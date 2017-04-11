Joker Menü Uygulaması En İyi 20 Girişim Arasında Yer Almayı Başardı

Yerli girişimlerden olan Joker Menü uygulaması 2017’nin en iyi 20 girişiminden biri olarak seçildi. Detaylar haberimizde…

Daha önce nasıl bir uygulama olduğuna dair haberini yaptığımız Joker Menü uygulaması, girişimcilerle yatırımcıları bir araya getiren The Pitcher tarafından 2017’nin en iyi 20 girişiminden biri olarak seçildi. Joker Menü uygulaması restorana gitmeden sipariş vermenize olanak sağlıyordu. Böylelikle fuzuli zaman kaybınızı ortadan kaldırıyordu.

Girişimcilere iş fikirlerini yatırımcılarla paylaşma imkanı sağlayan The Pitcher 2017’ye 14 ülkeden 521 girişim fikri katıldı. Türkiye merkezli bir uygulamanın 521 fikir arasından ilk 20’ye kalması gerçekten gurur verici. Şirketin kurucu ortağı Göker Toplu 15 Nisan’da Türkiye, Avrupa ve Silikon Vadisi’nden gelecek olan 70’i aşkın yatırımcıya uygulamalarını anlatacak.

Türkiye merkezli böyle bir uygulamanın yakaladığı başarı gerçekten umut verici. Bakalım önümüzdeki günlerde ülkemizde böyle başarılı fikirler artacak mı?

Son olarak uygulamanın nasıl çalıştığına detaylı olarak bakmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.