tam kapsamlı bir dinamik sürücü ve gelişmiş bas tepkisi için iki pasif radiator içeriyor. Aynı zamanda, net ve 360 derecelik ses sağlamak için ekstra donanımlar içeriyor. Cihazın içindeki Apple S5 yongası, hoparlörün hem ses yüksekliğini hem de dinamik aralığı akıllıca optimize etmesine olanak tanıyan computational audio özelliğini destekliyor.
HomePod Mini hoparlörüne eklenen en yeni özelliklerden birisi ise iPhone ve Apple Watch Series 6 gibi ekosistem cihazlarını daha kolay tanınması için ultra geniş bant özelliğidir. Apple, HomePod Mini’nin “sihirli” bir Handoff deneyimi alacağını söylüyor. Cihaz, iPhone’un yakınlarda olduğunu anlar ve sesli, görsel ve dokunsal geri bildirim sağlar, böylece iki Apple cihazı fiziksel olarak birbirine bağlıymış gibi hissiyatını sağlıyor.
Salı günü tanıtılan Intercom özelliği sayesinde tüm Apple cihazları ile uyumlu çalışabilen HomePod Mini tam bir ekosistem cihazı. Böylece ekosistemi kullanan aileler, odalar içinde birbirlerine sesli mesaj gönderebilir, anlık olarak cevap alabilir. Ayrıca akıllı hoparlörümüz kendisine sesli bir mesaj bırakıldığında bağlı olduğu iPhone’a da bildirim gönderebiliyor.
HomePod mini, yakındaki diğer HomePod modellerini de algılayabilecek ve akıllı stereo hoparlör gibi kullanılabilecek
Apple sürdürülebilirlik için HomePod Mini cihazını büyük bir kısmının geri dönüştürülmüş malzemeler ile üretildiğini söylüyor. Ek olarak cihazımız düşük güç kullanan bileşenler ve yazılımlar kullanır.
Homepod Mini, uzay grisi ve beyaz renkleriyle 99 dolardan tüketicilerle buluşacak. Cihazımız 6 Kasımda ön siparişe açılacak. Türkiye’deki satış durumu konusunda henüz net bir bilgi yok.
Aksesuar
AirPods Studio ve AirTags Kasım ayında tanıtılabilir!
Söylentiler Apple’ın AirPods Studio kulaklıklarının üretimini ertelediğini ve Aralık ayına kadar gönderilmeye hazır olmayacağını bildirirken, uzun süredir sızıntıları dolaşan AirTags Kasım ayında piyasaya sürülebilir.
İlginizi çekebilir: MagSafe, iPhone 12 aksesuarlarıyla geri döndü!
AirPods Studio ne zaman tanıtılacak?
Yeni bilgiler, Çarşamba günü her iki ürün için güncellemeleri tweetleyen güvenilir sızıntı kaynağı Jon Prosser’den geliyor. Hem Apple’ın sitesinde oluşturduğu değişiklikler hem de söylentilere göre, Apple’ın kulak üstü kulaklıklarını 13 Ekim’deki gerçekleşen etkinlikte tanıtması bekleniyordu.
First:
Major hiccup in AirPods Studio production 😬
A few key features have now been cut.
Seems they still need to work some things out before we have final units.
Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH
— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020
Bununla birlikte, sızdırılan bilgilere göre, AirPods Studio üretim tarafında büyük bir kesinti yaşadı ve Apple, birkaç temel özelliği kesti. İşlevselliğin yazılımda geri dönüp dönmeyeceği belli değil, ancak Apple’ın ürünün çıkışına doğru donanım özelliklerini kaldırması pek olası gözükmüyor. Sızıntı yapan kişi, nihai birimlerin sevkiyata başlaması için şirketin hala bazı ayrıntıları çözmesi gerektiğini de ekledi.
Prosser, çıkış tarihine kadar her şey yolunda giderse Apple’ın Kasım ayında AirPods Studio’yu tanıtıp Aralık ayında gönderilere başlayacağını söyledi. Aynı zamanda bunun en iyi senaryo olduğunu ve kulak üstü kulaklıkların gelecek bahara kadar ertelenebileceğini ekledi.
AirTags için iOS 14.3 bekleniyor
Diğer yandan AirTags’in tamamlandığı ve piyasaya sürülmeye hazır olduğu bildiriliyor. Prosser, Bluetooth ve Ultra Geniş Bant izlemeyi etkinleştiren yazılım özelliklerini içerecek olan iOS 14.3 ile birlikte piyasaya sürülmeyi beklediğini düşünüyor.
Apple şu anda iOS 14.2 beta test döngüsünde. Prosser, iOS 14.3’ün Kasım ayında çıkacağını söyledi ve bu da yazılımın dahili olarak test edildiğini gösteriyor.
Second:
With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.
Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month..
So… pic.twitter.com/Dl0DpMrH9Y
— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020
AirPods Studio’nun birinci sınıf ses kalitesi, gürültü önleme teknolojisi ve Apple’ın U1 çipine sahip Apple markalı bir kulak üstü kulaklık olduğu söyleniyor. Diğer yandan AirTag’ler, öğelere eklenebilecek ve kullanıcıların Bul uygulamasında konum izlemesini sağlamak için Bluetooth ve Ultra Geniş Bant izleme yeteneğine sahip olacak.
Sızıntı kaynağı Prosser, Apple’ın gelecek planlarını tahmin etme konusunda birçok doğru veya yanlış bilgi geçmişine sahip, ancak geçmişte birçok doğru tahminde bulunduğunu da unutmamak gerek.
Aksesuar
OnePlus Watch yakında tanıtılabilir!
OnePlus, dün düzenlediği etkinlikte yeni telefonu OnePlus 8T ve daha uygun fiyatlı tam kablosuz kulaklığı OnePlus Buds Z’yi tanıtmıştı. Bugün resmi OnePlus Twitter hesabından yapılan paylaşımda görülen çizim ve söz ise şirketin ortak kurucusu Carl Pei’nin 2016’da vazgeçilen planlarını gösterdiği OnePlus Watch akıllı saate ait.
İlginizi çekebilir: OnePlus Buds Z resmi olarak tanıtıldı!
OnePlus Watch: Ekosistemin yeni parçası!
Günümüzde birçok akıllı telefon üreticisi yan ürünleriyle bir ekosistem yaratarak kullanıcılarını farklı firmalara kaptırmak istemiyor. Bunun en başarılı iki örneği olarak Apple ve Huawei’yi görsek de artık Realme gibi daha uygun fiyat seviyelerine hitap eden markalar da bir ekosistem yaratma uğraşında. OnePlus da bu doğrultuda telefon ve kablosuz kulaklıklarına ek olarak yakında tanıtabileceği akıllı saatiyle üçlüyü tamamlayacak gibi duruyor.
More things are coming to the OnePlus ecosystem. It's just a matter of time🧐 pic.twitter.com/r6RIILU8AQ
— OnePlus (@oneplus) October 14, 2020
Şirket, 2016‘da bir akıllı saat üzerinde çalışıyordu. Hatta ürünün tasarımı ve teknik detayları kesinleşip prototipi yapılsa bile son anda tanıtmaktan vazgeçmişlerdi. O zaman saat üzerinde çalışan takım bu saatin şirketin diğer modellerinin yakaladığı başarı düzeyine erişemeyeceğini düşünerek süreci durdurmuştu. OnePlus resmi hesabından yapılan paylaşımda görülen çizim ise Carl Pei’nin vazgeçilen saate ait olarak paylaştığı çizimlerden biri.
Ekosistemine yeni parçalara eklemenin peşinde olan şirketin, OnePlus Watch modelini ise ne zaman tanıtacağı hakkında henüz bir bilgimiz yok. Çizimlerinden daire bir tasarıma sahip olacağını gördüğümüz saat hakkında olacakları zaman gösterecek.