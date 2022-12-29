HP’nin üst düzey güvenlik ve koruma sunan bilgisayarlarından birisi olan Elitebook 840 G9 (6F608EA) modeline bu videoda yakından bakıyoruz.

HP Elitebook 840 G9 (6F608EA) teknik özellikleri ise şu şekilde:

Tasarım:

31,56 x 22,4 x 1,92 cm

1,36 Kg

2 Thunderbolt™ 4 Destekli Type-C

2 SuperSpeed USB Type-A )5 Gb/sn veri aktarım hızı)

Type-C Üzerinden DisplayPort Bağlantısı

1 HDMI

Parmak İzi Okuyucu

HP Premium Klavye (Sıvı dökülmesine dayanıklı, arkadan aydınlatmalı klavye)

Ekran:

14 inç IPS Ekran 16:10 ekran

1920 x 1200 Çözünürlük

Yansıma Engelleyici Mat Ekran

250 nit Parlaklık

Performans

Intel Core i5-1235U (i7 işlemcili seçeneklerde bulunmaktadır)

Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHz’e kadar

Intel Iris Xᵉ Grafik Kartı

8 GB DDR5-4800 MHz RAM (1 x 8 GB)

512 GB SSD

64GB’ye kadar DDR5 RAM ve 1TB’a kadar Depolama Desteği

Windows 10 Pro / Windows 11 Pro

HP Autolock and Awake 7 özelliği

HP Dynamic Voice Leveling,

AI tabanlı gürültü azaltma 2.0

HP Auto Frame 6 özellikli 5MP kamerası

Ses Özellikleri:

Bang & Olufsen Ses Sistemi

Çift Stereo Hoparlör

Çift Dışa Bakan Mikrofon

Batarya

3 Hücreli, 51 Wh Lityum İyon

65W USB Type-C Adaptörü

Ağ Bağlantıları

Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2)

Bluetooth® 5.2 birleşimi (gigabit veri hızını destekler)

Ürün hakkında daha detaylı bilgiye ise https://hwp.to/3YQ3Oqc adresinden ulaşabilirsiniz. Peki siz HP Elitebook 840 G9 (6F608EA) hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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