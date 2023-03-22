Ünlü aktör Keanu Reeves’in ilk kez 2014 yılında canlandırdığı John Wick rolüne geri döndüğü John Wick 4 ülkemizde beyaz perdedeki yerini aldı. Aksiyon konusunda tam anlamıyla seyirciye bir şölen yaşatan filmden beklenen hasılat rakamı dudak uçuklatıyor!

John Wick 4 Açılış Rekoru Kırabilir!

Ülkemizde bugün vizyona giran ve yine Keanu Reeves‘in başrolde yer aldığı filmin dünya çapında 115 milyon dolarlık açılış hasılatıyla rekor kırması bekleniyor. Filmin hedefi, ABD-Kanada’da 65 ila 70 milyon dolar, diğer ülkelerde de toplam 45 milyon dolarlık hasılat toplamak. Bunun rekor düzeyde bir beklenti olduğunu söyleyelim.

169 dakikalık uzunluğuyla serinin en uzun filmi olan John Wick 4’te senaryo New York’tan tutun Japonya, Ürdün, Almanya ve Fransa’ya kadar toplamda 4 farklı kıtaya yayılıyor. Serinin üçüncü filmi olan John Wick Chapter 3 – Parabellum’un kaldığı noktadan devam edecek olan hikayede John Wick, Yüksek Şura’yı yenmenin bir yolunu ararken, dünya çapında güçlü ittifaklar kuran ve John’un eski arkadaşlarını John’a düşman eden The Marquis’le yüzleşmek zorunda kalıyor.

John Wick 4 aynı zamanda serinin yaratıcısı olan Derek Kolstad’ın senaryo ekibinde yer almadığı ilk film. Filmin bu yönüyle dikkat çektiğini söylemeliyiz. Filmin senaryosu bu sefer Shay Hatten ve Michael Finch tarafından yazıldı.

Seride Charon karakterine hayat veren ünlü aktör Lance Reddick’in geçtiğimiz Cuma günü beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi üzerine, fimin ön gösteriminde yönetmen Chad Stahelski ve başrol Keanu Reeves filmi Reddick’e adadıklarını söylediler.

Dün akşam Los Angeles’ta SXSW Festivali’nde ön gösterimi yapılan John Wick 4, sinema seyircilerinin yorumlarına yer veren sinema sitesi Rotten Tomatoes’ta yüzde 93 beğeni aldı. Buna bakılırsa, film oldukça iyi yorumlar almış gibi görünüyor. John Wick 4 gerçekten de son zamanların en beğenilen filmlerinden biri olan Avatar 2’ye kafa tutabilir.

İlginizi Çekebilir: Gibi 4. Sezon Ne Zaman Geliyor? İşte Tarih!

Bizler de Wick’in yeni maceralarını izlemek için sabırsızlanıyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni John Wick filmini sinemada izleyecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!