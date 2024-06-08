Netflix üzerinden yayınlanacağı açıklanan ve son zamanların en dikkat çeken spor müsabakası olması beklenen Jake Paul vs Mike Tyson boks maçı, geçtiğimiz haftalarda erteleme haberi ile gündeme gelmiş, ve yakında yeni tarih belirleneceği açıklanmıştı. Sonunda Jake Paul Mike Tyson maçı için yeni tarih açıklandı. Jake Paul vs Mike Tyson maçı ne zaman?

Jake Paul vs Mike Tyson maçı ne zaman? İşte Jake Paul Mike Tyson maçı tarihi

Mike Tyson, dünya genelinde milyonlarca hayranı olan ve boks sporunu tüm dünyaya sevdiren bir isim. Öyle ki Tyson, Muhammed Ali gibi dev bir isimle beraber tarihin en iyi boksörleri arasında yer alıyor. Öte yandan, Jake Paul ise YouTube üzerinden kazandığı ünle geniş bir kitleye hitap ediyor. Paul da son zamanlarda bazı boks karşılaşmalarında boy göstermeye başladı. İkilinin karşılaşması, tüm dünyada büyük ilgi görecek gibi görünüyor.

Netflix, canlı yayın hamlelerine bir yenisini ekleyerek dev bir boks maçını yayımlayacağını duyurmuştu. Bu büyük müsabaka, ünlü YouTuber Jake Paul ile efsanevi boksör Mike Tyson arasında gerçekleşecekti. Başlangıçta 20 Temmuz 2024 tarihinde yapılması planlanan karşılaşma, Mike Tyson’ın sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti. Ancak merakla beklenen yeni tarih sonunda açıklandı. Peki Jake Paul vs Mike Tyson maçı ne zaman?

Netflix, yaptığı duyuruda, Paul ile Tyson arasındaki maçın yeni tarihini 15 Kasım 2024 olarak belirledi. Jake Paul vs Mike Tyson maçı 15 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Milyonlarca boks severin heyecanla beklediği karşılaşma için bir süre daha beklemeleri gerekse de, spor müsabakaları tarihinde en çok izleyici rekoruna ulaşması beklenen bir karşılaşma bizleri bekliyor.

Jake Paul vs Mike Tyson Boks Maçı Nerede Olacak? Hangi Platformdan İzlenecek?

Karşılaşma, ABD’nin Teksas eyaletindeki 80 bin kişi kapasiteli AT&T Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, Netflix üzerinden dünya genelinde canlı olarak yayımlanacak olan bu dev boks müsabakasının milyonlarca izleyici tarafından takip edilmesi bekleniyor.

Yayın gününde, yani 15 Kasım 2024 tarihinde, Jake Paul vs Mike Tyson boks maçını Netflix üzerinden izleyebilirsiniz. Canlı yayınlanacak karşılaşmayı izlemek için Netflix uygulamasını cihazlarınıza yüklemeyi unutmayın.

Netflix’in bu tür büyük etkinlikleri canlı yayımlaması, platformun spor ve canlı yayın içeriklerine olan ilgisini de gözler önüne seriyor. Bu adım, Netflix’in sadece dizi ve film değil, aynı zamanda canlı spor etkinliklerinde de iddialı olma niyetini ortaya koyuyor. İzleyiciler, bu dev karşılaşmayı Netflix üzerinden izleyerek, dünya çapındaki milyonlarca boks severle birlikte bu heyecana ortak olabilecekler.

Mike Tyson’ın sağlık durumunun düzelmesi ve Jake Paul ile arasındaki bu büyük karşılaşmanın sorunsuz gerçekleşmesi, spor dünyası için önemli bir gelişme olacak. Tarihi yaklaştıkça, maçla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması ve heyecanın daha da artması bekleniyor.

Bu büyük organizasyon, hem boks dünyasında hem de Netflix izleyicileri arasında büyük yankı uyandıracak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: 5 TL madeni para tedavüle girdi, işte madeni 5 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mike Tyson Jake Paul boks maçı ilginizi çekiyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!