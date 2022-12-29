Sony ve Xbox arasındaki rekabet, Microsoft’un Activision Blizzard’ı olası satın almasıyla 2022’nin en çok konuşulan konularından biri oldu. PlayStation CEO’su Jim Ryan, Game Pass hakkında oldukça tartışmalı bazı yorumlar yaptı.

Insider Gaming adlı web sitesine göre, aralık ayı başında Jim ve çalışanları arasında düzenlenen bir soru-cevap oturumunda patron, “Game Pass’i de hesaba katarsanız, gerçek şu ki, iki yıl içinde onların son 6 veya 7 yılda abone sayısını artırmayı başardıklarından daha fazla PS5 birimi sattık!” şeklinde konuştu.

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“Ayrıca, Sony 50 milyon aboneye ulaşmaya çok yakınken, halen 20 milyonun biraz üzerinde aboneye sahipler ve bu sayıyı artırmak için daha çok çalışmaları gerekiyor.” Sony’nin kamuoyundaki duruşu, hatta ABD FTC’nin Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını reddetmesine neden olan duruşu, Jim’in açıklamalarının tam tersi yöndeydi!

Sony’nin yasal argümanları, “Xbox’a ve köklü, sektör lideri bir hizmet olan Game Pass’e geçebilecek önemli sayıda PlayStation oyuncusu” ile ilgili endişelere işaret ediyordu.