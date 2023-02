Google, Chrome için kullanıcıların resimlerdeki metinleri kolaylıkla çevirebilmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Web tarayıcısı şu anda kullanıcıların tüm bir sayfanın metnini çevirmesine izin veriyor. Ancak aynı çeviri özellikleri şu anda afiş, banner ve diğer görsellerdeki içeriği çevirmek için çalışmıyor.

Arama motorunun yakında kullanıcıların görsel içindeki metni algılamasına ve çevirmesine olanak tanıyacak yeni bir özellik sunabileceği bildiriliyor. Şu an itibariyle kullanıcılar Google lens kullanarak bir görselin içindeki metni çevirebiliyor.

Android Police tarafından Chrome özellik araştırmacısı Leopeva64 aracılığıyla yayınlanan rapora göre Google, web tarayıcısındaki bir görüntü içindeki metni çevirmek için yeni bir özellik geliştiriyor. Söz konusu özellik, Chrome’un çeviri özelliğine yeni bir seçenek ekleneceğine işaret eden yeni bir Chromium kaynak kodunda tespit edildi. Eklendikten sonra, resim metni işlem özelliği bir özellik bayrağı ile etkinleştirilebilir.

Raporda ayrıca, yeni çeviri seçeneğinin, sayfadaki metnin geri kalanı tarayıcı tarafından çevrildikten sonra Chrome’un içerik menüsünde görüneceği de ekleniyor. Yeni resim çeviri aracının henüz Chrome Beta veya Canary’de yayında olmadığını belirtmek gerekir. Hala geliştirilme aşamasındadır. Şu anda, web sayfasının tamamı yalnızca menü altında bulunan çevir seçeneğine dokunarak çevrilebiliyor.

Geçtiğimiz ay Google, Android’deki Fotoğraflar uygulaması için kullanıcıların fotoğrafları görüntülemesini ve yüzleri tanımasını sağlayan yeni bir “Arama” düğmesini test ederken görüldü. Bu düğmenin, kullanıcıların fotoğraftaki belirli bir konu hakkında daha fazla bilgi almak için ihtiyaç duydukları Fotoğraflar uygulamasındaki Lens düğmesinin yerini alacağı bildiriliyor. Yeni genel “Ara” düğmesi yalnızca bir fotoğraftaki yüzleri taramakla kalmayacak, aynı zamanda kullanıcıların Google Fotoğraflar Kitaplığı’nda onlar için ters bir arama yapacak.

Google will make translating text inside an image a *bit easier and faster, currently you have to right click on the image and select "Search image with Google", then click "Translate" in the Side Panel… pic.twitter.com/VI2sgzmyat

— Leopeva64 (@Leopeva64) January 27, 2023