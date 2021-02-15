Otomotiv
Jaguar ve Land Rover ağırlığını elektrikli araçlara verecek
Jaguar, 2025 yılında; Land Rover ise 2024 yılında tamamen elektrikli araç üretimine ağırlık verecek. “Reimagine” olarak adlandırılan Jaguar-Land Rover‘ın yeni küresel stratejisi, şirket için yeni bir yön vadediyor. Şirket yaptığı açıklamada Jaguar’ın 5 yıl içerisinde bir elektrikli otomobil üreticisine dönüşeceğini ve buna ek olarak Land Rover’ın ise 2025 yılına kadar 6 adet elektrikli otomobil modeli çıkaracağını ifade etti. Jaguar markasının I-Pace isimli bir elektrikli modeli var. I-Pace, 2019 yılı Dünya Yılın Otomobili ödülüne sahip.
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Jaguar-Land Rover bu kararıyla Birleşik Krallık regülasyonlarında da uyum sağlamayı planlıyor
2030 yılında Jaguar’ın tüm araçları tamamen elektrikli hale gelecek. Land Rover markasının ise 2030 yılına kadar araçlarını %60 kadarı elektrikli olacak. Land Rover kendini bu alandaki bir sonraki adıma hazırlıyor. 2021 yılı içerisinde hidrojen yakıt hücreli modellerini test etmeye başlayacak. JLR grup, bu kararıyla aynı zamanda Birleşik Krallık‘ın 2030 yılına kadar benzinli ve dizel otomobil satışını yasaklayan zaman çizelgesine de uyuyor.
Jaguar-Land Rover CEO‘su Thierry Bolloré: “Reimagine, elektriğe öncelik verir hale geldiğimizi gösterecek. Elektriğin saflığı bir sonraki doğal adımdır. Reimagine‘in merkezinde hem Jaguar hem de Land Rover markalarının elektrifikasyonu var. Ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde Land Rover, üç Range Rover, Discovery ve Defender ailesi aracılığıyla lüks SUV‘ların dünya lideri olmaya devam edecek. Tamamen elektrikli olan ilk model 2024‘te çıkacak,” dedi.
İki marka, Jaguar-Land Rover’ın alt firmaları konumunda. Ford Motor Company, 2008 yılına kadar Jaguar-Land Rover şirketinin sahibiydi. Ancak 2008 yılında, Hindistanlı Tata Motor Company firmayı 2,3 milyar dolara satın aldı.
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Genel
2021 Skoda Fabia modelinin ilk görseli yayınlandı
Çekyalı otomobil üreticisi, 2021 Skoda Fabia için ilk görseli paylaştı. Kompakt modelinin dördüncü nesliyle ilgili hazırlıklarını sürdüren şirket, yeni Fabia’yı bahar aylarında çıkaracak.
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2021 Skoda Fabia tanıtımı için az bir süre kaldı. Yeni aracın güzel yenilikler ve önemli bir teknolojik gelişme ile gelecek. Tabii zaman yaklaştıkça Skoda heyecan unsurunu arttırmaya çalışıyor ve yeni paylaşımlar yapıyor. Şimdi ise araç hakkında ipucu veren ilk resmi görsel geldi.
Aracın platformu da tamamen değişiyor ve VAG Grubu’nda aynı segmentteki diğer araçlar gibi MQB-A0 platformuna geçiş söz konusu olacak. Aracın büyüyen boyutları, daha iyi baş ve diz mesafesi ile dönüş yapacak olurken, bagaj hacminin de 50 litre artış yaşayarak 380 litreye ulaşacağı belirtiliyor.
Yeni Fabia’ya ilişkin ilk ipucu görselini paylaşan Çekyalı üretici; kompakt modelin önümüzdeki bahar aylarında tanıtılacağını duyurdu. Fabia’nın tasarımında çizgileri çok daha modern noktaya taşıyacak değişimler de gelecek.
Yeni 2021 Skoda Fabia; grubun EVO motor gamında bulunan düşük emisyonlu benzinli motorlar ile manuel veya 7 ileri DSG şanzıman seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni mimariye geçiş sayesinde otomobilin teknolojilerinde ve sürüş asistan sistemlerinde dişe dokunur değişimler yaşanacak.
Son olarak ilerleyen zamanlarda yeni Fabia’nın station wagon versiyonunun geleceği de şimdiden bilinenler arasında. Ayrıca yeni nesil 2021 Skoda Fabia modelinde Combi’nin de ürün gamında olacağı belirtiliyor.
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Genel
Yeni Nesil Rolls-Royce Ghost Türkiye’de!
Eylül ayında Dünya çapında tanıtımı yapılan Yeni Nesil Rolls-Royce Ghost artık Türkiye yollarında. Yeni mimarisi ve ileri teknolojisiyle yeteneklerini geliştiren Ghost; ayrıca Rolls-Royce’un şimdiye kadar ürettiği modeller içerisinde, teknolojik açıdan en gelişmiş otomobil olma özelliğini taşıyor.
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Lüks otomobil sınıfında ustalık gerektiren; zarafet ile sunulan konfor ve mühendislik otomobilin detaylarına da işaret ediyor.
Rolls-Royce Ghost Yeni Özellikler
Yeni Nesil Ghost, kullanıcısını ayrıcalıklı hissettiren bir otomobil. Planar Süspansiyon Sistemi ile birlikte yol yüzeyini kameralarla tarayan ve süspansiyonu ayarlayan ‘Flagbearer’ teknolojisine sahip. Ghost, aynı zamanda Twin Turbo 6.75 V12 Motor ile muazzam bir performans sergiler. Böylece otomobilin performansının bu kadar iyi olmasının sebeplerinden biri de Rolls-Royce tarafından geliştirilen, her şeyin temelini oluşturan, ekstra sert aluminyum uzay kafesi. Minimalist bir tasarım ile geliştirilen yeni nesil Ghost, otomatik açılıp kapanabilen kapılara sahip ilk Rolls-Royce.
21 inç jantların üzerine oturan Ghost’un diğer bir etkileyici özelliği, 100 kg’lık yalıtım malzemesi sayesinde seslerin içeri girmesini engellemesidir. Eşsiz görüntüsüyle varlığını sessizce ortaya koyan Rolls-Royce Ghost, ismine yakışır biçimde karşımıza çıkıyor.
Royal Motors Başkan Yardımcısı, Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü A. Hilal Aysal, yaptığı açıklamada “Yeni Ghost’un lansmanı, lüks dünyasında yeni ve çağdaş bir hareketi beraberinde getiriyor. Müşterilerimizden gelen son derece olumlu geri bildirimlerden sonra Ghost’u ilk kez evimizde sunmaktan mutluluk duyuyorum.”
Aysal, açıklamasına şu ifadeler ile devam etti ; “Misafirlerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli ve Yeni Ghost’un tanıtım planlanmasında bu konuyu titizlikle ele aldık. Böylece geçtiğimiz yılı yaşanılan zorluklara rağmen başarılı bir şekilde atlattık. Böyle dönemlerin kalıcı değerlere yatırım yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyor ve 2021’de başarılı bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.
Genel
Lewis Hamilton, Mercedes ile bir yıllık sözleşme imzaladı
Formula 1 takımı Mercedes, 2021 sezonu için Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Büyük Britanyalı pilotun önümüzdeki sezonda da Mercedes’te kalıp kalmayacağı uzun süredir merak ediliyordu.
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Önümüzdeki ay başlayacak olan Formula 1’in gündeminde, Lewis Hamilton’ın yeni sezonda hangi takım için yarışacağı yer alıyordu. Birçok insan Hamilton’ın yola Mercedes ile devam edeceğini öngörmüştü ve tahminler doğru çıktı.
Formula 1’de son 7 yıla damga vuran Mercedes takımı, geçen sezon 7. kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilotu Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Aylardır Hamilton ve Mercedes arasındaki görüşmeler devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda konuşan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, yeni kontrat konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söylüyordu.
Pazartesi günü itibariyle Hamilton’ın yeni sezon için Mercedes’le yeni sözleşme imzaladığı resmen belli oldu. Bununla birlikte Mercedes’ten yapılan açıklamaya göre Hamilton’ın yeni kontratı sadece 2021 yılını kapsayacak. Ayrıca 2022 için herhangi bir opsiyon bulunmuyor.
Hamilton, “Mercedes’le dokuzuncu sezonuma girmekten büyük heyecan duyuyorum. Takımımız birlikte inanılmaz şeyler başardı ve başarımızı daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyoruz. Bunu hem pistte hem de pist dışında sürekli iyileştirme isteğiyle yapıyoruz.” dedi.
F1’deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008’de kazanan Lewis Hamilton, 2013’te transfer olduğu Mercedes’te 74 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti.
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