Yemek Yerken Zaman Kazandıran Sıra Dışı Mobil Uygulama, Joker Menü

Gittiğimiz restoranlarda hep yakındığımız sipariş sırası bekleme, siparişin hazır olması ve ödeme sırası gibi zaman kayıplarını ortadan kaldıran mobil uygulama, Joker Menü!

Özellikle çalışan kesim için büyük önem arz eden öğle aralarındaki o kısıtlı bir saatlik zamanın neredeyse hepsi yemeğe gidiyor. İşte bu zaman kaybını çözmek için ortaya çıkmış olan Joker Menü, gitmek istediğiniz restoranla aranızda mobil uygulama üzerinden iletişim sağlamış oluyor.

En temel haliyle sizin restoranda yiyeceğiniz yemeğinizin siparişini daha restorana gitmeden vermenize olanak sağlıyor. Ödemenizi de online olarak verebiliyorsunuz. Böylelikle kasada sıra bekleme, sipariş verme, hazırlanmasını bekleme, ödeme gibi zaman kaybettirici uğraşlarınız olmuyor. Üstelik destek sağlayan restoranlarda yerinizi bile önceden ayırabiliyorsunuz. Yemeğiniz hazır olduğunda da size bildirim gönderiyor.

Yaptıkları araştırmaya göre sağladıkları bu kolaylıklar sayesinde ortalama 20 dakika zaman kazanmış oluyorsunuz. Özellikle bir saatlik öğle arası için 20 dakika oldukça iyi bir süre. Size kazandırdığı 20 dakikayı da farklı alternatiflerle değerlendirme fırsatınız oluyor. Ayrıca size bağlı olmayan nedenlerden ötürü oluşan zamanlama probleminizi de ortadan kaldırıyor. Kâğıt üzerinde iyi bir proje olarak görünen uygulama bakalım pratikte de gerçekten bunu bize sağlayabilecek mi? Eğer sağlayabilirse çokça faydası olacağı su götürmez bir gerçek.

Son olarak uygulama Android ve iOS platformlarında bulunmakta. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak indirebilirsiniz…

Android için Joker Menü

iOS için Joker Menü