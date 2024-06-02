Jose Mourinho Fenerbahçe maaşı ne kadar sorusu, Mourinho’nun Türkiye’ye Fenerbahçe ile teknik direktörlük anlaşması imzalamasından sonra en sık sorulan sorulardan biri oldu. Fenerbahçe’nin teknik direktörlük pozisyonu için anlaşma sağladığı ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul’a ayak bastı. Bu transfer, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Mourinho’nun alacağı maaş merak konusu oldu. Peki, Jose Mourinho Fenerbahçe maaşı ne kadar?

Jose Mourinho Fenerbahçe maaşı ne kadar? Dehşet rakamlar telaffuz ediliyor

Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ünlü teknik adam Jose Mourinho‘yu İstanbul’a getirtti. Sarı lacivertliler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla görüşmelerin başladığını duyurmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deneyimli teknik adamla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Londra’da bir araya geldi. Gece saatlerinde, resmi sosyal medya hesaplarından Mourinho’nun Türkiye’ye gelişi duyuruldu. Londra’dan kalkan özel uçakla gelen Jose Mourinho, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden giriş yaptı.

Mourinho’yu karşılamak için yüzlerce Fenerbahçe taraftarı havalimanına akın etti. Portekizli teknik adam, Başkan Ali Koç ile birlikte taraftarların olduğu bölüme gelerek selam verdi. Coşkulu karşılamanın ardından kafile, helikopterle alandan ayrıldı.

Kariyerinde 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 28 kupa bulunan Mourinho‘nun Fenerbahçe’ye gelmesi büyük bir heyecan yarattı. Ancak en çok merak edilen konu, Mourinho’nun alacağı ücretti. Mourinho’nun maaşı konusunda birçok spekülasyon yapıldı ve çelişkili rakamlar ortaya atıldı. Peki, Jose Mourinho Fenerbahçe maaşı ne kadar?

Vatan Gazetesi’nde yer alan habere göre, Mourinho maaşı için 15-16 milyon euro civarında rakamlar konuşuluyordu. Ancak, son gelen bilgilere göre bu miktarın daha düşük olduğu belirtildi. Son olarak Roma’da yıllık 12 milyon euro kazanan Mourinho, vergiler sonrası net 8 milyon euro alıyordu.

Jose Mourinho Fenerbahçe maaşı ise bu rakamı geçecek gibi duruyor. Fenerbahçe’de ise yıllık maliyetinin 10 milyon euro civarında olacağı ifade ediliyor. Yani Fenerbahçe döneminde Jose Mourinho maaşı 10 milyon euro civarına gelecek.

Mourinho’nun Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmede dikkat çeken bir diğer detay ise “Milli Takım” maddesi oldu. İtalyan medyası Calciomercato’ya göre, sözleşmede “Portekiz Milli Takımı’ndan teklif gelirse serbest kalır” şartı bulunuyor. Mourinho, Roma’da görev yaparken milli takımdan teklif almış ancak bu teklifi değerlendirememişti.

Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmesi, sadece Türk futbolu için değil, Avrupa futbolu için de büyük bir olay. Mourinho’nun kariyerindeki başarılar ve deneyimi, Fenerbahçe’ye yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Mourinho’nun Fenerbahçe’deki görev süresi boyunca nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Ancak Türk futbolu bir süre daha Mourinho Fenerbahçe anlaşması üzerinde duracak gibi. Jose Mourinho Fenerbahçe maaşı da bu süreçte çok konuşulacak.

Fenerbahçe taraftarları, Mourinho’nun gelişiyle birlikte büyük bir heyecan ve umut taşıyor. Sarı lacivertliler, Mourinho’nun liderliğinde başarıya ulaşmayı hedefliyor. Mourinho’nun İstanbul’a gelişi ve taraftarın coşkusu, bu transferin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Jose Mourinho Fenerbahçe için şampiyonluğu getirebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!