Derek Kolstad, dövüş oyunu Streets of Rage’in film uyarlamasında yazar ve yapımcı olarak çalıştığını doğruladı. Aksiyon kahramanı John Wick’in yaratıcısı ve Nobody adlı aksiyon filminin senaryosunun yazarı olarak biliniyor. Filmin tam olarak ne zaman gösterime gireceği henüz bilinmiyor.

Kolstad’ın Streets of Rage filminde işbirliği yapacağına dair söylentiler zaten vardı, ancak şimdi yazarın kendisi Variety’ye yaptığı bir açıklamada bunu doğruladı. Prodüksiyon, Sonic the Hedgehog filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan dj2 Entertainment ve Escape Artists’in elinde. Ancak filmin hakları, John Wick filmlerinin de haklarını elinde bulunduran film yapımcısı Lionsgate’e ait. Hikaye hakkında henüz herhangi bir detay açıklanmadı. Filmin yapımının hangi aşamada olduğu da henüz belli değil.

Streets of Rage ilk olarak 1991 yılında Sega Megadrive için piyasaya sürülmüş, bunu 1992 ve 1994 yıllarında Streets of Rage 2 ve 3 izlemiştir. Bu sidescroller oyunlarda oyuncular, çıplak yumruklar ve alınacak silahlar kullanarak çok sayıda sokak suçlusunu alt etmesi gereken bir kanunsuz rolünü üstlenirler. 2020 yılında Streets of Rage 4 piyasaya sürüldü.