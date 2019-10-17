Kablosuz Google Stadia deneyimi zorlaşıyor!

İnternet tabanlı oyun servisi Google Stadia, 19 Kasım’da resmen kullanılabilir durumda olacak. Oyun fanatiklerinin büyük beklentiler içerisinde olduğu servis ile ilgili gelen son bilgiler ise kablosuz kontrolcü kullanmak isteyenleri biraz üzebilir.

İlginizi Çekebilir: Samsung 2020’de ön kamerayı ekran altına alacak!

Google Stadia kontrolcüsü her platformda kablosuz çalışmayacak!

Sanal sunucular üzerinden çalışacak Google Stadia, minimum gecikme değeri ile 4K çözünürlüğe kadar akıcı oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. İnternete erişebilen her cihazda kullanılabilen servis, kablosuz özelliği ile doğrudan sunucuya bağlanabilen Stadia oyun kontrolcüsü ile adeta Playstation ve Xbox etkisi yapabilecek. Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi, bu kontrolcünün çok da işlevsel olmayacağını gösteriyor.

Bir Reddit kullanıcısı, kontrolcüde yer alan kablosuz kullanım özelliğinin yalnızca Chromecast Ultra’da aktif olacağını iddia etti. Kısa süre içerisinde yayılan bu iddia, bir süre sonra Google cephesinden de doğrulandı. Buna göre; Stadia’nın oyun kontrolcüsünü telefon, tablet ya da bilgisayarda kullanmak isterseniz ürünü USB-C çıkışı ile aygıta bağlamanız gerekecek. Bu da oyun kolunun doğrudan sunucuya bağlanma avantajının ortadan kalkacağını gösteriyor.

Kullanıcılar Bluetooth özelliği bulunan herhangi bir kablosuz oyun kolunu eşleştirerek de benzer kullanım şeklini sağlayabiliyor. Ancak Google Stadia ile sunulan oyun kolu temel olarak gecikme artışını önlediği için oyunlarda bir miktar tepkime gecikmesi yaşanacaktır. Oyun severleri mutsuz eden kısıtlamanın önümüzdeki dönemde yayınlanacak bir güncellemeyle ortadan kalkıp kalkmayacağı ise henüz bilinmiyor.