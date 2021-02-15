Jaguar ve Land Rover ağırlığını elektrikli araçlara verecek

Jaguar, 2025 yılında; Land Rover ise 2024 yılında tamamen elektrikli araç üretimine ağırlık verecek. “Reimagine” olarak adlandırılan Jaguar-Land Rover‘ın yeni küresel stratejisi, şirket için yeni bir yön vadediyor. Şirket yaptığı açıklamada Jaguar’ın 5 yıl içerisinde bir elektrikli otomobil üreticisine dönüşeceğini ve buna ek olarak Land Rover’ın ise 2025 yılına kadar 6 adet elektrikli otomobil modeli çıkaracağını ifade etti. Jaguar markasının I-Pace isimli bir elektrikli modeli var. I-Pace, 2019 yılı Dünya Yılın Otomobili ödülüne sahip.

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Jaguar-Land Rover bu kararıyla Birleşik Krallık regülasyonlarında da uyum sağlamayı planlıyor

2030 yılında Jaguar’ın tüm araçları tamamen elektrikli hale gelecek. Land Rover markasının ise 2030 yılına kadar araçlarını %60 kadarı elektrikli olacak. Land Rover kendini bu alandaki bir sonraki adıma hazırlıyor. 2021 yılı içerisinde hidrojen yakıt hücreli modellerini test etmeye başlayacak. JLR grup, bu kararıyla aynı zamanda Birleşik Krallık‘ın 2030 yılına kadar benzinli ve dizel otomobil satışını yasaklayan zaman çizelgesine de uyuyor.

Jaguar-Land Rover CEO‘su Thierry Bolloré: “Reimagine, elektriğe öncelik verir hale geldiğimizi gösterecek. Elektriğin saflığı bir sonraki doğal adımdır. Reimagine‘in merkezinde hem Jaguar hem de Land Rover markalarının elektrifikasyonu var. Ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde Land Rover, üç Range Rover, Discovery ve Defender ailesi aracılığıyla lüks SUV‘ların dünya lideri olmaya devam edecek. Tamamen elektrikli olan ilk model 2024‘te çıkacak,” dedi.

İki marka, Jaguar-Land Rover’ın alt firmaları konumunda. Ford Motor Company, 2008 yılına kadar Jaguar-Land Rover şirketinin sahibiydi. Ancak 2008 yılında, Hindistanlı Tata Motor Company firmayı 2,3 milyar dolara satın aldı.

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