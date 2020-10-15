HomePod Mini akıllı hoparlörü tanıtıldı!

HomePod Mini akıllı hoparlörü, Apple ‘ın düzenlediği “Hi, Speed” etkinliğinde tanıtıldı. Salı günü iPhone 12 serisiyle beraber tanıtılan bu akıllı hoparlör, 99 dolar fiyatıyla alıcısını bekliyor.

Ek olarak, normal HomePod 299 dolara satılıyordu, benzer özelliklere sahip HomePod Mini 99 dolara satılacak ve bütçe dostu olduğu için daha çok insanın evinde göreceğiz gibi görünüyor.

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HomePod Mini akıllı hoparlörünün özellikleri neler?

HomePod Mini, standart HomePod’a benzer bir tasarımı paylaşıyor, ancak Homepod gibi silindirik değil küresel bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ayrıca cihazımızın üstünde, ses seçeneklerini ve oynatma listesini kontrol edebiliceğiniz arkadan aydınlatmalı dokunmatik bir yüzey bulunuyor. Bu yüzey, Siriye seslendiğinizde da parlıyor. Ürünün lansmanında, daha küçük olmasına rağmen, yeni ”computational audio” özelliği ve ses donanımı ile yüksek kaliteli ses deneyimi sağlayacağı söylendi. Cihazımız, HomePod ile tamamen aynı malzemelere sahip değil, ancak yine de tam kapsamlı bir dinamik sürücü ve gelişmiş bas tepkisi için iki pasif radiator içeriyor. Aynı zamanda, net ve 360 derecelik ses sağlamak için ekstra donanımlar içeriyor. Cihazın içindeki Apple S5 yongası, hoparlörün hem ses yüksekliğini hem de dinamik aralığı akıllıca optimize etmesine olanak tanıyan computational audio özelliğini destekliyor.

HomePod Mini hoparlörüne eklenen en yeni özelliklerden birisi ise iPhone ve Apple Watch Series 6 gibi ekosistem cihazlarını daha kolay tanınması için ultra geniş bant özelliğidir. Apple, HomePod Mini’nin “sihirli” bir Handoff deneyimi alacağını söylüyor. Cihaz, iPhone’un yakınlarda olduğunu anlar ve sesli, görsel ve dokunsal geri bildirim sağlar, böylece iki Apple cihazı fiziksel olarak birbirine bağlıymış gibi hissiyatını sağlıyor.

Salı günü tanıtılan Intercom özelliği sayesinde tüm Apple cihazları ile uyumlu çalışabilen HomePod Mini tam bir ekosistem cihazı. Böylece ekosistemi kullanan aileler, odalar içinde birbirlerine sesli mesaj gönderebilir, anlık olarak cevap alabilir. Ayrıca akıllı hoparlörümüz kendisine sesli bir mesaj bırakıldığında bağlı olduğu iPhone’a da bildirim gönderebiliyor.

HomePod mini, yakındaki diğer HomePod modellerini de algılayabilecek ve akıllı stereo hoparlör gibi kullanılabilecek

Apple sürdürülebilirlik için HomePod Mini cihazını büyük bir kısmının geri dönüştürülmüş malzemeler ile üretildiğini söylüyor. Ek olarak cihazımız düşük güç kullanan bileşenler ve yazılımlar kullanır.

Homepod Mini, uzay grisi ve beyaz renkleriyle 99 dolardan tüketicilerle buluşacak. Cihazımız 6 Kasımda ön siparişe açılacak. Türkiye’deki satış durumu konusunda henüz net bir bilgi yok.