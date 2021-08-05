Markalara Sorun
Kaan Arlı, HarmonyOS’un tüm detaylarını anlatıyor!
HarmonyOS, Huawei’nin yeni nesil işletim sistemi olarak dikkat çekiyor. Neredeyse her akıllı cihaz için kullanılabilir yapıda olan HarmonyOS’un tüm detaylarını Kaan Arlı aktarıyor.
İlginizi çekebilir; HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
Kaan Arlı, HarmonyOS’un tüm detaylarını anlatıyor!
HarmonyOS, Huawei tarafından geliştirilen yeni nesil bir işletim sistemi. Huawei P40 ailesinden sonra yaşanan ABD krizi ile hızlandırılan yeni işletim sistemi projesi resmen kullanıma açıldı. Her şer için tek bir işletim sistemi kullanmayı planlayan Huawei kanadı, telefon, tablet, televizyon ve akıllı tüm cihazlar ile HarmonyOS kullanacak.
Konular;
00:00 Giriş
00:25 Kaan Arlı kimdir?
02:53 Türkiye’deki kullanıcılar “HarmonyOS nedir?” sorusunun cevabını öğrenebildiler mi?
05:50 HarmonyOS’i anlamak için tek cihaz yeterli mi? Kaç ürün gerekli?
10:11 Ekosistem 1.0 ve Huawei ile gelen Ekosistem 2.0
11:36 Huawei Çin mağazasında satılan otomobil
13:21 Huawei, HarmonyOS ekosistemi ile neler sunabilir?
19:47 Huawei Süper Cihaz (Super Device) nedir?
21:19 Huawei bu ekosistem için Türkiye’de hangi çalışmaları yapıyor?
22:00 Hangi Huawei cihazları ne zaman HarmonyOS güncellemesi alacak?
24:40 Bilinen markalardan HarmonyOS destekli cihazlar görecek miyiz?
29:05 HarmonyOS’in geleceği var mı? HarmonyOS kullanımda neler sunuyor?
32:05 Huawei P50 serisi Türkiye’ye ne zaman gelecek?
32:57 P50 serisi dışında başka HarmonyOS telefonları görecek miyiz?
33:47 HarmonyOS ile Netflix’teli HD izleme ve Widevine L1 sertifika sorunu hakkında
34:42 HarmonyOS Android uygulamaları çalıştırıyor mu?
35:56 HarmonyOS ve App Gallery’deki banka uygulamaları ne durumda? Artacak mı?
38:27 Huawei Petal Search ve Petal Maps ne durumda?
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Markalara Sorun
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Markalara Sorun serimiz vivo Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu ile devam ediyor. Türkiye’de yeni faaliyete başlayan vivo markasnının Türkiye Marka ve Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, sorduğunuz sorulara içtenlikle cevap veriyor.
İlginizi çekebilir; Vivo X51 İnceleme | Kameranın telefonu var!
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Soruların Zaman Çizelgesi;
00:35 – eenes_bayramm
Türkiyede resmi mağazalar açmayı düşünüyor musunuz
02:22 – talha_altuntass
Fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?
03:33 – Erenimdat
Üst seviye dediğimiz amiral modeller (X60-X60 Pro- X60 Pro+) Türkiye’ye gelecek mi? Türkiye’de üretim yapmayı planlıyor musunuz?
05:07 – tutkucemcivelek
Vivo Türkiye pazarında öncelik olarak hangi kitleyi hedef almayı planlıyor.
06:27 – onurkaradem1r
Vivo her zaman malzeme kalitesinde premium seviyeyi mi hedefliyor? Bu fiyatlar bu yüzden mi yüksek?
07:17 – elhi95
Kızaklı kamerayı ilk Vivo mu çıkardı? Çünkü ilk defa X27 ve X27 Pro’da gördüm.
08:27 – kralice.eclipsa
vivo Türkiye, hangi tarihe kadar Türkiye’de yüzde kaçlık pazar payı hedefliyor? Bu hedefine ulaşmak için nasıl bir yol izlemeyi, ne gibi projelere imza atmayı planlıyor?
10:07 – muratboyraz58
Satış sonrası teknik servis için kendi teknik servis merkeziniz varmı? Varsa sattığınız ürünün bozulması durumunda müşterinizin mağduriyetini gidermek için ekstra bir hizmetiniz olacak mı. Mesela general mobile 1 saatte tamir garantisi veriyordu. Kargo ile gelen ürünlere de 24 saat bu süre aşılır ise ürünün yenisini vermeyi taahhüt ediyor du.
11:13 – Kutay Çetinkurt
Çince ve İngilizce bilen yeni mezun veya mezun olmak üzere olan bir endüstri mühendisi Vivo Türkiye’de çalışabilir mi? Çalışmak için ne yapmalı?
12:32 – Selim Akdag
Vivo markası Asya ülkelerindeki gibi fiyat performans markası olan İQOO markasını Türkiye şartlarında rekabetçi fiyatlarla sunabilecek mi malum Türkiye şartlarında ulaşılması zor bir marka
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Markalara Sorun
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Markalara Sorun serimize 2021 yılında da devam ediyoruz. Huawei ile başladığımız serimize Huawei Türkiye’nin HMS çalışmalarında en aktif rol oynayan kişisi Kaan Arlı konuk oldu. Kaan sizlerden gelen soruları cevaplıyor.
İlginizi çekebilir; Huawei FreeBuds Studio inceleme | Bu kulaklık gerçekten iyi!
MARKALARA SORUN: HUAWEI | Kaan Arlı
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Vatana hizmet varlık sebebimizdir
Kaan Arlı, HarmonyOS’un tüm detaylarını anlatıyor!
Ethereum’un Londra Hardfork’una saatler kaldı. Bir felaket yaşanabilir mi?
Blizzard’a ilkinin ardından ikinci bir dava daha açıldı!
Realme Flash Tüm Özellikleri İle Ortaya Çıktı!
Kaan Arlı, HarmonyOS’un tüm detaylarını anlatıyor!
EN UYGUN ELEKTRİKLİ SUV! | MG ZS EV neler sunuyor?
POCO F3 İLE BİR GÜN GEÇİRMEK | vLOG
Hayatı Güzelleştiren 7 Uygulama Önerisi | Dilşah’la Birbirimize Girdik!
100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
Kaan Arlı, HarmonyOS’un tüm detaylarını anlatıyor!
EN UYGUN ELEKTRİKLİ SUV! | MG ZS EV neler sunuyor?
POCO F3 İLE BİR GÜN GEÇİRMEK | vLOG
Hayatı Güzelleştiren 7 Uygulama Önerisi | Dilşah’la Birbirimize Girdik!
100TL FARKA DEĞER Mİ? | Xiaomi Mi 11 Lite vs Redmi Note 10 Pro
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.