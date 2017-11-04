Jigsaw Efsanesi Geri Döndü!

Korku/Gerilim filmleri arasında en rağbet gören yapımlardan Testere serisinin yeni üyesi Jigsaw adıyla vizyonda!

Tobin Bell tarafından canlandırılan Jigsaw karakteri ile akıllara kazınan Testere serisi, korku/gerilim etmenlerinin yanı sıra fazla dehşet ve kanlı yapımıyla da dikkat çekiyor. Jigsaw karakterinin akıl oyunları ile dolu ortamlarda geçen yapım, Jigsaw kuklası ve “I want to play a game” repliği ile akıllara kazınmış durumda.

Şimdi ise orijinal adı olarak Jigsaw, ülkemizde ise Testere: Jigsaw Efsanesi ile vizyondaki yerini aldı. Jigsaw adını alan John Kramer’ın ölmesine rağmen sadece Jigsaw’un yapabileceği oyunların yeniden ortaya çıkmasını konu alan yapım, 91 dakika boyunca sevenlerine eski atmosferi yaşatmayı amaçlıyor.

Jigsaw’un fragmanını da aşağıdan görebilirsiniz.