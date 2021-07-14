Aksesuar
HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
HarmonyOS ile ülkemize gelen ilk cihaz olan Huawei MatePad 11 incelemesiyle karşınızdayız. Hem HarmonyOS’un sunduklarını hem de tabletin detayları bu videoda
İlginizi çekebilir; Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!
İçindekiler
HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
HarmonyOS Türkiye’de!
HarmonyOS nihayet ülkemize geldi. Huawei’nin ortaya çıkardığı yeni nesil bir işletim sistemi olan HarmonyOS, tam manasıyla ekosistem kurmak adına ortaya çıktı. İlk bakışta Huawei’nin arayüzü olan EMUI’a fazlasıyla benzese de birçok noktada kolaylık da sunuyor.
Android uygulamalar çalışıyor mu?
En çok merak edilen konulardan biri Android uygulamaların yani APK’ların çalışıp çalışamama konusu. Ancak merak etmeyin, Android uygulamalarını kolayca kurup kullanabilirsiniz. Hatta Netflix mevzusu da çözülmüş gibi. Çünkü yüklediğim Netflix uygulama ayarlarına baktığımda Videwine L1 sertifikası ve 1080p çözünürlüğü desteği de nihayet gelmiş.
Tüm uygulamaları App Gallery, Petal Search ya da APKPure gibi platformlardan indirip kolayca kurabilirsiniz.
Uygulama Çoğaltıcı ile farklı deneyim
HarmonyOS’in EMUI zamanında da olan ancak artık daha fazla uygulama ile kullanımı fazlasıyla rahatlatan uygulama çoğaltıcı özelliği sayesinde tablette dik konumda kullanılabilecek uygulamalar yatay konumda da kullanılabiliyor. Örneğin Sahibinden’de arama yaparken sol tarafta kategorileri, sağda ise araçları görebilirsiniz. Ya da sağ tarafta bir evi incelerken diğer ev fiyatları ile karşılaştırma yapabilirsiniz.
Süper Cihaz ile kolay ekosistem
Şu anda her ne kadar sadece FreeBuds 4 ile kullanılabilir olsa da HarmonyOS’in en büyük artısı Süper Cihaz konusu olacak. Tablet, telefon gibi cihazlarınızı destekli cihazlara kolayca kontrol panelinden erişilebilir hale geliyor. Örneğin tablette izlediğiniz bir görüntüyü HarmonyOS destekli bir televizyona, sesi de FreeBuds 4’e aktarabilirsiniz. Başka bir kişi de izlemek isteyince Huawei Sound vb. hoparlörlere de sesi aktarmak mümkün. Bunun için farklı farklı uygulamalar ve arayüzler de gerekmemesi en büyük artısı.
Widget desteği
Genel olarak widget olarak adlandırdığımız mikro servisler de HarmonyOS ile deneyimi kolaylaştırıyor. Takvim, kamera vb. uygulamalar ile bu widget’ları ana ekrana yerleştirerek daha rahat ve daha fazla bilgi ve kolaylığın olduğu bir düzene geçebilirsiniz.
Çoklu ekran işbirliği PC’de
Artık MatePad 11 ile gelen HarmonyOS ve MateBook modellerindeki PC Manager güncellemesi sayesinde MatePad cihazlarınızı bilgisayarların ikinci ekranı yapabilirsiniz. Hatta aynı ekranı paylaşarak Photoshop, InDesign, Illustrator gibi programlarda çizim tableti olarak kullanmanız da mümkün.Bir diğer yandan artık akıllı telefonunuzun ekranını tablette de paylaşabileceksiniz.
Gelelim MatePad 11’e
Huawei MatePad 11, tasarımsal olarak bir önceki nesil MatePad yerine MatePad Pro’yu daha fazla andıracak şekilde tasarlanmış. İnce çerçeveler ve ortaya konumlandırılan ön kamerası ile oldukça keyifli bir deneyim vadediyor.
Tasarım özellikleri
253,8 mm uzunluğu,, 163,3 mm genişliği ve 7,25 mm kalınlığında olan MatePad 11 485 gram da ağırlığa sahip. Bu sayede kolay taşınabilir bir yapıda geliyor.
10,95 inç boyutunda ekrana sahip olan MatePad 11, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde IPS panel kullanıyor. Bu panelde 120 Hz tazeleme hızı sunan Huawei, 275 PPI değer ve DCI-P3 renk gamut desteği de sağlıyor.
Donanımsal özellikler
Donanım bazında Qualcomm Snapdragon 865 ile kutudan çıkan tabletin güç konusunda da bu nedenle bir sorunu olmadığını görüyoruz. Adreno 650 ile oyunlarda sağlam bir deneyim vadeden cihazda 6 GB RAM ve 64, 128 ile 259 GB depolama alanı ve Micro SD kart desteği de yer alıyor.
4 adet Harman Kardon destekli ve Histen 7.0 geliştirmesi içeren hoparlörleri de Netflix’de Full HD olarak izleyeceğiniz dizi, film ve belgesellere sağlam bir ses desteği de sunuyor.
Akıllı Manyetik Klavye ve M Pencil
Şu anda ön satışta satın aldığınızda M Pencil’ın yeni nesilini ve Akıllı Manyetik Klavye ile gelen MatePad 11, bu iki aksesuar ile muhteşem bir deneyim sağlıyor. Klavye kılıf görevi görürken, 55 ve 65 derecelik açılarda kullanılabilir durumda. İngilizce klavye olması bir dezavantaj olsa da 1,3 mm tuş mesafesi ile gelmesi kolay bir kullanım sağlıyor. Fakat satın alımlarda Türkçe Q klavye çıkacağını da öğrendik. Aynı zamanda çoklu ekran işbirliği için de bağlantı sağlıyor.
Yeni nesil M Pencil ise 4096’dan fazla basınç sensörü ile gerçek bir kalem deneyimi vadediyor. Eğim ve gölge vermek için gerçekte hangi açıyı vermek gerekiyorsa bu kalem ile MatePad 11’de de sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda 2 ms kadar kısa bir gecikme ile kolay yazım ve çizim yapabilirsiniz.
Bağlantılar
Bağlantı kanadında Tip-C yuvasından şarj ve klavye-fare gibi bağlantı desteği de sunan Huawei MatePad 11, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 desteği de sunuyor.
Batarya ve şarj
Batarya kanadında ise 7.250 mAh değerinde büyük bir batarya kullanan tablet, 22,5 Watt değeri ile şarj oluyor. 5 Watt değerinde de tersine şarj desteği sunuyor. Açıkcası 22,5 Watt değerini az da bulduğumuzu söyleyelim. Huawei Matebook’larda olan şarj aleti ile 65 Watt değerinde veya 40 Watt ile şarj olması daha güzel olabilirdi.
Ancak 12 saate kadar dizi film izleme gibi detayları olan cihazı ben 2 günde bir şarja taktığımı belirtelim. Bu nedenle de hızlı şarjı pek aradığım söylenemez.
Genel olarak baktığımızda ise Huawei MatePad 11 bize HarmonyOS deneyimini ilk sıradan yaşatan güçlü, keyifli bir tablet olmuş.Klavye ve M Pencil ile 5.000 TL fiyatı ise gerçekten muhteşem.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Philips TAT8505BK incelemesiyle karşınızdayız. Kulaklık tasarımıyla Reddot 2020’de ödül kazanan kulaklığın sunduğu performans detayları videomuzda görebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; HEDİYE ETTİĞİMİZ TELEVİZYON! | Philips The One 58PUS8505 inceleme
TASARIM ÖDÜLLÜ KULAKLIK! | Philips TAT8505BK incelemesi
Detaylı bilgi için; https://www.philips.com.tr/c-p/TAT8505BK_00/8000-series-true-wireless-kulak-ici-kulaklik
Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarmanız için üretilen Philips TAT8505BK, etrafınızdaki sesleri de rahatlıkla duymanızı sağlıyor. Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahip olan ürün, kullanım açısından da kolay bir deneyim sunuyor. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verebiliyorsunuz.
Kulaklıklar sayesinde yürürken ya da koşarken şarkının keyfini çıkarabilirsiniz. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofondan oluşan sistemi ANC moduyla dış sesleri ciddi oranda engelleyebiliyor. Farkındalık Modu sayesinde ise dış sesleri duyarak toplu alanlarda yürürken müziğinizi güvende dinleyebileceksiniz. Ayrıca adapif moduyla sizin durumunuza göre özel ANC sağlanabilmesi de avantaj olmuş.
Bir TWS için 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunabilecek kadar büyük. Bas, tiz, vokal gibi ses kanallarını başarılı bir şekilde ayırabilmesi gerçekten sevindirici. Bir diğer yandan kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılıyor, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam ediyor. Yani giyme algılaması da mevcut.
Mono modu ise tek başına kulaklığın kullanılmasını sağlıyor. Yani dilerseniz sağı dilerseniz solu tek başına kullanabilirsiniz. Google Asistan ya da Siri ile de uyumlu çalışan Philips TAT8505BK, sesli komutları algılayabiliyor ya da gelen mesajı sesli olarak size okuyabiliyor.
Philips Headphones uygulaması üzerinden kontrol edilebilen kulaklıklarda ANC modu ve equalizer ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Rahat kullanımlı ve ses kalitesi iyi bir TWS kulaklık arayanlar için oldukça güzel bir seçenek olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!
Huawei popüler ürün ailesi FreeBuds’ı da yenilikler ile geliştirmeye devam ediyor. Üstün performansıyla dikkat çeken FreeBuds Pro ve FreeBuds Studio ardından klasik FreeBuds modelini de güncelleyen Huawei, dikkat çekici özellikler kazandırmayı başarmış.
İlginizi çekebilir; Huawei FreeBuds 4, 14,3 mm çapındaki sürücüleriyle yüksek çözünürlüklü ses sunuyor
İçindekiler
Huawei FreeBuds 4 incelemesi | Kişiye özel gürültü engelleme!
Huawei FreeBuds 4 Tasarımı
Tasarımsal olarak FreeBuds 3’e fazlasıyla benzese de yeni model daha kompakt yapıda geliyor. 38 gram ağırlığındaki şarj kutusu 58 mm çapında geliyor. Yani bir önceki nesle göre daha küçük ve daha hafif yapıda.
Kulaklıklar ise 41,4 mm uzunluğunda ve 4,1 gram gibi oldukça hafif yapılmış. Gerçekten taktığınızda sert yapısı dışında hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bir diğer yandan Freebuds Pro ile dikkat çeken Silver Frost rengi de oldukça dikkat çekici olmuş. Tabiki klasik severler için beyaz rengi de mevcut.
Kişiye Özel Gürültü Engelleme
FreeBuds 3’te ayarlanabilir bir gürültü engelleme vardı hatırlarsınız. FreeBuds 4’te bu yapay zekaya devredilerek kulak yapınıza en uygun hale kendisi otomatik olarak geliyor. Bu sayede herhangi bir ayarlama yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece Genel ve Sıcak adındaki iki gürültü engelleme sistemi arasında seçim yapabilirsiniz. Genel tam bir gürültü engelleme yaparken Sıcak ise ofis ve ev gibi daha sahin ortamlardaki klima, fan sesi gibi sesleri absorbe edebiliyor. Maksimum seviyede 25 dB’e kadar sesleri kesebiliyor.
Yüksek Çözünürlüklü Ses TWS İle Buluştu!
Biliyorsunuz. Yüksek Çözünürlüklü Ses dediğimiz olgu kablolu ve kafa üstü dediğimiz kablolu kulaklıklarda sıklıkla gördüğümüz bir teknoloji. Bunu TWS modellere getiren ise sadece birkaç kulaklık var. FreeBuds 4 ise bunu en uygun fiyat etiketiyle ve en yüksek şekilde yapabilen bir model olmayı başarıyor.
Bluetooth ayarlarından ya da AI Life üzerinden Bas veya tiz ağırlıklı tarzınıza uygun sesi seçebilir, 14,3 mm gibi bir TWS adına gerçekten büyük LCP sürücüler ile ciddi oranda kaliteli sesi hissedebilirsiniz. Bir kulaklığı diğerlerinden ayıran bir diğer detay ise elbette frekans değerleri. Genellikle 20 Hz -20 kHz arasında olan bu değerler FreeBuds 4 söz konusu olunca 2 Hz – 40 kHz seviyesine çıkarılmış. Bu da şarkı ya da dinlediğiniz herhangi bir içerikteki tüm sesleri aktarabilen özel bir kulaklık olduğunu net gösteriyor.
Ayrıca 48 kHz seviyesinde de HD ses kaydı imkanı bulunuyor. Yani sesiniz karşıya başarılı bir gürültü engelleme eşliğinde mekanik olmadan net ve kaliteli olarak aktarılıyor. Yaptığım testlerde tüm arkadaşlarım kulaklıkla değil, telefonla direkt olarak konuşuyorum sandılar. Bu da bu kaliteyi doğruluyor 🙂 Bir diğer yandan farkındalık modunda çevredeki sesi de size bu kalitede sunduğu için çevre seslerini de size sorunsuz aktarıyor. Hatta bu durumda “Ben gürültüyü değil, konuştuğum kişiyi duymak istiyorum” derseniz de dış sesleri keserek sadece konuşan kişiyi aktarabiliyor.
HarmonyOS Uyumlu Kulaklık
HarmonyOS global olarak yayılmaya başlıyor. Ve özelliklerini sizlere farklı videolarda aktardık. Buradaki en büyük etkisi ise çoklu cihaz bağlantısı. Şu anda ülkemizdeki kullanım imkanı ise tablette ya da laptopta film izlerken telefonunuza gelen aramayı kulaklığı çıkarmak ya da bluetooth cihazlar arasında geçiş yapmadan kullanabilmek. Yani siz dizinizi izlerken gelen aramayı kabul ederek anında telefondan konuşmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii bunu ben Mate 40 Pro, MatePad Pro ve MateBook X Pro arasında deneyimledim.
Oyuncular ise HarmonyOS nimetlerinden de faydalanacaklar. Normal oyun modunda 150 ms’ye kadar düşük gecikmede kullanabilirsiniz. HarmonyOS’ta ise 90ms’ye kadar inebiliyor. Bu da FreeBuds 4’ü bir oyuncu kulaklığına da dönüştürüyor.
Kullanım ve Batarya Değerleri
Bir kablosuz kulaklıkların önemli aşamalarından biri de batarya ömrü. FreeBuds 4 kutu dahil maksimum 22 saate varan toplam oynatma süresi sağlarken, ANC açık olarak 14 saate varan süre sağlıyor. Tam dolu kulaklıklar ise 4 saate varan kullanım sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde ise 15 dakikalık şarj ile 2,5 saate varan kullanım sağlıyor.
Genel Değerlendirme
Genel olarak baktığımızda zaten FreeBuds 3 gerçekten iyi bir kulaklık. Silikonlu değil de açık tasarım kulaklık arayanlar satın aldı ve severek kullanıyor. FreeBuds 4 ise bu seviyeyi daha yukarı çıkarmayı başarıyor. Keyifli müzik, size özel gürültü engelleme ile daha rahat ve uzun kullanım ile gelen FreeBuds 4, bazıları için yüksek fiyatına rağmen rakiplerinin önüne geçmeyi başarmış. Açık tasarımlı bir TWS arıyorsanız eğer, benim denediğim FreeBuds 4’ten iyi bir kulaklık şu anda bulunmadığını da söyleyeyim. Tebirkler Huawei. FreeBuds Pro’nun yenilenen versiyonunu daha da heyecanlı beklemeye başladım 🙂
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Aksesuar
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX incelemesi ile karşınızdayız. Mekanik klavye denilince akla gelen Cherry MX’e rakip olan Asus, ROG ailesi için RX ve NX anahtarlar geliştirdi.
İlginizi çekebilir; Asus ROG-STRIX-1000G İnceleme | 10 Yıl Garantiyle Geliyor
İçindekiler
Cherry MX’e RAKİP OLDULAR! | ROG Strix Scope RX incelemesi!
ROG Strix Scope RX, FPS oyuncuları için üretilen bir RGB oyuncu klavyesi. ROG RX Optik Mekanik Anahtarlar içeren klavye, Cherry yerine kendi anahtarını kullanıyor. Ayrıca Aura Sync RGB aydınlatma, IP56 suya ve toza karşı dayanıklılık düzeyi, USB 2.0 geçiş özelliği ve alaşımlı üst plaka gibi detayları ile dikkat çekiyor.
Sessiz ama etkili anahtarlar
ROG Strix Scope RX, Asus’un ROG ailesine ait yeni klavye modeli. Özellikle ROG RX optik mekanik anahtar kullanması ile ön plana çıkıyor. ROG RX Red Optik Mekanik Anahtarlar ROG tarafından geliştirilen ilk anahtarlar olma özelliğini taşıyor. Tasarım olarak hızlı tepki için 1,5 mm çalıştırma noktasına sahip bu anahtarlar 40 g ön güç ve geri bildirim için 55 g seviyesine kadar çıkabiliyor. Çalışma şekli de klasik mekanik klavye tadında olsa da daha sessiz bir kullanım sağlıyor.
Tasarımsal olarak Scope klavyelere fazlasıyla benzeyen Scope RX, tam boy bir klavye formunda. Ürün aynı zamanda IP56 toza ve suya dayanıklılık düzeyine sahip. Böylece klavye sıvı dökülmesine ve toza karşı korunuyor. Alüminyum alaşım üst plakası ise hem sağlam, hem de hoş bir his vermesi için güzel bir tercih olmuş.
Oyuncu klavyelerinde bir klasik haline gelen USB geçiş noktasına da sahip olan ROG Strix Scope RX, klavyeden çıkan kalın kablo ile kasadaki iki bağlantı noktasına bağlanıyor. Biri klavyenin çalışması için diğeri ise klavyedeki USB portunu uzatmak için ayarlanmış. Böylece kasanın arkasına uzanmadan klavye üzerinden flash bellek vb. ürünler için kolay ulaşma noktası haline geliyor.
Özel ve kullanışlı tuş takımı
2 kat geniş Ctrl tuşu hem oyunlarda hem yanlışlıkla windows tuşuna basmaya engel olurken, sık kullanılan bu tuşu rahatlıkla kullanabilmenizi de sağlıyor. Maskeli adam sembolüne sahip tuş başlığı da önemli. Gizlilik tuşu olarak geçen bu tuş, tüm uygulamaları anında gizliyor ve tüm sesi kapatıyor. Böylece ihtiyaç duyduğunuz zaman anında gizliliğe kavuşabiliyorsunuz. Tuşa tekrar bastığınızda tüm uygulamalar ve sesler geri dönüyor.
440 x 137 x 39 mm boyutlarında ve 1.07 kg ağırlığında olan ROG Strix Scope RX gerçekten kullanışlı. Birden fazla tuşa basılan makro komutları ve Aura Sync aydınlatmasını, direkt olarak Armoury Create üzerinden ayarlayabilirsiniz.
Genel olarak baktığımızda ROG Strix Scope RX optik mekanik anahtarları, geniş Ctrl bölümü, gizlilik özellikleri ve tam boy bir klavye olması sayesinde FPS başta olmak üzere birçok oyunda hem bir mekanik klavye kadar aktif ama aynı zamanda sessizce kullanılmasına da olanak tanıyor. Şahsen favori klavyelerim arasına girdi bile. ROG bu sefer gayet iyi bir klavye ortaya çıkarmış.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Realme verdiği söz ve güncelleme
Yazan: Selocanq1, 2 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 3 hafta önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 4 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 2 ay önce
HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
HUAWEI FreeBuds 4: Aktif Gürültü Engellemede yeni bir dönem
OPPO A74 ALINIR MI?
Dogecoin yok mu oluyor? Tarihi zirveden %70 çöküş…
Electrify America, 2025’e Kadar Sarj İstasyonu Ağını 2 Katına Çıkarıyor
HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
OPPO A74 ALINIR MI?
TURKNET | Nesini Sevmiyorsunuz? #FİNAL
ApeSwap – Neden $BANANA Yatırımı Yaptık?
REDMI NOTE 10 PRO! | Gecikmiş inceleme
HarmonyOS neler sunuyor? | Huawei MatePad 11 inceleme
OPPO A74 ALINIR MI?
TURKNET | Nesini Sevmiyorsunuz? #FİNAL
ApeSwap – Neden $BANANA Yatırımı Yaptık?
REDMI NOTE 10 PRO! | Gecikmiş inceleme
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.