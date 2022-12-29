HP’nin üst düzey güvenlik ve koruma sunan bilgisayarlarından birisi olan Elitebook 840 G9 (6F608EA) modeline bu videoda yakından bakıyoruz.
HP Elitebook 840 G9 (6F608EA) teknik özellikleri ise şu şekilde:
Tasarım:
31,56 x 22,4 x 1,92 cm
1,36 Kg
2 Thunderbolt™ 4 Destekli Type-C
2 SuperSpeed USB Type-A )5 Gb/sn veri aktarım hızı)
Type-C Üzerinden DisplayPort Bağlantısı
1 HDMI
Parmak İzi Okuyucu
HP Premium Klavye (Sıvı dökülmesine dayanıklı, arkadan aydınlatmalı klavye)
Ekran:
14 inç IPS Ekran 16:10 ekran
1920 x 1200 Çözünürlük
Yansıma Engelleyici Mat Ekran
250 nit Parlaklık
Performans
Intel Core i5-1235U (i7 işlemcili seçeneklerde bulunmaktadır)
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,4 GHz’e kadar
Intel Iris Xᵉ Grafik Kartı
8 GB DDR5-4800 MHz RAM (1 x 8 GB)
512 GB SSD
64GB’ye kadar DDR5 RAM ve 1TB’a kadar Depolama Desteği
Windows 10 Pro / Windows 11 Pro
HP Autolock and Awake 7 özelliği
HP Dynamic Voice Leveling,
AI tabanlı gürültü azaltma 2.0
HP Auto Frame 6 özellikli 5MP kamerası
Ses Özellikleri:
Bang & Olufsen Ses Sistemi
Çift Stereo Hoparlör
Çift Dışa Bakan Mikrofon
Batarya
3 Hücreli, 51 Wh Lityum İyon
65W USB Type-C Adaptörü
Ağ Bağlantıları
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2)
Bluetooth® 5.2 birleşimi (gigabit veri hızını destekler)
Ürün hakkında daha detaylı bilgiye ise https://hwp.to/3YQ3Oqc adresinden ulaşabilirsiniz. Peki siz HP Elitebook 840 G9 (6F608EA) hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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