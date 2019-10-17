Oyun
Kablosuz Google Stadia deneyimi zorlaşıyor!
İnternet tabanlı oyun servisi Google Stadia, 19 Kasım’da resmen kullanılabilir durumda olacak. Oyun fanatiklerinin büyük beklentiler içerisinde olduğu servis ile ilgili gelen son bilgiler ise kablosuz kontrolcü kullanmak isteyenleri biraz üzebilir.
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Google Stadia kontrolcüsü her platformda kablosuz çalışmayacak!
Sanal sunucular üzerinden çalışacak Google Stadia, minimum gecikme değeri ile 4K çözünürlüğe kadar akıcı oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. İnternete erişebilen her cihazda kullanılabilen servis, kablosuz özelliği ile doğrudan sunucuya bağlanabilen Stadia oyun kontrolcüsü ile adeta Playstation ve Xbox etkisi yapabilecek. Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi, bu kontrolcünün çok da işlevsel olmayacağını gösteriyor.
Bir Reddit kullanıcısı, kontrolcüde yer alan kablosuz kullanım özelliğinin yalnızca Chromecast Ultra’da aktif olacağını iddia etti. Kısa süre içerisinde yayılan bu iddia, bir süre sonra Google cephesinden de doğrulandı. Buna göre; Stadia’nın oyun kontrolcüsünü telefon, tablet ya da bilgisayarda kullanmak isterseniz ürünü USB-C çıkışı ile aygıta bağlamanız gerekecek. Bu da oyun kolunun doğrudan sunucuya bağlanma avantajının ortadan kalkacağını gösteriyor.
Kullanıcılar Bluetooth özelliği bulunan herhangi bir kablosuz oyun kolunu eşleştirerek de benzer kullanım şeklini sağlayabiliyor. Ancak Google Stadia ile sunulan oyun kolu temel olarak gecikme artışını önlediği için oyunlarda bir miktar tepkime gecikmesi yaşanacaktır. Oyun severleri mutsuz eden kısıtlamanın önümüzdeki dönemde yayınlanacak bir güncellemeyle ortadan kalkıp kalkmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Oyun
FaZe Clan PUBG Europe League Phase 3’ün Şampiyonu Oldu
PUBG Corporation, PUBG Avrupa Ligi (PEL) Phase 3′ün, bu pazar günü Almanya’nın Berlin/Messe kentinde, FaZe Clan’in Avrupa şampiyonu ve 100.000 $ ‘lık birincilik ödülü kazanmasıyla sonuçlandığını duyurdu. Elde edilen zafer, para ödülünün yanında FaZe Clan’ın, bu kasım ayında Kaliforniya’da gerçekleşecek PUBG Global Championship (PGC) turnuvasına elemelere girmeden otomatik olarak katılma hakkını kazandırdı. PGC, turnuvanın 2.000.000 dolarlık ödül havuzu için yarışan beş diğer üst düzey PEL ekibi — Team Liquid, Natus Vincere, Team SoloMid, G2 Esports ve CrowCrowd’da dahil olmak üzere dünyanın en iyi PUBG ekiplerini ağırlayacak.
96 heyecan dolu karşılaşma
Altı hafta boyunca gerçekleşen PEL’de,16 bölgesel takım arasında 96 adet heyecan dolu karşılaşma gerçekleşti. FaZe Clan’ın tutarlı ve agresif oyununa olan bağlılığı, onları PEL sıralamasının tepesine çıkarttı ve turnuva sonuna kadar da orada tuttu. Hafta sonu gerçekleşen maçların tam bir özetini burada bulabilirsiniz.
FaZe Clan’ın pazar günü kazandığı zafer, onlara PGC’ye elemesiz olarak katılma hakkını kazandırırken, diğer beş takım, 2. aşama PEL Performans puanlarının% 30’u ile 3. Aşama PEL Performans Puanlarının% 70’ini birleştirerek elemelerden geçmeyi başardı. Eleme süreci ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Turnuva’da Türk takımı SoloMid Team’in başarısı da ülkemizi gururlandırdı. Türk oyuncu “Iroh”un üstün başarısı, SoloMid Team’in turnuvada üçüncü sıradaki yerini korumasını sağlayarak Türkiye’nin hem kasım ayındaki PGC’ye elemesiz olarak katılmasını, hem de PEL turnuvasının 3. aşamasını ilk 3 içinde bitirmesini sağladı. Iroh’u kasım ayında Kaliforniya’da düzenlenecek turnuvada dünyanın en iyi takımlarına karşı izleyebileceğiz
Oyun
Call of Duty Mobile, ilk haftadan 100 milyon indirme rakamına ulaştı!
Call of Duty Mobile, çıkışının ilk haftasından Android ve iOS’ta 100 milyon indirme rakamını geçti. Pubg’nin rakibi olan yeni nesil nişancılık uygulaması çok büyük bir başarıya ulaşmış oldu.
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Call of Duty Mobile, Sensor Tower’ın raporuna göre, yayınlanan mobil oyunlar arasında en başarılısı konumuna erişti.
Oyun, COD’u bilgisayar sürümlerini üstlenen Activision ve Timi Studio’larının işbirliğiyle geliştiriliyor. Böylece firma, geçen hafta, en hızlı duyurulan mobil oyun olma şerefine kavuşan Mario Kart Tour’ın da rekorunu üstlenmiş oldu.
Sensor Tower’ın verilerine göre, oyun iOS’ta 56.9 milyon kere indirildi. Bu da toplam pazar payı içerisinde %55 rakamına tekabül ediyor. Android tarafında ise 45.3 milyon indirmeyle, pazarın %44.3ünü paylaşıyor.
İki platformda da indirmesi ücretsiz olan oyunun, piyasadan 17.7 milyon hasılat elde etti. Oyunun dünya bazlı istatistiklerine gelecek olursak Amerika’da en popüler oyun olması süpriz yaratmadı.
Toplam indirmelerin %16’sından fazla, oyun gelirinin de %43 fazlasına tekabül ediyor. Diğer ülkelere baktığımız zaman, oyun, Hindistan’da 13.7 milyon ve Brazilya’da 7.1 milyon indirme rakamlarına ulaşmış.
Piyasadaki mobil tabanlı uygulamalarla karşılaşması yapıldığı zaman ortaya çok gülünç bir sıralama çıkıyor. Call of Duty Mobile istatistiklere göre rakipleri olan PUBG ve Fortnite’i baya sollamış. Aşağıdaki tablodan sıralamaya bakabilirsiniz:
Battle Royale konseptli oyunun büyük başarısının sırrısının arkasında, en güzel silahları ve haritaları içinde muhafaza etmesinden geçiyor. Böylece kullanıcılar, gerçekçi bir hissiyatla oyuna yaklaşıyorlar.
Haber
Sony, PlayStation 5 için tarih verdi
Sony, yıllardır beklenen PlayStation 5 için çıkış tarihini nihayet açıkladı. Sony’nin bugün yaptığı flaş açıklamaya göre, PlayStation’un yeni modeli 2020’nin son çeyreğinde raflardaki yerini alacak.
Sony Entartainment CEO’su Jim Ryan, yalnızca isim onayını ve tarih bilgisini vermekle kalmadı. Ryan aynı zamanda yeni konsola dair birkaç bilgiyi de bizlerle paylaştı. Gelecek nesil PlayStation modelleri için PS5’in önemli bir adım olduğunu söyleyen Ryan, dokunma hissi ile birlikte oyun deneyimini daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. CEO ayrıca titreşimsel geri dönüşlerde önemli değişikliklerin bulunacağını vurguladı.
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Sony’nin bahsettiği bir diğer önemli değişiklik ise “uyarlanabilir tetik” isimli teknoloji. PS5’in oyun kumandasının R2 ve L2 tuşlarında kullanılacak olan bu teknoloji, sayesinde geliştiriciler bu tuşların direncini kendi tercihleri doğrultusunda programlayabilecek.
Örneğin yay ile ok atarken artan direnci hissedebilecek ya da araba sürerken asfalt zemin ile engebeli zemin arasındaki farkı kolun verdiği tepkiyle anlamak mümkün olacak. Oyun yapımcılarının DualShock modellerine ait ilk örnekleri almaya başladığını belirten CEO, yeni özelliklerin nasıl kullanıldığını görmek için sabırsızlandığını belirtti.
Sony, PlayStation 5 hakkında güncel bilgileri önümüzdeki dönemde düzenli olarak paylaşacağını belirtti. Şirket, PS5 için bekleyiş devam ederken PS4 için de Death Stranding, The Last of Us Part II ve Ghost of Tsushima gibi iddialı oyunların yayınlanacağını hatırlatmayı ihmal etmedi.