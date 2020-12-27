Joker filmi, BluTV kataloğuna eklendi!

Dünyaca ünlü Joker filmi bugünden itibaren BluTV platformunun kataloğuna eklendi. Google Play Filmler’de 24,99 TL; Apple TV’de ise 18,99 TL olan filmi, böylelikle eğer BluTV üyeliğiniz varsa ekstra bir para vermeden izleyebileceksiniz.

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Joker filmi artık BluTV üzerinden izlenebiliyor

Dağıtımını Warner Bros. Pictures’in üstlendiği ve geçtiğimiz yıl vizyona giren Joker filmi, 1,074 milyar dolarlık gişe hasılatı ile büyük başarıya ulaşmıştı. Türk sinemalarında da izleyicilerin karşısına çıkan efsanevi film, hâlihazırda Apple TV ve Google Play Filmler’den de satın alınarak izlenebiliyor. Bugün ise dijital yayın platformu BluTV, filmi kendi kataloğuna eklediğini duyurdu.

BluTV sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada filmden yaptığı kısa alıntıyı paylaşarak, “#JOKER şimdi BluTV’de.” ifadeleriyle filmin sevenlerine müjdeli haberi verdi. Artık BluTV üyeliğiniz varsa herhangi bir ekstra ücret ödemeye gerek kalmaksızın istediğiniz zaman istediğiniz saatte Joker filmi Türkçe alt yazı desteğiyle karşınızda olacak. Bu arada 11 dalda Oscar’a aday olan filmin, Joaquin Phoenix’in performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Film Müziği Oscar’ının sahibi olduğunu küçük bir dipnot olarak ekleyelim.

Joker filmi ne anlatıyor?: Gotham City’de yaşayan başarısız komedyen Arthur Fleck, babasız büyümüş bir palyaçodur. Arthur’un en yakın arkadaşı olan annesi onu Happy adıyla çağırır. Ancak bu ismin ona yüklediği misyon, Arthur’un toplumdan dışlanmasına ve zorbalığa uğramasına engel olamaz. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham’da suç ve kaosun içinde bulur. Zamanla, dışlanmışlığın vermiş olduğu hayal kırıklığıyla da alter egosu Joker’e dönüşür. 11 dalda Oscar’a aday olan film; Joaquin Phoenix’in performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Film Müziği Oscar’ının sahibi oldu.

BluTV arşivindeki içerikleri her geçen gün genişletmeye tam gaz devam ediyor. BluTV’deki dünyaca ünlü içerikler yalnızca Joker filmi ile sınırlı değil; platform geçtiğimiz günlerde de Friends dizisini kataloğuna eklediğini duyurmuştu. Eğer BluTV üyeliğiniz yoksa, aylık 22,90 TL’lik fiyat etiketiyle bünyesinde bir sürü dizi ve film barındıran BluTV’ye bir şans verebilirsiniz.

BluTV üyeliği nasıl açılır?

Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital yayın platformlarına rakip olarak Türkiye’deki kullanıcılarına hizmet veren BluTV’nin aylık 22.90 TL’lik bir üyelik ücreti bulunuyor. Eğer Friends dizisini izlemek isterseniz, hemen şimdi https://www.blutv.com/kayit linkine tıklayarak üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.