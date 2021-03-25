Genel
Jaguar’ın Lüks Performans SUV’u Yeni Jaguar F-PACE Türkiye’de
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar’ın, tasarım ödüllü SUV’u Yeni Jaguar F-PACE, 2.0 litre 204 BG dizel motoru ve 1.311.857 TL’den başlayan fiyatıyla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu.
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Jaguar’ın lüks SUV’u Yeni Jaguar F-PACE, Jaguar performansını ve gelişmiş teknolojileri bir araya getiriyor. Sportif çizgileriyle sınıfında bir adım öne çıkan Yeni Jaguar F-PACE, kesintisiz ön tasarımının yanında, geniş ön ızgarası ve yeniden tasarlanmış hava girişleriyle dinamik görünümünü kuvvetlendiriyor. Ayrıca yeni çift “J” blade signature farlar dikkat çekerken, entegre egzoz kaplamaları yeniden tasarlanan arka rüzgarlığı tamamlıyor. Tamamen elektrikli Jaguar I-PACE modelini anımsatan yeni stop grubu, aracın genişliğini vurgularken, yeni tampon tasarımı ve yeni bagaj kapağı da Yeni Jaguar F-PACE’e daha güçlü bir görünüm sunuyor. R-Dynamic tasarım seçeneği de sunulan Yeni Jaguar F-PACE, daha performans odaklı bir görünüme kavuşurken, ön tarafta yer alan hava girişleri için kullanılan krom çerçeveler ve tampon altlarında yer alan “Dark Techno” kaplamalar aracın duruşuna katkı sunuyor.
Yeni Jaguar F-PACE, daha da artırılan lüks hissiyatı, gelişmiş bağlantı özellikleri ve standartları belirleyen konfora sahip yepyeni bir araç içi deneyimi sunarken, sürücüye odaklanan yeni kokpit tasarımı kapıdan girer girmez göze çarpıyor. Ayrıca standart olan ısıtma ve opsiyonel olarak sunulan soğutma fonksiyonlarına sahip daha konforlu koltuklar ve yeni bir ortam aydınlatma sistemi iç mekanın premium ambiyansını artırıyor. Standart olarak sunulan 13 hoparlörlü Meridian Ses Sistemi konser salonunu andıran ses kalitesine sahipken, opsiyonel Meridian Surround Ses Sistemi 17 adet hoparlörüyle müzik keyfini daha da arttırıyor.
Yenilenen iç ve dış tasarımıyla Yeni Jaguar F-PACE’e, internet adresinden ön rezervasyon yapılabiliyor. Ek olarak ürettiği araçların fabrikadan çıktıktan sonra bile takip eden Jaguar, Jaguar Care Bakım Paketi ile 3 yıl boyunca kilometre sınırı olmaksızın periyodik bakım sağlıyor.
Yeni Jaguar F-Pace Düşük Yakıt Tüketimi ve Sürüş Dinamikleriyle Öne Çıkıyor
Yeni Jaguar F-PACE 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi sunarken aynı zamanda performanstan da ödün vermiyor. 204BG güç ve 430 Nm tork üreten motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri otomatik şanzıman ile iletiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8,0 saniyede tamamlayan Yeni Jaguar F-PACE, 100 kilometrede ortalama 6,2 litrelik tüketim değeri sunmasıyla dikkat çekiyor.
Intelligent Driveline Dynamics özellikli Jaguar Dört Çeker sistemi, çekiş gücünü kaybettikten sonra devreye giren sistemlerin aksine, tutuş kaybedilmeden önce kontrolü ve dengeyi korumak üzere torku ön tekerleklere öncelikli olarak yönlendiriyor. Tamamen dinamik performans ve en iyi yakıt ekonomisi arasından seçim yapmanızı sağlayan Jaguar Drive Control, Dynamic modda daha hızlı, Eco modda ise daha erken vites değiştirme gerçekleştiriyor. Yağmur, Buz, Kar Modu zemin tutuşunun zayıf olduğu durumlarda daha yumuşak bir ilerleme karakterini kullanıcısına sunuyor.
Adaptive Dynamics süspansiyon sistemi konforlu bir sürüşle, dinamik kullanım arasında bir denge oluşturulmasını sağlıyor. Adaptive Dynamics, hızlanma, direksiyon, gaz ve fren tepkilerini sürekli olarak analiz ederken, analiz ettiği verilerle konfor ve kontrolü en üst düzeye çıkarmak için amortisör sertliğini otomatik olarak değiştirebiliyor. Ayrıca Yeni Jaguar F-PACE’de, sürücünün gaz tepkilerini, vites değiştirme noktalarını, direksiyon sertliğini ve süspansiyonun ayar seçeneklerini kişisel tercihlere göre ayarlanmasını sağlayan Configurable Dynamics özelliği de ön plana çıkıyor.
Yeni Pivi Pro İle Birlikte Gelen En Yeni Teknolojiler
Yeni Jaguar F-PACE, bir dizi yeni teknolojiyi destekleyen, EVA 2.0 olarak adlandırılan Jaguar’ın gelişmiş Elektronik Araç Mimarisine sahip. Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisine tamamen yeni 11,4 inç kavisli cam HD dokunmatik ekrandan erişilebilirken, basitleştirilmiş menü yapıları, sürücülerin iki dokunuşla ana ekrandan ortak görevlerin yüzde 90’ına erişebilmesine olanak tanıyor. Sürücülerin önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmesine yardımcı olmak için, Yeni Jaguar F-PACE ayrıca tam ekran navigasyon gösterebilen, gelişmiş grafiklere ve yapılandırılabilir bir düzene sahip yeni 12,3 inç İnteraktif Sürücü Ekranıyla dikkat çekiyor. Opsiyonel Head-up Display teknolojisi sürücülerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilere en az dikkat dağıtıcı şekilde görüntüleyebilmelerini sağlıyor.
Yeni bilgi-eğlence sistemi standart olarak Apple CarPlay® özelliğiyle sunulurken, Bluetooth aracılığıyla aynı anda iki telefonun bağlanmasına olanak tanıyor. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor. Segmentinde ilk olarak sunulan Aktif Yol Gürültü Engelleme teknolojisi, sürekli olarak yol yüzeyinden gelen titreşimleri izlerken, yolcular tarafından duyulan gürültüyü ortadan kaldırmak için gereken ses dalgalarını da hesaplıyor. Bunun yanında Motor Gürültü Engelleme özelliği konfor hissini daha da artırmak için kabini istenmeyen motor gürültüsünden izole ediyor. NanoeTM iyonizasyonu sürücü ve yolcuya kabin içinde daha steril bir atmosfer sağlarken, özellik etkinleştirildiğinde özel olarak tasarlanmış bir filtre dışarıdaki hava içerisinde bulunan küçük partikülleri, toz ve polen gibi uçucu alerjik maddeleri kendine çekerek yakalıyor.
Jaguar F-Pace’ten Geliştirilmiş Güvenlik Sistemleri
Yeni Jaguar F-PACE en yeni gelişmiş sürücü destek teknolojilerinden yararlanıyor. Standart olarak sunulan Premium LED farlar, Hareketli Yön Göstergelerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Adaptif Sürüş Huzmesi, karşıdan gelen araç sürücülerinin gözlerini kamaştırmamak için ışık huzmesini otomatik olarak bölerken karanlıkta daha fazla görüş sağlıyor. Ayrıca Yeni Jaguar F-PACE’de opsiyonel olarak Pixel LED farlar da tercih edilebiliyor.
Ön ve arkadaki yolcuları araçtan çıkarken yaklaşan bir başka aracın veya bisikletlinin varlığına karşı uyarabilen Clear Exit Monitor’un yanında, Jaguar’ın en yeni 3D Çevresel Görüş Kamerası teknolojisi, otomobille manevra yaparken daha fazla ayrıntı ve gerçek zamanlı görüntüleme seçeneği sunmak için en son kamera teknolojisini kullanıyor. Yeni Jaguar F-PACE’de sunulan Vale Modu, park görevlisine araç teslim edildiğinde bagaj bölmesine erişim izni vermezken, telefon numaraları veya navigasyon adreslerine ulaşılmasını önlemek için dokunmatik ekranın çalışmasını da engelliyor. Vale Modu açık olduğunda kameralar ve park yardımı gibi yalnızca temel sürücü destek özellikleri aktif olarak kullanılabiliyor.
Genel
Redmi ailesinin yeni üyeleri Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye’de!
Hatırlarsanız dün akşam yaptığımız haberde Redmi Note 10’un fiyatının açıklandığını hatta Hepsiburada üzerinden satışa çıktığını duyurmuştuk. Orada duyurulan fiyattan bağımsız olarak bugün Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk’ün sunumuyla gerçekleştirilen lokal lansmanıyla Redmi Note 10 modellerinin 2.999 TL‘den, Redmi Note 10 Pro modellerinin ise 3.799 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu. Orta sınıf akıllı telefon serisini genişletme misyonuyla tasarlanan serinin bir diğer üyesi Redmi Note 10S de yakın zamanda Türkiye’de satışa sunulacak.
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Mobil Fotoğrafçılığın Yeni Üyesi: Redmi Note 10 Pro
108MP sensörü ve çift yerel ISO özellikleriyle donatılan model, en ince ayrıntıları yakalıyor. Çok çerçeveli RAW algoritması ile desteklenen Gece Modu 2.0 özelliği de loş ortamlarda bile fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Telefon aynı zamanda çekimleri profesyonel hale getiren Photo Clones (Fotoğraf Klonları), Video Clones (Video Klonları), Dual Video (Çift Video) ve Uzun Pozlama modlarını barındırıyor.
Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü ve 6,67 inç 120Hz Amoled Nokta Ekran tasarımı ile cihaz Oniks Grisi, Buzul Mavisi ve Gradyan Bronz renk seçenekleriyle sunuluyor. Ek olarak sürtünme ve çizilmelere karşı koruma sağlayan Corning® Gorilla® Glass 5 özelliği de yüksek dayanıklılık sağlıyor. Piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™ ️732G’nin kullanıldığı Note 10 Pro güçlü performansı ve düşük güç tüketim modeli ile dikkat çekiyor. 5.020mAh (typ) pili ve gelişmiş 33W hızlı şarj özellikleri kullanıcıların telefonu kısa sürede şarj edebilmelerine olanak tanıyor.
Orta sınıfta Xiaomi’den iki yeni rakip: Redmi Note 10 ve Redmi Note 10S
Kavisli kenara konumlanan parmak izi sensörü, 33W hızlı şarj, 360 derece ışık sensörü kurulumu ve çift hoparlör dahil olmak üzere çeşitli yeniliklerle birlikte gelen Note 10 ve Note 10S, optimum izleme deneyimi sunan 6,43 inç AMOLED Nokta Ekran ile tasarlanmış.
8MP ultra geniş açılı kamera, yakın çekimler için 2MP makro kamera ve portre çekimleri için 2MP derinlik sensörüne sahip dörtlü kamera kurulumu ile kullanıcılar anlarını kolayca yakalayabiliyor. 48MP ile güçlendirilen Redmi Note 10’un ana kamerası ve önceki serilere göre çok önemli gelişmelerle birlikte gelen 64MP Note 10S kamerası; ağır çekim, gece modu ve normal zaman atlamalı video özellikleriyle donatılmış. Note 10 aynı zamanda günlük kullanımlar için kolayca güç sağlayan Qualcomm® Snapdragon™ 678 çipsetle birlikte geliyor. Note 10S de güçlü MediaTek Helio G95 çipsetiyle daha hızlı oyun oynama, iyileştirilmiş performans ve 900 MHz’ye kadar GPU saat hızları sunuyor.
Özetle telefonların özelliklerine ve fiyatına bakacak olursak:
Redmi Note 10
6.43 İnç AMOLED FHD+ ekran
Qualcomm Snapdragon 678 işlemci,
4GB ve 6GB RAM
64GB ve 128GB hafıza
33W destekli 5000mAh batarya
48MP’lik ana kamera
4/64 2999TL, 4/128 3199TL, 6/128 3339TL
Redmi Note 10 Pro
6.67 inç AMOLED FHD+ ekran
Qualcomm Snapdragon 732G işlemci
6GB ve 8GB RAM
128GB hafıza
33W destekli 5020mAh batarya
108MP’lik ana kamera
6/128 3799TL 8/128 3999TL
Redmi Note 10S ve Note 10 5G fiyatları da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A74 5G modeli Geekbench’te görüntülendi!
Oppo A74 5G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen orta giriş seviye akıllı telefon Geekbench platformunu ziyaret etti.
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Oppo A74 5G modelinin bazı teknik özellikleri belli oldu!
Oppo A serisi için çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı telefon yelpazesini genişletmek isteyen firma, bir yandan da 5G‘yi bütün modellerine yaymaya çalışıyor. A74 5G modeli için geri sayımda olan akıllı telefon üreticisi, cihazı ile alakalı yeni detayları bizlere sunmaya devam ediyor. Geekbench platformuna uğrayan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ve test sonuçları belli oldu. Tekli çekirdek performansında 523 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında da 1758 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte bazı teknik detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, bizleri Snapdragon 480 işlemcisi ile karşılayacak. Ayrıca cihazın 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı ortaya çıktı. Giriş seviyede 5G kullanan nadir cihazlardan olacak akıllı telefon, Android 11 işletim sistemi ile piyasaya çıkacak. Kesinleşmeyen bazı teknik özelliklere göre cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Bununla birlikte akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olabilir. Bu bataryanın da 33W‘lık hızlı şarj desteğine sahip olacağı iddia ediliyor. Bakalım firma giriş seviye akıllı telefonu Oppo A74 5G ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Disney Plus, National Treasure’ı yeniden başlatıyor
Disney Plus, National Treasure’ı TV programı olarak yeniden başlatıyor. Bu program, daha genç daha çeşitli bir oyuncu kadrosuyla yeniden hayata geçecek.
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Disney Plus, izleyicilere yeni bir TV dizisi sunuyor
Disney, Disney Plus için yeni bir TV dizisiyle geri dönüyor. Uzun süredir uykuda olan National Treasure serisi yeniden izleyiciyle buluşacak. Son tarih, diziye on bölümlük bir yeşil ışık çoktan yandı bile. Bu seri daha genç ve daha çeşitli bir kadroyu bünyesinde barındıracak. Aynı zamanda Disney, oyuncu kadrosuyla hazine avı serisini yeniden hayal edeceğini de bildirdi.
- National Treasure, Gates ailesi altı nesildir hazine peşinde koşmaktadır ve ABD’de tarihle ilgilenenler tarafından “deli” olarak görülmektedirler. Gates’lerin son nesli Benjamin Gates’de bayrağı eline almış ve Tapınak Şövalyelerinin hazinesini bulmaya çalışmaktadır. Ancak bu hazineyi ararken takip ettiği ipuçları sonrası, son ipucunun Bağımsızlık Bildirgesinin arkasında olduğunu anlamıştır. Tek çare Bağımsızlık Bildirgesini çalmaktır. Böylece hem ipucunu çözecek hem de bu bildirgenin yanlış kişilerin eline geçmesine önleyecekti.
Yeni dizi konusunda, gizemli aile geçmişini nasıl ortaya çıkardığını konu alacak. Aynı zamanda kayıp hazineyi de kurtarmak için harcanan çabayı anlatacak. Bununla birlikte dizi, DREAM oyuncusu Jess Morales‘i de bünyesinde barındıracak. Gösteriyi Mira Nair yönetecek. Aynı zamanda dizi, kimlik, topluluk, tarihi yazarlık ve vatanseverlik konularını da bolca işleyecek.
Nicolas Cage‘in Benjamin Franklin Gates olarak rol aldığı orijinal filmler, Indiana Jones benzeri hazine avında Americana temalı ipuçları olarak Bağımsızlık Bildirgesi gibi sembolleri kullanarak Amerikan tarihine apolitik bir duruş sergiliyor. Bununla birlikte Amerika’nın tarihteki yerini daha eleştirel bir şekilde inceleme fırsatı da veriyor. Aynı zamanda nasıl ele alındığına bağlı olarak, franchise için ilginç bir yeni dönüş de sağlıyor.
İki orijinal filmin yapımcılığını üstlenen Jerry Bruckheimer ile National Treasure ve National Treasure: Book of Secrets’ın yazım ekibinin bir parçası olan Marianne ve Cormac Wibberley de projede yer alıyor.
Ayrıca yeni proje, uzun zamandır- on yıldan uzun süredir- geliştirilmek için bekliyor.
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